Три знакам Зодиака, которым сегодня никому нельзя желать зла из чувства самосохранения

День, когда трудно смотреть на мир реально – властвующие над людьми инстинкты будут искажать картину, подсовывая взамен истинных фактов обольщения и соблазны. Важно держать под контролем слова и мысли, а также не желать никому плохого – в противном случае, бумеранг может прилететь мгновенно.
Сегодня, 2 октября, желать кому-либо зла не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя это делать из чувства самосохранения.
Лев
Львов нельзя назвать самым обидчивым знаком Зодиака – как правило, они пропускают чужие колкости мимо ушей, но сегодня могут зациклиться на чьих-то словах и всерьез оскорбиться. В результате, они – сгоряча – могут пожелать кому-то зла, о чем быстро пожалеют: такое поведение не совместимо с их королевским достоинством.
Козерог
Козероги, которым свойственно редкостная – буквально слоновья – злопамятность, не прощают полученные обиды. Сегодня обидчик может настолько сильно задеть представителей знака, что они призовут на его голову страшные кары. Быстрота возвращения бумеранга не только удивит, но и всерьез опечалит их.
Рыбы
Рыбы, несмотря на свойственный им романтизм, не забывают обиды, но далеко не всегда действуют сразу – к возмездию им необходимо подготовиться. Но сегодня что-то пойдет не так – они начнут проклинать обидчика. Стоит ли говорить о том, что в ответ они рискуют получить серьезный бумеранг.
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Черная Луна в Деве с 3 октября 2023 года по 29 июля 2024 года: что нас ждет в это время
- Убывающая Луна 30 сентября - 13 октября 2023 года: что нас ждет в это время
- Зодиакальный гороскоп на октябрь 2023 года для всех 12 знаков