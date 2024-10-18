Три знака Зодиака, у которых сегодня появится повод для радости

День, когда нельзя грустить, печалиться и – особенно! – впадать в депрессию. Звезды советуют искать что-то хорошее даже в обыденной, будничной жизни – на самом деле это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня, 18 октября, искать хорошее во всем, что нас окружает, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них действительно появится повод для радости.

Телец

Тельцы наконец-то получат известие, которого давно и – как им казалось – безрезультатно ждали. Для каждого представителя знака он будет своим – одним повезет в профессии, другим – в личной жизни, но своего позитивного значения сообщение ни в коем случае не потеряет.

Козерог

Козероги, главным делом которых является профессиональная деятельность и, как следствие, карьерный рост и финансовый успех, узнают, что и титанические усилия не пропали даром: они получат в работу проект, который принесет им не только деньги, но и известность.

Водолей

Водолеи, мечтавшие о перемене места учебы и работы, а вместе с ними и места жительства, могут узнать, что заявка на поступление в вуз или компанию, которую они подавали, удовлетворена, а, значит, им можно готовиться к приятным переменам на всех уровнях их жизни.

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