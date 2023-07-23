Три знака Зодиака, у которых сбудутся желания, высказанные вслух

Мощная позитивная энергетика больше подошла бы для буднего- рабочего – дня, но поскольку эти лунные сутки выпали на выходной, необходимо приспосабливаться к имеющимся условиям. У некоторых из нас может появиться ощущение, что они, образно говоря, схватили бога за бороду, а, значит, им все позволено. Особенно осторожными в это время стоит быть со словами: будучи произнесенными вслух, они очень быстро сбудутся, но самое главное в данном случае – впоследствии об этом не пожалеть.

Сегодня, 23 июля, высказанные вслух желания могут сбыться у представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них это произойдет обязательно.

Вспыльчивые и скорые на слова и действия Овен (21.03 – 20.04) часто под воздействием эмоций говорят или делают что-то такое, о чем уже буквально через пять минут, успокоившись, пожалеют. Сегодня им в этом смысле необходимо быть особенно осторожными: злое пожелание в адрес кого-то из окружающих сбудется практически мгновенно, но представители знака столь же быстро получат «ответ» в виде бумеранга.

Склонные к самоедству Скорпионы (24.10 – 22.11) в пылу негативных эмоций, к которым они склонны, могут пожелать чего-то нехорошего… самим себе. Несложно предположить, чем все это для них закончится: например, слова «Черт меня побери!», вполне могут стать реальностью – к счастью, пока только в переносном смысле слова. Так что в этот день, а еще лучше – всегда, желательно меньше говорить и больше слушать.

Мечтательные Рыбы (19.02 – 20.03) любят фантазировать, при этом объектом их желаний, как правило, являются не карьерные высоты или материальные блага, а события в личной жизни. Если сегодня они выскажут свою мечту вслух, человек, которого она касается, будут ходить за ними, как привязанный. Поэтому представителям знака желательно подумать, действительно он им нужен или нет, поскольку отыграть ситуацию назад будет трудно.

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