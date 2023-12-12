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Три знака Зодиака, у которых сегодня вероятны проблемы с психикой

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Три знака Зодиака, у которых сегодня вероятны проблемы с психикой

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиак / Фото: Credits

День темной – сатанинской – энергетики, которая самым неблагоприятным образом сказывается на моральном состоянии даже самых психически устойчивых людей. В большинстве своем такое влияние лунных суток обеспечит нам легкую хандру, но вполне вероятны и более серьезные последствия. 

Сегодня, 12 декабря, энергия лунных суток негативно отразится на моральном состоянии представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них могут возникнуть серьезные проблемы с психикой. 

Телец 

Тельцов отличает накопительная система негатива: они долго аккумулируют отрицательные эмоции до стопроцентного состояния, а затем "взрываются" – к счастью, только в переносном смысле этого слова. Сегодня велика вероятность именно такого случая, поэтому окружающим желательно держаться подальше от представителей знака. 

Рак 

Раки – самый меланхоличный знак Зодиака, они впадают в уныние и в более благоприятные дни, а уж сегодня вряд ли смогут с собой совладать. В своих страданиях – во многом надуманных – они захотят дойти до самого дна, что негативным образом отразится на настроении – впрочем, уже завтра их настроение улучшится. 

Водолей 

Водолеи грустят редко, но уж если на них найдет сплин, успокоить их бывает затруднительно – они, что называется, идут вразнос. Представители знака вполне могут устроить истерику на ровном месте, от чего пострадают не только они сами, но и окружающие их люди, так что в этот день им лучше ни с кем не общаться. 

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Дата публикации
Просмотры
394
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