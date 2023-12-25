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Три знака Зодиака, у которых может возникнуть ощущение дежа-вю

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
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Три знака Зодиака, у которых может возникнуть ощущение дежа-вю

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда в нашу жизнь возвращается прошлое. Оно может принимать самые разные обличья, начиная с встречи с давно забытыми людьми и заканчивая неожиданно нахлынувшими воспоминаниями, одним из таких вариантов будет ощущение дежа-вю. 

Сегодня, 25 декабря, встреча с прошлым ждет представителей всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют яркое ощущение дежа-вю. 

Лев 

Львам с самого утра будет казаться, что нечто подобное с ними уже происходило – причем, ощущение будет настолько сильным, что они в какой-то момент не смогут отличить прошлое от настоящего. Скорее всего, причина такого эмоционального состояния – в банальной усталости., им нужно найти время для отдыха. 

Весы 

Весы могут ощутить магический эффект дежа-вю в самых простых – житейских – ситуациях, что станет для них способом проанализировать идущие в их жизни процессы и найти выход из сложившейся ситуации. Достаточно вспомнить о том, как они решали такие проблемы в прошлом, и выход будет найден 

Стрелец 

Стрельцы, ответив на звонок человека из прошлого, о котором они давно ничего не знали, почувствуют, что нечто подобное с ними уже происходило. Вполне возможно, что что таким способом жизнь советует им дать этим отношениям еще один шанс – велика вероятность того, что на этот раз они сложатся удачно. 

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Дата публикации
Просмотры
29
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