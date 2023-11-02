Три знакам Зодиака, которым необходимо просить начальство о повышении зарплаты

День, когда люди чувствуют себя сильными и уверенными в себе, поэтому любые начинания – прежде всего деловые и финансовые – обречены на успех. Удачное время для разговора с начальством, которое можно просить о повышении заработной платы.

Сегодня, 2 ноября, вести с начальством переговоры материального свойства рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они обещают быть особенно удачными.

Близнецы

Близнецы, которые всегда удачливы в финансовых вопросах, сегодня превзойдут даже самих себя: звезды считают, что они могут вести с непосредственным начальством любые разговоры, но намеки на увеличение заработной платы, о котором руководство и само давно подумывало, окажется особенно успешными.

Скорпион

У Скорпионов есть все шансы повысить свое материальное положение, получив новую должность и, как следствие, повышение зарплаты. В последнее время они могут похвастаться солидными профессиональными достижениями, на что обязательно обратит внимание руководство, сделав соответствующие кадровые выводы.

Водолей

Водолеи смогут увидеть новую цифру в платежной ведомости благодаря собственному красноречию. Напросившись на прием к начальству, они найдут нужные слова и доводы, которые благотворно повлияют на руководство, каким бы упрямым и несговорчивым оно ни было – против фактов и аргументов не пойдешь.

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