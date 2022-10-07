Убывающая Луна 10-24 октября 2022-го: что нас ждет в это время

9 октября 2022-го в 23:55 по киевскому времени - полнолуние в Овне, после которого начинается время убывающей Луны – с 10 по 24 октября 2022-го.

Это период реализации жизненных энергий, все скрываемое выходит на поверхность, достигаются результаты от приложенных ранее усилий. Полнолуние в огненном знаке активизирует мужские энергии, активные, помогает добиваться целей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

10 октября, понедельник – день Луны. Убывающая Луна в Овне. Период Луны без курса с 17:01 до конца суток. С утра продолжается 15-й лунный день, а с 18:40 начинается 16-й лунный день.

Луна в напряженном аспекте с ретро-Плутоном снижает инстинкт самосохранения, но при этом усиливает стремление бороться, преодолевать трудности. Любой процесс сопровождается невероятным психическим перенапряжением, на внешнем плане фон событий достаточно тревожный. Может наблюдаться ухудшение состояния тяжелобольных людей, обостряться хронические заболевания. Повышается эмоциональность и агрессивность, возможны кризисы в личных взаимоотношениях.

11 октября, вторник – день Марса. Убывающая Луна в Тельце (статус экзальтации). С утра продолжается 16-й лунный день, а с 18:56 начинается 17-й лунный день.

Спокойный день, можно достичь гармонии тела и духа, решить финансовые проблемы, найти поддержку и опору со стороны друзей и партнеров. Меркурий вошел в знак Весы, и с этого дня будет легче договариваться по самым сложным вопросам. Сегодня и в ближайшие 2-3 дня могут происходить события, затрагивающие мировые, общечеловеческие ценности.

12 октября, среда – день Меркурия. Убывающая Луна в Тельце (статус экзальтации). С утра продолжается 17-й лунный день, а с 19:15 начинается 18-й лунный день.

Луна соединяется с Ураном и Восходящим Лунным Узлом, что включает глобальные процессы. Психологический фон достаточно тяжелый, многие люди ощущают внутреннее напряжение физических и психических сил. Но при этом есть предчувствие, что очень скоро наступит мир, а агрессор потерпит поражение (это касается не только военных действий между государствами, но и межличностных конфликтов).

13 октября, четверг – день Юпитера. Убывающая Луна в Близнецах с 08:07. Период Луны без курса с 00:41 до 08:07. С утра продолжается 18-й лунный день, а с 19:39 начинается 19-й лунный день.

Луна в гармоничном аспекте с Меркурием благоприятствует поездкам, переговорам, сделкам купли-продажи. В этом день формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы преобразить свою жизнь к лучшему, устранить конфликты, обрести взаимопонимание с родными и близкими. Будьте внимательны к происходящему и прислушивайтесь к тому, что вам говорят люди.

14 октября, пятница – день Венеры. Убывающая Луна в Близнецах. С утра продолжается 19-й лунный день, а с 20:10 начинается 20-й лунный день.

Благоприятный день для личной и социальной жизни – Луна в гармоничных аспектах с ретро-Сатурном, Венерой и Солнцем. Время хороших известий, интересных встреч, приятного общения. Хороший день для посещения официальных инстанций, решения финансовых вопросов, начала любых поездок или путешествий. Подходящее время для самых сложных работ и проектов – приложив необходимые усилия, вы приблизитесь к их благополучному завершению.

15 октября, суббота – день Сатурна. Убывающая Луна в Близнецах до 19:10, после чего входит в знак Рака, где имеет статус управления. Период Луны без курса с 07:10 по 19:10. С утра продолжается 20-й лунный день, а с 20:51 начинается 21-й лунный день

Практически весь день период неэффективной Луны, а это значит, что лучше заняться повседневными делами, завершить текущие работы или просто отдохнуть. С момента вхождения Луны в знак Рака настроение улучшается, люди хотят душевного общения, романтики, переездов на новое место жительства. Вечер благоприятен для семейных встреч, общения с родителями и детьми, примирения с родственниками.

16 октября, воскресенье – день Солнца. Убывающая Луна в Раке (статус управления). С утра продолжается 21-й лунный день, а с 21:43 начинается 22-й лунный день.

