Убывающая Луна 1-14 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

В период убывающей Луны с 1 по 14 сентября формируются обстоятельства, позволяющие получить эффективные результаты, гораздо большие, чем за предыдущие два месяца. Также это время исследования скрытых аспектов жизни, глубокого преображения и внутренней трансформации.

Полнолуние в Рыбах 31 августа благоприятствует подведению итогов и подготовке к новому циклу активности. Такой фон сохраняется на весь период убывающей Луны, т.е. до новолуния 15 сентября. Энергии планет поддерживают всех, кто стремится к личностному развитию и самопознанию, преодолевая испытания на своем пути, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

1-3 сентября

Овны, Львы и Стрельцы находятся на пике активности, выходят на путь истинный. Нюанс, на который вы ранее могли не обратить внимания, в это время поможет извлечь пользу из любой ситуации. Дни плодотворного сотрудничества, прорыва в делах и финансового благополучия.

1 сентября – убывающая Луна в Рыбах, в Овне – с 16:25

Период Луны без курса с 13:35 до 16:25

16-й лунный день продолжается с утра

17-й лунный день начинается в 20:33

Включаем разум, чтобы избежать эмоциональной встряски! День подходит для корректировки своих планов и решения запутанных вопросов. Привлекают далекие и таинственные партнеры, все неординарное и немного странное.

2 сентября – убывающая Луна в Овне

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 20:48

Если соединить активный энергетический фон и ко всему подходить структурно, то удастся в короткие сроки получить практические результаты. Удача сопутствует смелым и предприимчивым людям, разумный риск приветствуется.

3 сентября – убывающая Луна в Овне, в Тельце – с 17:59

Период Луны без курса с 14:56 до 17:59

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 21:03

Самое лучшее, в этот день – действовать и заявлять о себе, осуществлять свои планы. Гармоничный и благоприятный день, особенно первая его половина, она дает возможность максимально использовать внутреннюю энергию. Праздник вдохновения для творческих людей!

4-5 сентября

Тельцы, Девы и Козероги получат максимальную выгоду, если в эти дни займутся материальными делами, поиском инвесторов, развитием деловых связей. Партнерские отношения с иностранцами приносят удовлетворение. Период благоприятен для обращения в официальные инстанции, переоформления документов.

4 сентября – убывающая Луна в Тельце

19-й лунный день продолжается с утра

20-й лунный день начинается в 21:21

Перед многими людьми открываются позитивные возможности, связанные с деньгами, недвижимостью, местом жительства. Благоприятный день для зарубежных поездок, решения финансовых проблем, получения юридической помощи.

5 сентября – убывающая Луна в Тельце, в Близнецах – с 23:06

Период Луны без курса с 19:45 до 23:06

20-й лунный день продолжается с утра

21-й лунный день начинается в 21:44

Продолжаются благоприятные тенденции предыдущего дня. Продолжительная работа приносит хорошие финансовые результаты, имущественные вопросы разрешаются наилучшим образом. Приходит ощущение стабильности и спокойствия. Наконец-то можно выдохнуть и немного расслабиться.

6-7 сентября

Близнецы, Весы и Водолеи легче достигают целей в эти дни. Реализации самых смелых планов будет способствовать накопленный опыт и нерастраченные силы. Идеальные дни, чтобы заняться финансовыми вопросами: вы сможете вернуть долг, на который давно не рассчитывали или получить денежные средства на выгодных условиях.

6 сентября – убывающая Луна в Близнецах

21-й лунный день продолжается с утра

22-й лунный день начинается в 22:13

Может появиться соблазн использовать других людей в своих корыстных целях, возможно даже неосознанно. Старайтесь не поддаваться этому порыву и самим не попасться на крючок манипуляторов. Подходящий день для внутренней перезагрузки, т.е. для анализа собственных мыслей, чувств и эмоций, анализа своего поведения и прошлого опыта.

7 сентября – убывающая Луна в Близнецах

22-й лунный день продолжается с утра

23-й лунный день начинается в 22:53

С самого утра многих людей накрывают волнообразные приступы тоски, пессимистический настрой будет лишать воли к действиям или же, наоборот, заставит наводить беспорядочную суету, от которой вряд ли выйдет толк. В этот день имеет смысл уделить время внутренней работе над собой, анализу своих слов и поступков.

