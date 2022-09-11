Убывающая Луна 11-25 сентября 2022: что нас ждет в это время

Полнолуние в Рыбах 10 сентября в знаке Зодиака Рыбы в 12:59 по киевскому времени, включит процессы завершения многих этапов на всех уровнях.

День полнолуния является определяющим на весь период убывающей Луны с 11 по 25 сентября 2022. Предстоит интересный период, но при этом, не стоит искать логическое объяснение тому, что происходит. Доверьтесь Вселенной и все будет хорошо!

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11 сентября, воскресенье:

15-й лунный день продолжается с утра, Луна в Овне с 09:47.

Период Луны без курса с 03:28 по 09:47. C 20:06 начинается 16-й лунный день.

День физической активности, целенаправленных действий, определения правильного жизненного направления. Однако, чрезмерная активность может дать совершенно противоположный результат. Поскольку в этот раз дни убывающей Луны приходятся на период ретроградного Меркурия, то лучше не торопиться и не пытаться ускорять события.

12 сентября, понедельник:

16-й лунный день продолжается с утра, Луна в Овне.

C 20:20 начинается 17-й лунный день.

Время конструктивных действий по всем сферам. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы разобраться со своими чувствами и эмоциями, исправить ошибки в личных взаимоотношениях. Благоприятно общаться с детьми и подводить итоги определенного жизненного цикла, а также говорить о будущем, но с учетом прошлого опыта.

13 сентября, вторник:

17-й лунный день продолжается с утра, Луна в Овне до 14:39, после чего переходит в знак Тельца.

Период Луны без курса с 07:52 по 14:39. C 20:36 начинается 18-й лунный день.

До 14:39 - неэффективный период. В это время не стоит заниматься важными делами, отправляться в дорогу, совершать дорогостоящие покупки. После того, как Луна войдет в знак Тельца, начнется очень ресурсное время. То, что не получалось сделать за несколько дней, удастся выполнить к вечеру этого дня. Максимально используйте внутреннюю энергию, собственные психические возможности и вы сможете любую ситуацию обернуть в свою пользу.

14 сентября, среда:

18-й лунный день продолжается с утра, Луна в Тельце.

C 20:53 начинается 19-й лунный день.

В этот день можно заниматься решением финансовых вопросов, выполнять сложные неспешные работы, а также сделками купли-продажи, особенно если предметы уже были в употреблении. День вдохновения для творческих людей, расцвета женских энергий, радости и внутренней свободы. Благоприятное время для романтики, супружеских отношений, парных контактов.

15 сентября, четверг:

19-й лунный день продолжается с утра, Луна в Тельце.

Период Луны без курса с 15:58 по 23:15. C 21:14 начинается 20-й лунный день.

Гармоничный и благоприятный день, особенно первая его половина. В течение дня удается сделать достаточно много, чтобы вечером позволить себе приятное общение, встречи с друзьями или родственниками. Залог успеха сегодня и в ближайшие дни - жить здесь и сейчас, думать только о хорошем, заниматься благотворительностью, помогать тем, кто нуждается. Общественная активность пойдет на пользу вам и вашему бизнесу.

16 сентября, пятница:

20-й лунный день продолжается с утра, Луна в Близнецах.

C 21:41 начинается 21-й лунный день.

Осторожнее с проявлением эмоций и высказываниями. Легко оказаться втянутым в конфликт. День повышенной опасности на дороге и в поездках. День не подходит для обсуждения важных вопросов, но можно подавать проекты на рассмотрение начальству - с высокой долей вероятности они будут приняты. Также, если вам нужна какая-либо информация - хорошее время заняться ее поиском, сходить в архивы.

17 сентября, суббота:

21-й лунный день продолжается с утра, Луна в Близнецах.

C 22:15 начинается 22-й лунный день.

День провокаций любого свойства и конфликтов. Неосторожное слово может обнулить все то, над чем работали долгое время. Энергетика дня настолько активная, что подталкивает людей к поспешным действиям и выводам. Благоприятна самостоятельная деятельность, работа по дому, внесение изменений в какие-либо проекты, анализ прошлых событий.

