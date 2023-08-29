Три знака зодиака, у которых сегодня откроется второе дыхание

День, когда не рекомендуется сбавлять обороты – ни в работе, ни в личной жизни. Даже если покажется, что силы уже на исходе, необходимо держать взятый изначально темп, иначе добиться желаемых результатов не удастся. Если не сдаться и не уступить усталости и утомлению, новая энергия не заставит себя долго ждать.

Сегодня, 29 августа, второе дыхание может открыться у всех знаков Зодиака, но трем из них повезет особенно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов ужасно раздражают рутинные и монотонные занятия, которые они вынуждены сейчас выполнять – им кажется, что они вот-вот лопнут от безысходности, которая на них накатывает. Избавиться от этого ощущения представители знака смогут, закончив скучную работу, можно будет тут же приступить к интересной, открывающий второе дыхание.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы не любят долговременные занятия, финала которого они не видят, поэтому нынешний – долгоиграющий – проект бесит их особенно сильно. К счастью, сегодня они почувствуют, что перешагнули через условный перевал и до «финала» осталось совсем немного – именно это придаст им сил (открыв второе дыхание), необходимых для окончания работы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Трудоголики-Козероги, не имеют ничего против трудовой нагрузки, но на этот раз она будет так сильно зашкаливать, что утомит даже их. Но сегодня представители знака неожиданно почувствуют легкость, которую в последнее время испытывают редко. Появится желание работать, и они смогут закончить оставшуюся часть проекта в рекордно короткие сроки.

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