8-10 сентября

Меланхоличное состояние души будет побуждать Раков, Скорпионов и Рыб как к самоанализу, так и к анализу окружающих людей, а также происходящего вокруг. В результате чего представители этих знаков Зодиака придут к правильным выводам. Благоприятно обучение и любая работа с информацией

8 сентября – убывающая Луна в Близнецах, в Раке – с 08:00

Период Луны без курса с 01:21 до 08:00

23-й лунный день продолжается с утра

24-й лунный день начинается в 23:44

Идеальное время для самосовершенствования, причем как физического, так и нравственного или интеллектуального. Важно быть мягкими, неторопливыми, воздержаться от сплетен и суеты. Разводить бурную активность сегодня точно не стоит, ведь стремительно убывающая Луна снижает эффективность от приложенных усилий.

9 сентября – убывающая Луна в Раке

24-й лунный день продолжается с утра

Усиливаются романтические настроения, люди становятся более чувствительными, сентиментальными, склонными к мечтательности и воспоминаниям. Отношения с противоположным полом становятся более задушевными и эмоционально наполненными. И кроме того, есть в это время вероятность попасть под постороннее влияние.

10 сентября убывающая Луна в Раке, во Льве – с 19:36

Период Луны без курса с 15:47 до 19:36

25-й лунный день начинается в 00:45

Оппозиция Луны и ретро-Плутона заставляет накопившееся в подсознании напряжение вырываться наружу всевозможными истеричными проявлениями. День лучше провести в тишине, не поддаваясь на провокации окружающего мира. Энергетический фон дня способствует откровенным разговорам между любящими друг друга людьми.

11-12 сентября

Овны, Львы, Стрельцы сильнее всего прочувствуют сложный фон этого дня. Представители этих знаков напрасно суетятся в этот период, тратят энергию на болтовню и бесполезные действия. Велико искушение поддаться иллюзии собственных достижений. Воздержитесь от активной деятельности, больше отдыхайте. Проявляйте избирательность в контактах.

11 сентября – убывающая Луна во Льве

25-й лунный день продолжается с утра

26-й лунный день начинается в 01:54

Многие склонны к опрометчивым поступкам. Внутренняя потребность действовать не согласуется с энергетическим потенциалом этого дня. Все еще тающая Луна выкрадывает физические и психические силы, делая людей неповоротливыми и сбивчивыми в своих высказываниях.

12 сентября – убывающая Луна во Льве

Период Луны без курса с 18:05

26-й лунный день продолжается с утра

27-й лунный день начинается в 03:05

Следует со всей серьезностью отнестись к импульсам своего тела, поберечь свои расшатанные нервы. Внутренние противоречия будут раздирать на части, не давая покоя ни на минуту. Избегайте любых финансовых операций, решения жилищных вопросов и бумажной волокиты. Посвятите день чему-нибудь плавному и неторопливому.

13-14 сентября

Тельцы, Девы, Козероги вынуждены подумать о том, как более экономно расходовать свои ресурсы. Велика вероятность незапланированных трат, задержек с выплатами. Дни накануне новолуния всегда непростые, поэтому нужно просто немного потерпеть и не беспокоиться о том, что решится чуть позже, в более подходящее время.

13 сентября – убывающая Луна во Льве, в Деве – с 08:17

Период Луны без курса продолжается до 08:17

27-й лунный день продолжается с утра

28-й лунный день начинается в 04:16

Желательно завершить краткосрочные проекты, но ни в коем случае не начинать новых до 16 сентября. Сложный день для личных взаимоотношений, но в деловой сфере в целом все удается. Романтические партнеры становятся более подозрительными и требовательными, склонны к ненужным проверкам верности.

14 сентября – убывающая Луна в Деве

28-й лунный день продолжается с утра

29-й лунный день начинается в 05:57

День перед новолунием в Деве 15 сентября в 04:59 связан с тревогами по поводу и без. 29 -й лунный день часто сопровождается подавленным настроением. Меркурий стационарный – выходит из фазы ретроградного движения. В этот день важно соблюдать нейтралитет в отношениях с коллегами. А лучше устроить себе отдых для восстановления сил, взять отгул.

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