Три знака Зодиака, у которых может возникнуть ощущение дежа-вю

День, когда в нашу жизнь возвращается прошлое. Оно может принимать самые разные обличья, начиная с встречи с давно забытыми людьми и заканчивая неожиданно нахлынувшими воспоминаниями, одним из таких вариантов будет ощущение дежа-вю.
Сегодня, 25 декабря, встреча с прошлым ждет представителей всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют яркое ощущение дежа-вю.
Лев
Львам с самого утра будет казаться, что нечто подобное с ними уже происходило – причем, ощущение будет настолько сильным, что они в какой-то момент не смогут отличить прошлое от настоящего. Скорее всего, причина такого эмоционального состояния – в банальной усталости., им нужно найти время для отдыха.
Весы
Весы могут ощутить магический эффект дежа-вю в самых простых – житейских – ситуациях, что станет для них способом проанализировать идущие в их жизни процессы и найти выход из сложившейся ситуации. Достаточно вспомнить о том, как они решали такие проблемы в прошлом, и выход будет найден
Стрелец
Стрельцы, ответив на звонок человека из прошлого, о котором они давно ничего не знали, почувствуют, что нечто подобное с ними уже происходило. Вполне возможно, что что таким способом жизнь советует им дать этим отношениям еще один шанс – велика вероятность того, что на этот раз они сложатся удачно.
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