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Три знакам Зодиака, которым необходимо просить начальство о повышении зарплаты

Автор
Мила Королева Мила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Три знакам Зодиака, которым необходимо просить начальство о повышении зарплаты

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда люди чувствуют себя сильными и уверенными в себе, поэтому любые начинания – прежде всего деловые и финансовые – обречены на успех. Удачное время для разговора с начальством, которое можно просить о повышении заработной платы. 

Сегодня, 2 ноября, вести с начальством переговоры материального свойства рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они обещают быть особенно удачными. 

Близнецы 

Близнецы, которые всегда удачливы в финансовых вопросах, сегодня превзойдут даже самих себя: звезды считают, что они могут вести с непосредственным начальством любые разговоры, но намеки на увеличение заработной платы, о котором руководство и само давно подумывало, окажется особенно успешными. 

Скорпион 

У Скорпионов есть все шансы повысить свое материальное положение, получив новую должность и, как следствие, повышение зарплаты. В последнее время они могут похвастаться солидными профессиональными достижениями, на что обязательно обратит внимание руководство, сделав соответствующие кадровые выводы. 

Водолей 

Водолеи смогут увидеть новую цифру в платежной ведомости благодаря собственному красноречию. Напросившись на прием к начальству, они найдут нужные слова и доводы, которые благотворно повлияют на руководство, каким бы упрямым и несговорчивым оно ни было – против фактов и аргументов не пойдешь. 

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Дата публикации
Просмотры
402
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