Три знака Зодиака, у которых сегодня вероятны проблемы с психикой

День темной – сатанинской – энергетики, которая самым неблагоприятным образом сказывается на моральном состоянии даже самых психически устойчивых людей. В большинстве своем такое влияние лунных суток обеспечит нам легкую хандру, но вполне вероятны и более серьезные последствия.
Сегодня, 12 декабря, энергия лунных суток негативно отразится на моральном состоянии представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них могут возникнуть серьезные проблемы с психикой.
Телец
Тельцов отличает накопительная система негатива: они долго аккумулируют отрицательные эмоции до стопроцентного состояния, а затем "взрываются" – к счастью, только в переносном смысле этого слова. Сегодня велика вероятность именно такого случая, поэтому окружающим желательно держаться подальше от представителей знака.
Рак
Раки – самый меланхоличный знак Зодиака, они впадают в уныние и в более благоприятные дни, а уж сегодня вряд ли смогут с собой совладать. В своих страданиях – во многом надуманных – они захотят дойти до самого дна, что негативным образом отразится на настроении – впрочем, уже завтра их настроение улучшится.
Водолей
Водолеи грустят редко, но уж если на них найдет сплин, успокоить их бывает затруднительно – они, что называется, идут вразнос. Представители знака вполне могут устроить истерику на ровном месте, от чего пострадают не только они сами, но и окружающие их люди, так что в этот день им лучше ни с кем не общаться.
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