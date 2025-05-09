Цветочная Луна 12 мая 2025 года: что нас ждет в это особое время

Полнолуние 12 мая 2025 года / © Associated Press

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Полнолуние 12 мая 2025 года произойдет в 23° Скорпиона, в 19:56 (gmt+3), символизирует расцвет интуиции, чувств и преобразующих энергий. Оно словно демонстрирует «скрытые воды» — эмоциональные глубины, страхи, запреты и внутреннюю силу, которая долгое время была спрятана под замком, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

«Цветочная Луна» — полнолуние расцвета, трансформации, страсти и тайных желаний. Такое название пришло к нам из традиций коренных народов Северной Америки и прижилось в современной астропоэзии. Это плодородная, живая, цветущая и дикая Луна, соединяющая нас с древней ритмикой Земли и темным зеркалом собственной души.

В разных культурах майское полнолуние имеет свои уникальные имена. Например, в Китае его называют «Драконья Луна», а в Южном полушарии, где в это время наступает зима, оно известно как «Морозная Луна».

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В мае в Северном полушарии природа бурно расцветает — леса, поля, луга покрываются цветами. Именно поэтому полнолуние в этом месяце назвали «Цветочной Луной» — символом плодородия, обновления и расцвета.

Цветочная Луна ассоциируется с:

Пиком жизненной силы

Раскрытием потенциала

Любовью, красотой и цветением души

Подготовкой к плодам лета — как внутренним, так и внешним

В этом полнолунии ощущается зов к жизни, вдохновению, к возвращению к себе и к природе.

Другие народные названия майского полнолуния:

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Луна молока (Milk Moon) — связано с обилием молока у домашних животных весной.

Посевная Луна — время активной посадки семян.

Луна зайца — символ плодородия и быстрого роста.

Полнолуние в мае ассоциируется с периодом обновления, роста и гармонии. Оно символизирует расцвет не только природы, но и внутренних процессов, связанных с личностным развитием и эмоциональным балансом.

В этом году полнолуние в Скорпионе обострено оппозицией к Урану, планете прозрений и обновлений, а также сопровождается присутствием Лилит в Скорпионе, проверяя нас на истинную силу. А значит — цветение будет непокорным, пробуждение — неожиданным, желания — инстинктивными.

Многим людям период с 11 по 13 мая принесет очищение души от старых привязок через высвобождение эмоциональной напряженности, т.е. слезы. Дни женской магии в полном цвету — иньская сила на пике. Прекрасная возможность переродиться, словно Феникс, из углей и лепестков. Даже если внутри пока ещё ночь, настал момент позволить себе расцвести. В своем темпе. В своей правде. Своим ароматом.

Фоновый транзит Черной Луны (Лилит) по Скорпиону может давать ощущение опасности, давящей атмосферы, роковых событий. С другой стороны, на поверхность поднимаются табуированные темы, теневые стороны личности, соблазны, кармические ситуации, внутренние демоны. Это может быть вызовом, но и шансом освободиться от внутренних блоков, чтобы быть собой.

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Лилит в Скорпионе — архетип хранительницы тайных знаний, изгнанной богини, женской дикости. Этот транзит усиливает темы страсти, соблазна, внутреннего освобождения и борьбы за независимость. Полнолуние вблизи Лилит заставит многих людей пересмотреть глубинные убеждения о власти, любви и личной свободе.

Скорпион — знак глубокой трансформации, кризисов и возрождений. Полнолуние здесь — это всегда момент истины: что нужно отпустить, чтобы по-настоящему жить? Внезапные инсайты, эмоциональные вспышки, неожиданные повороты событий — все это создает некую судьбоносность происходящего в середине мая. То, что долго копилось — может вырваться наружу, особенно если чувства подавлялись.

Полнолуние 12 мая буквально разрывает шаблоны. Оно может принести:

Личностный кризис

Вспышки ревности, обиды, страсти, желания освободиться

Тягу к контролю — или, наоборот, потребность вырваться из-под него

Встречи с людьми или ситуациями, которые отражают наши тени

Важно: эмоции в полнолуние пугающе сильные — не подавляйте их, но и не действуйте в импульсе. Скорпион любит трансформацию через боль — но каждый может пройти это осознанно, не разрушая все вокруг. Это полнолуние — как молния в темноте: освещает то, что боялись увидеть. Но именно в этом — ключ к свободе. Энергия полнолуния 12 мая снимает маски и пробуждает родовую память.

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Как использовать это полнолуние во благо?

Провести медитацию или ритуал на очищение с элементами воды или огня (вода — как стихия Скорпиона, огонь — как символ очищения).

Будьте честны с собой: особенно в темах власти, секса, контроля, финансов, страха потерять. Где вы играете в жертву? Где манипулируете? Где боитесь открыться?

Избегайте драмы: энергия может быть взрывоопасной, если в вашем гороскопе акцентированы знаки Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея.

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Примите тёплую ванну с цветами, солью и эфирными маслами — чтобы тело и дух вошли в резонанс с природой.