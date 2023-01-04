Три знака Зодиака, у которых сегодня откроется второе дыхание

Нынешний день является своего рода экзаменом, по результатам которого можно будет определить, как человек прожил предыдущие двенадцать лунных суток: в нужную ли сторону он двигался, правильные ли действия – как профессионального, так и личного свойства – предпринимал. Те, кто не сделал на жизненной дороге неверных шагов, могут рассчитывать на мощный прилив позитивной энергии, которая позволит им жить и успешно работать дальше, тем же, кто совершил ошибки, для начала придется их исправить.

Сегодня, 4 января, второе дыхание может открыться у представителей всех знаков Зодиака, но три из них ощутят его особенно сильно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – не самый энергетически сильный знак Зодиака, поэтому он нуждается в постоянной "подпитке", и сегодня высшие силы ее ему обеспечат сполна. Тем более что в силу своей природной осторожности неверных шагов они не сделали, поскольку предпочитают семь раз отмерить и только потом "резать", то есть, действовать, поэтому никаких ошибок за истекший период совершить не успели, а значит, второе дыхание им обеспечено.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые ничего не делают с наскока, ошибаются гораздо реже, чем представители других – более эмоциональных и опрометчивых – знаков. Поэтому они подошли к нынешней черте, за которой начинается новый этап лунного месяца, с обнадеживающими результатами, а значит, вполне могут гордиться собственными достижениями. Можно не сомневаться в том, что Вселенная оценит их старания и обеспечит свежей энергией для действий.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы часто поступают необдуманно, поэтому могут ошибаться, но на этот раз им повезло – скорее всего, подведя итоги предыдущих двенадцати лунных дней, они поймут, что мыслили и действовали в верном направлении. Ну, а объем энергетических "мощностей", который они получат теперь, откроет для них не только второе, но и третье дыхание, что позволит добиться впечатляющих профессиональных результатов.

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