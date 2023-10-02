Три знакам Зодиака, которым сегодня никому нельзя желать зла из чувства самосохранения

День, когда трудно смотреть на мир реально – властвующие над людьми инстинкты будут искажать картину, подсовывая взамен истинных фактов обольщения и соблазны. Важно держать под контролем слова и мысли, а также не желать никому плохого – в противном случае, бумеранг может прилететь мгновенно.

Сегодня, 2 октября, желать кому-либо зла не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя это делать из чувства самосохранения.

Лев

Львов нельзя назвать самым обидчивым знаком Зодиака – как правило, они пропускают чужие колкости мимо ушей, но сегодня могут зациклиться на чьих-то словах и всерьез оскорбиться. В результате, они – сгоряча – могут пожелать кому-то зла, о чем быстро пожалеют: такое поведение не совместимо с их королевским достоинством.

Козерог

Козероги, которым свойственно редкостная – буквально слоновья – злопамятность, не прощают полученные обиды. Сегодня обидчик может настолько сильно задеть представителей знака, что они призовут на его голову страшные кары. Быстрота возвращения бумеранга не только удивит, но и всерьез опечалит их.

Рыбы

Рыбы, несмотря на свойственный им романтизм, не забывают обиды, но далеко не всегда действуют сразу – к возмездию им необходимо подготовиться. Но сегодня что-то пойдет не так – они начнут проклинать обидчика. Стоит ли говорить о том, что в ответ они рискуют получить серьезный бумеранг.

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