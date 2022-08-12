Убывающая Луна 13-26 августа 2022 года: что нас ждет в это время

12 августа 2022 в 04:35 по киевскому времени, произошло полнолуние в Водолее. Этот день определил фон событий на период убывающей Луны, т.е. от полнолуния до новолуния 27 августа.

Полнолуние 12 августа несет в себе сложные энергии, находится под управлением планет-гигантов Урана и Сатурна, которые между собой в напряженном аспекте. Конфликт поколений - противостояние отцов и детей, старого (Сатурн) и нового (Уран), приводит к всеобщему социальному напряжению, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Главный управитель полнолуния в Водолее - Уран, планета неожиданностей и обновлений, поэтому в следующие две недели может произойти все, что угодно и это не поддается контролю.

В греческой мифологии Уран - бог, олицетворяющий небо, супруг богини Земли - Геи. Он относится к самому древнему «поколению» богов. Гея, родив Урана, вступила с ним в брак. В результате этой связи на свет появились горы и море Понт; родились нимфы, титаны, циклопы и сторукие исполины - гекатонхейры. Уран обладал бесконечной плодовитостью. Его потомство было ужасно своим видом: он ненавидел его и боялся, поскольку знал, что один из его сыновей лишит его власти. Уран прятал своих детей в утробе Геи (в Тартаре), причиняя ей тяжелые страдания. Желая облегчить свою судьбу, Гея упросила своего младшего сына Кроноса (Сатурн) пресечь бесконечную плодовитость отца, и тот серпом оскопил Урана. Однако, плодоносная сила Урана была настолько велика, что от капель его крови, упавших на землю, родились эриннии (в древнегреческой мифологии богини мести; в римской мифологии им соответствовали фурии), а от упавших в море - богиня любви и красоты Афродита (Венера). Таким образом, Уран оказался отстраненным от продолжения рода богов-чудовищ и был вынужден уступить власть своему сыну Кроносу. Однако и тот разделил участь своего отца. Также, как и Уран, он был вынужден опасаться своих сыновей. Один из них - Зевс (Юпитер), лишил Кроноса его власти.

Несмотря на то, что неконтролируемые силы на внешнем уровне обеспечивают некомфортные жизненные условия, все же, есть поддерживающий аспект между Венерой во Льве и Юпитером в Овне, который помогает пережить временные трудности в период с 12 по 26 августа 2022.

13 августа 16 -й лунный день, убывающая Луна в Рыбах, способствует обретению гармония и равновесия духа и тела. В глобальных масштабах - день очень непростой, энергии полнолуния еще сильны. Могут происходить важные события, влияющие на массы людей. Самое лучшее, в этот день - отправиться куда-нибудь на природу и восстановить силы, так повлиять на внешние процессы вы все равно не сможете.

14 августа 17 -й лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Период Луны без курса с 18:10 по 23:42. Соединение Луны и ретро Нептуна дает вдохновение и ощущение внутренней свободы. Это день расцвета женских энергий, творчества, решения сугубо личных вопросов. Желательно свести к минимуму внешние контакты, избегать нахождения в толпе.

15 августа 18 -й лунный день, убывающая Луна в Овне. Благоприятный день для социальной активности, дальних путешествий, взаимоотношений с иностранцами. Соединение Луны с ретро Юпитером помогает получить покровительство, добиться поддержки со стороны влиятельных людей. День подходит для решения юридических вопросов, обращения в официальные инстанции.

16 августа 19 -й лунный день, убывающая Луна в Овне. День провокаций, эмоционально тяжелый - напряжение с ретро Плутоном поднимает из подсознания скрытые страхи, комплексы и тревоги любого вида. Но при этом, гармоничный аспект с ретро Сатурном помогает взять себя в руки, понять свои психические особенности и избавиться от тяжести в душе.

