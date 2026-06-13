Три знака Зодиака, у которых сегодня могут материализоваться их слова и желания

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Все, что скажет в это человек, отразится не только на нем самом, но и на окружающем пространстве.

Сегодня, 13 июня, материальную силу будут иметь слова, сказанные представителями всех знаков Зодиака, но у трех из них — как следствие — исполнятся их заветные желания.

Весы

Весы, мечтающие о несбыточных вещах, почувствуют себя немного волшебниками. Конечно, все их они осуществить не смогут, но какую-то часть легко воплотят в жизнь. Главное, овладеть способом визуализации желаемого и, усердно и методично, его практиковать.

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Скорпион

Скорпионам придется приложить усилия, чтобы удержать себя в рамках хорошего настроения, иначе им будет сложно остаться доброжелательными по отношению к окружающим, Недобрые пожелания в их адрес, скорее всего, сбудутся, что в итоге вряд ли порадует. представителей знака.

Рыбы

Рыбам, которые обычно довольно равнодушны к материальным благам, задумаются о том, как повысить свое финансовое благосостояние. Позитивное мышление окажет им неоценимую услугу: настроившись на положительные мысли, можно будет довольно легко исполнить свое желание.

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