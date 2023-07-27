У кого снесет крышу от любви в августе-2023: астролог назвал три знака Зодиака

Нынешний август – время ярких и феерический событий, и прежде всего этот праздник жизни коснется личной жизни многих из нас.

Возможно, романтические отношения, начавшиеся в этот период, не всегда будут развиваться в соответствии с формулой "они жили долго и счастливо", но их кратковременность не означает, что они окажутся скучными и неинтересными – напротив, мы можем рассчитывать на настоящий вулкан страстей.

О том, у кого снесет крышу от любви в августе-2023, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов в ждет неожиданная встреча с человеком, которого они давно упустили из виду. Представители знака и сами удивятся тому, как мало времени им понадобится для того, чтобы былая симпатия вылилась в серьезное романтическое чувство. Что им делать в результате – ограничиться красивым романом или взять курс на долговременные отношения вплоть до официального оформления, зависит только от них самих.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы будут обладать невиданным до сих пор шармом и очарованием, который – как магнит – станет притягивать к ним представителей противоположного пола. Если учесть, что представители знака и в любое другое время являются привлекательными для противоположного пола, они вряд ли обратят на это серьезное внимание, но один из поклонников окажется чуть более настойчивым, чем остальные, и они не смогут перед ним устоять.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам важно обратить внимание на человека, который давно находится рядом, но в силу то ли скромности, то ли неуверенности в своей привлекательности в глазах представителей знака держатся в стороне. Почему бы представителям такого решительного знака первым не сделать шаг навстречу – для них это несложно, а результат может оказаться насколько неожиданным, настолько и потрясающим – в хорошем смылсе этого слова.

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