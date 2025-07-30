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Три знака Зодиака, у которых сбудутся желания, если они выскажут их вслух
Мощная позитивная энергетика создать у многих из нас ощущение, что они, образно говоря, схватили бога за бороду, а значит, им все позволено. Особенно осторожными в это время стоит быть со словами: будучи произнесенными вслух, они очень быстро сбудутся, но самое главное в данном случае — впоследствии об этом не пожалеть.
Сегодня, 30 июля, высказанные вслух желания могут сбыться у представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них это произойдет обязательно.
Овен
Овны часто под воздействием эмоций говорят или делают что-то такое, о чем, успокоившись, жалеют. Сегодня им в этом смысле необходимо быть особенно осторожными: злое пожелание в адрес кого-то из окружающих сбудется практически мгновенно и они получат «ответ» в виде бумеранга.
Скорпион
Скорпионы в пылу негативных эмоций могут пожелать чего-то нехорошего… самим себе. Несложно предположить, чем все это для них закончится: например, слова «Черт меня побери!», вполне могут стать реальностью — к счастью, пока только в переносном смысле слова.
Рыбы
Рыбы любят фантазировать, при этом объектом их желаний часто являются не карьерные высоты или материальные блага, а события в личной жизни. Если сегодня они выскажут свою мечту вслух, человек, которого она касается, будут ходить за ними, как привязанный.
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