18 сентября, воскресенье:

22-й лунный день продолжается с утра, Луна в Близнецах 10:59, после чего переходит в знак Рака.

Период Луны без курса с 00:51 по 10:59. C 22:59 начинается 23-й лунный день.

Утро подходит для активного отдыха, завершения дел, подведения итогов. Для многих это будет день духовного и творческого преображения, мудрости и знания. Благоприятное время для возобновления отношений, обучение и любая работа с информацией, поездки к родителям, встречи с родственниками. Можно провести презентацию и небольшую рекламную кампанию. К вечеру волшебным образом исчезнут большинство проблем и забот.

19 сентября, понедельник:

23-й лунный день продолжается с утра, Луна в Раке.

C 23:55 начинается 24-й лунный день.

День очень эмоциональный, нерешенные семейные вопросы требуют внимания. Хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на собственных потребностях и чувствах, разобраться со своими желаниями и возможностями. В этот день карма может вернуться бумерангом. Не стоит избегать серьезных разговоров с членами семьи - будьте честны с самим собой и окружающими. Вполне возможно, удастся выйти из странного круговорота проблем.

20 сентября, вторник:

24-й лунный день продолжается с утра, Луна в Раке.

Период Луны без курса с 18:56 по 23:37.

День ответственных решений, особенно по общим ресурсам, коллективным проектам. Придерживаясь золотой середины, можно достичь равновесия по финансовым вопросам, найти поддержку влиятельных людей, привлечь инвесторов. Хорошее время для начала зарубежной поездки, эмиграции, общения с иностранцами, возврата на прежнее место работы или место жительства.

21 сентября, среда:

24 -й лунный день начинается в 00:59, Луна во Льве.

Период сверхчувствительности, сосредоточения и воображения. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу. Соблюдайте нейтралитет в отношении с коллегами, и вы сможете избежать множества проблем. Хорошее время для демонстрации своих работ, можно выставить на продажу недвижимость или автомобиль. Трудно что-либо скрыть, все становится достоянием общественности.

22 сентября, четверг:

26-й лунный день начинается в 02:09, Луна во Льве.

Период Луны без курса с 14:06 и до конца дня.

Время искушений и соблазнов, интересных встреч, которые могут стать судьбоносными. Необычный день, могут неожиданно разрешиться все проблемы, как впрочем, можно их нахвататься, сделав один неосторожный шаг или сказав не вовремя одно лишь слово. Старайтесь не принимать решений относительно финансов или имущества. Наслаждайтесь моментом "здесь и сейчас".

23 сентября, пятница:

27-й лунный день начинается в 03:22, Луна во Льве и в Деве.

Период Луны без курса продолжается до 10:53, после чего Луна переходит в знак Девы.

День получения результатов, решения финансовых вопросов и получения дополнительных ресурсов. Старые знакомые помогут разобраться с материальными проблемами или дадут ценные советы. Также благоприятное время для взаимодействия с финансовыми структурами и административными органами. Можно брат в долг или оформлять кредит.

24 сентября, суббота:

28-й лунный день начинается в 04:36, Луна в Деве.

Спокойный и благоприятный день. Можно заниматься самыми важными и сложными делами, бизнесом и работой. Также, хорошее время для переоформления документов и различных договоров, однако, внимательно читайте то, что подписываете, заручитесь поддержкой специалиста. Разговоры с коллегами и партнерами конструктивны, приходят хорошие идеи, которые можно будет воплотить в реальность уже в скором времени.

25 сентября, воскресенье:

29-й лунный день начинается в 05:50, Луна в Деве.

Период Луны без курса с 15:49 по 19:42, после чего Луна переходит в знак Весы.

Сохранять свои успехи и достижения в тайне. В этот день полезно уделять внимание своему духовному росту. Хорошо размышлять и обдумывать текущие дела, делать наброски планов на ближайшее будущее. Перед новым лунным месяцем важно обрубать фальшивые связи, чтобы следующий месяц стал более позитивным и ресурсным.

26 сентября новолуние в Весах в 00:54 и начинается новый лунный месяц.

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