Тюрьма, убийство или новый срок: известный астролог рассказал, что ждет Дональда Трампа

Сегодня, когда Дональд Трамп является главным объектом новостей в мире, всем хотелось бы знать, чем закончится его эпопея с судебными разбирательствами.

После того как присяжные вынесли свои вердикт – "виновен" – по всем 34-м пунктам обвинения, интрига не разрешилась, а закрутилась еще больше.

Точки над "и" расставит решение судьи, но оно станет известным только в середине июля, пока же остается только гадать, какая судьба ждет бывшего президента США О том, что говорит об этом его гороскоп, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Соляр Трампа

Если говорить о Соляре Трампа – гороскопе на нынешний год, рассчитанном по дате рождения, то воинственный Плутон в нем находится в доме насильственной смерти в напряженном аспекте к не менее воинственному Марсу. Солнце в соединении с Венерой и Меркурии расположен на вершине двух тау-квадратов к Сатурну, Луне, Нептуну и Лилит. Управитель Соляра, Луна, находится в оппозиции к Сатурну и в напряженном аспекте к Солнцу, что говорит о возможных проблемах с сердцем и лимфатической системой, а Соляр Трампа с Солнцем в 12-м доме указывает на ограничение свободы – тюремный срок – как минимум на четыре года.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Рожденный в ауре лунного затмения

Важным фактором в натальной карте Трампа является тот факт, что он появился на свет в ауре лунного затмения, что не могло ни отразиться на всей его последующей жизни. Судьба таких людей во многом предопределена, на ней как будто бы лежит печать фатума – роковых событий, которых при всем желании нельзя избежать. К тому же, любые затмения – как лунные, так и солнечные – играют огромную роль в жизни Трампа, ему трудно избавиться от их влияния.

Во многом судьба Трампа будет определяться нынешней осенью между двумя затмениями – лунным 17 сентября и солнечным 2 октября. Особенно опасным может стать последнее, поскольку в этом году солнце соединится не только с Луной, но и с Лилит, которую называют Черной Луной – это фиктивная (на самом деле ее не существует), но при этом очень опасная планета: в такие периоды, как правило, уходят из жизни видные деятели и коронованные особы.

Указание на насильственную смерть

Лунное затмение 17 сентября, которое по нью-йоркскому времени выпадает на 21.38, создаст в гороскопе Трампа тау-квадрат Лилит в указывающем на насильственную смерть 9-м градусе Весов, к его натальному Меркурию в 9-м градусе Рака, в то время как транзитный Марс будет находиться в соединении с этим Меркурием на вершине так-квадрата. На возможную насильственную смерть указывает также тот факт, что в это время транзитный Южный узел будет находиться в 7-м градусе Весов рядом с натальным Нептуном Трампа, располагающемся в 6-м Весов.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Негативное влияние аспекта Уран-Марс

С 13-го июля Уран – планета перемен – пройдет точный квадрат к Марсу Трампа в 27-м градусе Льва (это градус столкновения с опасностью), то есть, с июля по ноябрь бывший президент США будет находиться под прицелом нехорошего – конфликтного – космического аспекта Марс-Уран. Необходимо учесть, что непосредственно перед лунным затмением – в начале сентября – Уран развернулся и стал ретроградным, то есть, более резким и непредсказуемым в своем поведении. Если учесть, что Уран отвечает за сердечные приступы, инсульты, огнестрельные ранения и автомобильные катастрофы, то и тут перспективы бывшего президента США привлекательными не выглядят.

Юпитер плюс Черная Луна

Положительными моментами в гороскопе Трампа может счесть транзитный Юпитер в знаке Близнецов (45-й президент США родился именно под этим знаком) который привлечет все взоры к его представителям. Многих Близнецов ожидает успех, к тому же, в натальной карте Трампа транзитный Юпитер осень может "подружиться" с Юпитером Трампа, располагающимся в 18-м градусе Весов. Но прохождение Лилит – Черной Луны – рядом с натальным Юпитером Трампа может нивелировать его победу на выборах, если таковая состоится.

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