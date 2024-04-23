Три знака Зодиака, в жизни которых начнется светлая полоса

Нынешний день астрологи связывают с именем библейского персонажа Иова, который, пережив тяжелую жизнь и испытав много печалей и разочарований, не очерствел душой и не озлобился. Смысл нынешних лунных суток в том, что никакие неприятности не длятся вечно, а после дождя на небе всегда появляется солнце.

Сегодня, 23 апреля, убедиться в том, что никакой негатив не продолжается вечно, на собственном опыте смогут представители всех знаков Зодиака, но у трех из них темная полоса сменится светлой.

Рак

Раки, которых в последнее время очень тяготит одиночество, могут рассчитывать на судьбоносную встречу с человеком, имеющим все шансы стать их второй половинкой. После этого новая жизненная полоса станет не просто светлой, а раскрасится во все цвета радуги.

Весы

Весы, чьи неприятности были связны с раздором в семье, наконец-то смогут обрести то, что принято называть миром под оливами. Близкие представителям знака люди помирятся между собой и вокруг них воцарится позитивная энергетика, к которой они так чувствительны.

Стрелец

Стрельцы, которые связывают неприятности в своей жизни с ограниченным количеством финансов, наконец-то смогут перевести дух: долгожданная – и необходимая им – сумма, скорее всего, посту4пит из источника, на который они давно махнули рукой: самое время решить все материальные вопросы.

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