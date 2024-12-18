Три знаки Зодиака, которым сегодня нельзя изменять себе

День не самым лучшим образом влияет на нашу психику – под воздействием его энергетики мы легко попадаем под чужое – чаще всего, неблагоприятное – влияние, и, в результате, теряем собственную индивидуальность, совершая поступки, о которых впоследствии можем пожалеть.

Сегодня, 18 декабря, потерять собственную индивидуальность могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не изменять себе.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с невозможностью «договориться» хотя бы с одной из двух своих личностей, в таком случае они могут принять третью – не принадлежащую им – точку зрения, изменив таким образом самим себе, что, после того как они смогут здраво смотреть на вещи, вряд ли их порадует.

Стрелец

Стрельцы – в силу качеств своего характера – всегда делают только так, как считают нужным сами, их прямолинейность известна всем. Но сегодня представители одного из самых доверчивых знаков могут поддаться чьим-то уговорам и поступить вопреки себе, о чем очень быстро пожалеют.

Водолей

Водолеи часто бывают склонны принимать чужое мнение за свое собственное, поэтому тот факт, что сегодня они поступят по чужой указке, удивления не вызовет. За исключением одного факта: выбор, которые они сделают, может противоречить их собственным интересам, а это неприятно.

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