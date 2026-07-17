Три знаки Зодиака, которым сегодня надо сделать последний рывок в важном деле

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Однако для нее придется приложить серьезные усилия, что может отпугнуть некоторых из нас — не стоит отказываться от результата на финишной прямой.

Сегодня, 17 июля, важные дела могут подойти к финальному этапу у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нужно сделать последний рывок в важном деле.

Овен

Овны, которые приходят к финишу раньше других представителей зодиакального круга, и нынешний день в этом смысле исключением не станет. Но, подойдя к финишной чете, они могут неожиданно остановиться, и из-за этого финальный результат может серьезно пострадать.

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Рак

Раки любят сложные маневры: они то идут вперед, то отступают назад, и часто сами путаются в своих желаниях и действиях. Сегодня, когда до достижения цели останется всего пару шагов, они могут притормозить, поставив под удар дело над которым работали в последнее время.

Весы

Весы отличает склонность к сомнениям во всех жизненных сферах, но особенно часто они не в состоянии понять, что им делать, в решении профессиональных вопросов. Сегодня, когда останется только завершить начатое дело, представители знака могут решить, что стремились совсем не к этому.

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