Три знака Зодиака, у которых сегодня может развиться мания преследования

Гороскоп / © Credits

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Время темной и негативной энергетики, каким являются нынешние лунные сутки, когда практически невозможно будет сохранить оптимистический взгляд на мир — нами овладеет множество страхов, которые не всегда будут иметь под собой веские основания, причем, немотивированные страхи могут вызывать больший ужас, чем реальные.

Овен

Страхи Овнов, увы, вполне могут оказаться реальными — звезды советуют им в этот день соблюдать максимальную осторожность: не ходить в темное время суток по безлюдным улицам, не носить с собой большие суммы денег, не надевать дорогие украшения, иначе они рискуют остаться без них.

Лев

Львы уверены: их преследуют многочисленные поклонники. На самом деле все далеко не так катастрофично, как кажется самим предстаивтелям знака, поэтому им надо перестать делать проблему из воздуха, хотя — с учетом их морального состояния — сделать это будет непросто.

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Водолей

Для Водолеев нынешний день — один из самых сложных в месяце, их будет одолевать физическая слабость, а на ее фоне — многочисленные фобии, среди которых даст о себе знать мания преследования. К счастью, в реальной жизни ничего подобного не произойдет, а завтра спадет и напряжение.

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