Три знака Зодиака, у которых сегодня откроется второе дыхание

Гороскоп / © Credits

Реклама

Как бы ни казалось, что силы уже на исходе, необходимо держать взятый изначально темп, и тогда вскоре может открыться второе дыхание.

Сегодня, 3 января, второе дыхание может открыться у всех знаков Зодиака, но трем из них в этом смысле повезет особенно.

Близнецы

Близнецов, обожающих увлекательные события, больше всего раздражают монотонные занятия, которые они вынуждены сейчас выполнять. Избавиться от ощущения безысходности они смогут, когда осознают: закончив скучную работу, можно будет сразу же приступить к интересной.

Реклама

Весы

Весы с трудом выносят любые долговременные занятия, поэтому нынешний — долгоиграющий — проект бесит их особенно сильно, но сегодня они почувствуют, что перешагнули через перевал и до «финала» осталось совсем немного — именно это придаст им сил, необходимых для окончания работы.

Козерог

Козероги, будучи трудоголиками, как правило, не имеют ничего против серьезной нагрузки, но на этот раз ее количество может зашкаливать. Работа будет казаться им очень тяжелой, но сегодня они неожиданно почувствуют легкость, которая в последнее время стала для них редкой «гостьей».

Читайте также: