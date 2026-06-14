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Три знака Зодиака, у которых сегодня может развиться мания преследования
Сегодня, 14 июня, страхи могут осложнить жизнь представителям всех знаков зодиакального круга, но у трех из них гарантированно разовьется мания преследования.
Время темной и негативной энергетики, каким являются нынешние лунные сутки, когда практически невозможно будет сохранить оптимистический взгляд на мир — нами овладеет множество страхов, которые не всегда будут иметь под собой веские основания, причем, немотивированные страхи могут вызывать больший ужас, чем реальные.
Овен
Страхи Овнов, увы, вполне могут оказаться реальными — звезды советуют им в этот день соблюдать максимальную осторожность: не ходить в темное время суток по безлюдным улицам, не носить с собой большие суммы денег, не надевать дорогие украшения, иначе они рискуют остаться без них.
Лев
Львы уверены: их преследуют многочисленные поклонники. На самом деле все далеко не так катастрофично, как кажется самим предстаивтелям знака, поэтому им надо перестать делать проблему из воздуха, хотя — с учетом их морального состояния — сделать это будет непросто.
Водолей
Для Водолеев нынешний день — один из самых сложных в месяце, их будет одолевать физическая слабость, а на ее фоне — многочисленные фобии, среди которых даст о себе знать мания преследования. К счастью, в реальной жизни ничего подобного не произойдет, а завтра спадет и напряжение.
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