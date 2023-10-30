У кого снесет крышу от любви в ноябре-2023: астролог назвал три знака Зодиака

При предвзятом отношении к ноябрю, который принято считать самым депрессивным и мрачным временем года, он часто бывает одновременно и одним из самых романтичных, и нынешний год в этом смысле не исключение. Единственным его недостатком станет стремление делать скоропалительные выводы и выяснять отношения с близким человеком, что вряд ли пойдет на пользу отношениям.

О том, каким знакам Зодиака повезет в любви в нынешнем ноябре, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы

Близнецам, для того чтобы влюбиться, необязательно ждать весны – они вполне могут окунуться в водоворот страстей и поздней осенью. Нынешний ноябрь не станет исключением – они и сами очаруются, и предмету своей страсти голову закружат. Увы, романтически отношения долго не продлятся, но это зависит не от расположения звезд, а от характера представителей знака – они не могут долго увлекаться одним человеком.

Лев

Львов ждет новый роман, который они, скорее всего, будут вести в эпистолярном жанре, чем в наши дни, впрочем, никого не удивишь. Причем совершенно не обязательно, что человек, с которыми они будут переписываться, находится за тридевять земель от них – вполне возможно, что он живет в том же городе, просто объясняться в любви посредством мессенджера покажется им очень интересным и романтичным – главное, не писать лишнего.

Козерог

Козерогам, посвящающим все свое время работе, звезды припасли сюрприз в виде романа с человеком, который младше их по возрасту. С одной стороны, есть в такой ситуации что-то легкомысленное, с другой - чувства редко прислушиваются к доводам разума. Тем более что в нынешней ситуации – совершенно неожиданно для представителей знака – отношения, начавшиеся как несерьезные, вполне могут закончиться даже официальным оформлением отношений.

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