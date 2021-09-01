Три знака Зодиака, у которых сегодня может открыться дар предвидения

25-й лунный день, который растянется почти на двое суток, обладает волшебной – магической – энергетикой, которая открывает окно в параллельные миры. При помощи разнообразных гаданий, от карт до кофейной гущи, а также пророчеств и предсказаний, которые окажутся вероятными в это время, можно узнать свое – и чужое – будущее.

В эти дни, 1 и 2 сентября, дар предвидения может открыться у представителей всех знаков Зодиака, но три из них – на время – станут настоящими оракулами.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам необходимо приготовиться к тому, что в этот день судьба будет делать им важные намеки, главное, обратить на них внимание. Например, книга, скорее всего, упадет с полки и откроется именно на этой странице не просто так. Поэтому необходимо, не закрывая ее, прочитать фразу, на которую упадет взгляд. Представители знака и сами будут удивлены тому факту, что слова из книги в точности совпадут с ситуацией, ими сейчас переживаемой, и к тому же будут содержать важный совет, которому необходимо последовать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам крайне важно обратить внимание на свои сны: проснувшись, им необходимо сосредоточиться на том, что они увидели ночью. Сюжет сновидения может быть любым – от драмы с головокружительным сюжетом до калейдоскопа не связанных друг с другом эпизодов, это не имеет ровным счетом никакого значения – их не стоит воспринимать прямолинейно. Интерпретировать сны, возможно, будет непросто, но, сделав это, представители знака получат важную подсказку о том, что ждет их в ближайшем будущем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам можно – и нужно – попробовать свои силы в искусстве гадания. Прежде всего речь идет о тех представителях знака, которые когда-то уже пробовали предсказывать судьбу себе и другим и у них это неплохо получалось, но и другим звезды советуют испытать себя в этой – магической – области. Никто не говорит о том, что в случае положительного результата им нужно бросать свою работу и начинать карьеру гадалки, открывая прием для желающих узнать свое будущее. Но то, что они могут проводить душевно-терапевтические сеансы для себя и ближайших подруг, сомнению не подлежит.

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