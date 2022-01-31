Три знака Зодиака, у которых сегодня могут развиться мании

Темная – или, как ее называют астрологи, сатанинская – энергетика дня может серьезно давить на психику, особенно если у человека существуют хотя бы незначительные проблемы с ней. У них велика вероятность появления разнообразных маний, которые всерьез могут осложнить жизнь – к счастью, такое влияние Луны продлится только один день, но это не значит, что на него не стоит обращать внимания.

Сегодня, 31 января, мании разной степени тяжести могут развиться у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них нужно проявить по отношению к ним особую осторожность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в силу своей двойственности способны впадать в депрессию и в более спокойные дни, но сегодня они превзойдут сами себя – пойдут вразнос, подозревая окружающих в неблаговидных поступках. Им будет казаться, что все вокруг желают им зла, а в таком состоянии и до мании преследования недалеко. Лучший способ избежать негативных эмоций – остаться дома и заняться тем, что доставляет исключительно приятные эмоции – например, своим хобби.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто загоняют свои переживания глубоко внутрь, а это может аукнуться нынешним – непростым – днем. Представителям знака не стоит удивляться, если совершенно неожиданно для себя они сегодня узнают, что такое галлюцинации – им может привидеться что угодно, причем без применения запрещенных препаратов, алкоголя и повышенной температуры. Поскольку речь идет о временном явлении, пугать его не следует, уже завтра от видений не останется и следа.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, обладающие подвижной психикой и легко переходящие от эйфории к отчаянию и обратно, могут пострадать от панических атак. Их будет накрывать сильный и абсолютно немотивированный страх, который представители знака почувствуют как на моральном, так и на физическом уровне – мысли о том, что с ними – прямо сейчас! – должно случиться что-то плохое. Если такие приступы уже завтра не прекратятся, необходимо обратиться к врачу.

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