Много важных событий, касающихся внутренней жизни, семьи, места жительства, любовных взаимоотношений. Обостряется интуиция, желание опекать, заботиться, любить и помогать, проводить время в семейном кругу, общаться с родителями. День благоприятен для творческой деятельности, самопознания и духовной работы. Возможны известия от высшего руководства о ситуации на фронте и о дальнейшем сценарии военных действий.

17 октября, понедельник – день Луны. Убывающая Луна в Раке (статус управления). С утра продолжается 22-й лунный день, а с 22:43 начинается 23-й лунный день.

Эмоционально тяжелый день – Луна соединяется с негативной кармической точкой – Черной Луной. Ранее нерешенные вопросы или ситуации, от которых всячески пытались уйти, вновь напоминают о себе. Могут повториться кармические ситуации, особенно связанные с родом, семьей, родиной. День справедливости (каждый получит по заслугам), объединения людей и движения вперед.

18 октября, вторник – день Марса. Убывающая Луна во Льве с 07:44. Период Луны без курса – до 07:44. С утра продолжается 23-й лунный день, а с 23:52 начинается 24-й лунный день.

День пробуждения мужской энергии: люди ощущают сильный подъём физических сил, усиливается стремление воевать, бороться и побеждать. Благоприятный день для общения с противоположным полом, важных разговоров с партнером, планирования совместного будущего. Подходящее время для творчества, презентации своих работ, поиска сотрудничества.

19 октября, среда – день Меркурия. Убывающая Луна во Льве. С утра продолжается 24-й лунный день.

Луна в напряжении с ретро-Ураном дает неожиданный поворот событий, срывы планов, но в итоге все должно обернуться пользой – гармоничных аспектов гораздо больше. День окажется благополучным, если спокойно отпустить старое, закрыть двери в прошлое и с учетом сложившихся обстоятельств, начинать новую жизнь. Не самое подходящее время для финансовых дел.

20 октября, четверг – день Юпитера. Убывающая Луна во Льве до 19:25, после чего переходит в знак Девы. Период Луны без курса с 13:35 по 19:25. 25-й лунный день начинается в 01:03.

Атмосфера первой половины дня очень энергичная, что способствует продуктивной работе. В период Луны без курса многие люди могут чувствовать себя не очень хорошо, накапливается усталость, поэтому лучше поберечь свои ресурсы в эти часы. Вечером могут прийти в голову неожиданные полезные идеи, разговоры или встречи.

21 октября, пятница – день Венеры. Убывающая Луна в Деве. 26-й лунный день начинается в 02:16.

День богатых возможностей, которыми сможет воспользоваться тот, кто не боится экспериментировать, применять в своей жизни новые и современные технологии, работать в коллективе, пользоваться социальными сетями и возможностями интернета. Можно проводить скрытые работы, создавать фундамент для будущих проектов.

22 октября, суббота – день Сатурна. Убывающая Луна в Деве. Период Луны без курса с 21:17. 27-й лунный день начинается в 03:29.

День откровений и осознаний, которые можно практически применять и получать от этого выгоду и пользу. Хорошее время для решения финансовых вопросов, поиска ресурсов, привлечения инвесторов в свои проекты. Можно найти выход из сложной ситуации, получить прибыль от ранее заключенных сделок и договоров. Благоприятный день для посещения врача, косметолога, парикмахера.

23 октября, воскресенье – день Солнца. Убывающая Луна в Весах с 04:43. Период Луны без курса продолжается до 04:23. 28-й лунный день начинается в 04:43.

Солнце и Венера входят в знак Скорпиона. Хорошее время для работы со своими страхами, самопознания и самоисцеления, обучения и преподавания – можно найти самого себя и передать что-то ценное другим людям. Постарайтесь раздать долги, избавиться от токсичных связей, подвести итого предыдущих 6 месяцев. Не стоит хвастать своими достижениями!

24 октября, понедельник – день Луны. Убывающая Луна в Весах. 29-й лунный день начинается в 05:59.

День накануне солнечного затмения в Скорпионе – очень важный для всех. Весь мир на пороге серьезных перемен. Сегодня могут прийти откровения и тайные знания. Не стоит подписывать договоры, новые документы и приступать к новым делам. Отложите занятия бизнесом, особенно если нет уверенности. Необходимо улаживать ранее возникшие проблемы с партнерами, коллегами, начальством.

25 октября, вторник – день Марса. Новолуние, оно же солнечное затмение в Скорпионе в 14:00 по киевскому времени.

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