17 августа 20 -й лунный день, убывающая Луна в Тельце с 05:22. День может стать гармоничным и благоприятным, если правильно расставить приоритеты, особенно в плане покупок. Напряжение Луна - Венера дает сложность выбора, препятствует правильному планированию бюджета. Старайтесь свои расходы распределить в две категории: потребности и желания. Естественно, в первую очередь необходимо ориентироваться на свои потребности и потребности своей семьи.

18 августа 21 -й лунный день, убывающая Луна в Тельце в соединении с Ураном и Восходящим Лунным Узлом. День активный и творческий, время осознания истины, определения своего места в той или иной системе. События этого дня могут иметь долгосрочные перспективы. Благоприятное время для групповой работы, объединений в различные сообщества с целью продвижения определенных идей.

19 августа 22 -й лунный день, убывающая Луна в Тельце до 15:06, после чего переходит в знак Близнецы. Период Луны без курса с 14:05 по 15:06. Утро очень насыщенное разного рода событиями, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Соединение Луны и Марса в первой половине дня дает агрессивные энергии, усиливает воинственность. Но, с другой стороны, планетарные влияния вдохновляют людей на активные действия, возвращают желание бороться за свою свободу.

20 августа 23 -й лунный день, убывающая Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с Венерой, способствует установлению легкой, дружественной атмосферы. Легче достичь ресурсного состояния, внутреннего комфорта и решить главные вопросы. День благоприятен для поездок, сделок купли-продажи, общения с окружающими, особенно с целью устранения противоречий и конфликтных ситуаций.

21 августа 24 -й лунный день, убывающая Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с ретро Сатурном способствует пробуждению мужской энергии. Хорошее время для общения с противоположным полом, для поиска клиентов, установления контактов. Благоприятно закладывать фундаменты, заниматься домашним ремонтом. День подходит для планирования своей жизни, долгосрочных поездок, решения семейных вопросов.

22 августа 25 -й лунный день, убывающая Луна в Раке с 03:28. Хорошее время для решения имущественных вопросов, поиска жилья, переезда, семейных мероприятий. При этом может усилиться тревожность, т.к. люди становятся мнительными, сверхчувствительными к происходящему вокруг. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, т.к. ответы на многие вопросы приходят благодаря интуиции.

23 августа 26 -й лунный день, убывающая Луна в Раке в соединении с негативной кармической точкой Черной Луной. Неблагоприятный день, особенно для любовной сферы, семейных отношений. Может внезапно появиться депрессия, сомнения в себе и в партнере, в чувствах по отношению друг к другу. Могут проявиться симптомы хронических заболеваний, напомнить о себе старые нерешенные вопросы, которые опустошают как психически, так и материально.

24 августа 27 -й лунный день, убывающая Луна в Раке до 16:09, после чего переходит в знак Льва. Период Луны без курса с 12:40 по 16:09. Первая половина дня считается неблагоприятной - оппозиция Луны с ретро Плутоном дает сильные психические напряжения. События в военно-политической сфере, еще больше способствуют созданию давящей обстановки. К вечеру, гармоничный аспект Луны и Марса поможет вернуть интерес к работе и увлечениям, а также решить многие вопросы.

25 августа 28 -й лунный день, убывающая Луна во Льве в соединении с Венерой и напряжении с ретро Ураном - будьте готовы к неожиданному повороту событий. Лучше ничего серьезного не планировать на этот день. Особенно неблагоприятное время для переговоров с партнерами, обсуждения семейных вопросов, сделок купли-продажи. Сложно достичь компромисса, поэтому все может закончиться бурным скандалом.

26 августа 29 -й лунный день, убывающая Луна во Льве. Период Луны без курса с 09:54 до 27 августа 03:24. Неэффективный день фактически для всех дел. Но он связан с духовным прозрением, очищением от негатива, осознанием глубинных причин происходящего. Полезно в этот день завершить дела, уединиться и подвести итоги предыдущего лунного месяца. Постарайтесь провести время на природе, чтобы накопить силы на предстоящий лунный месяц, который начнется с новолуния в Деве 27 августа в 11:07 по киевскому времени.

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