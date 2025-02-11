Убывающая Луна 13-27 февраля 2025 года: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны с 13 по 27 февраля – это время замедления, завершения и внутренней перестройки. После яркой кульминации в полнолуние во Льве 12 февраля Луна начинает убывать, а вместе с ней снижается накал страстей, эмоции постепенно стабилизируются, а энергия уходит вовнутрь.

Этот этап можно сравнить с осенью или поздним вечером - природа замирает, собирает ресурсы, отпускает ненужное. Это не время активного роста, а скорее момент очищения, подведения итогов и подготовки к новому циклу, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Энергетические влияния

Снижение внешней активности - люди становятся более склонными к размышлениям, рефлексии, а не к спонтанным действиям.

Замедление процессов - если на растущей Луне всё ускоряется, то теперь дела идут более размеренно, а новые начинания требуют больше усилий.

Повышенная чувствительность - ослабевают внешние амбиции, но усиливается интуиция и внутренняя работа.

Лучшее время для очищения - как на физическом уровне (детокс, избавление от ненужных вещей), так и на эмоциональном (завершение нездоровых связей, прощение).

Психологический климат

В этот период может наблюдаться:

Желание уединиться - многие чувствуют потребность снизить темп, меньше общаться, быть в одиночестве.

Потребность в подведении итогов - мысли часто возвращаются к прошлому, появляется желание осмыслить события.

Лёгкость отпускания - сейчас проще расставаться с ненужными вещами, привычками, отношениями.

Меньше сил на резкие перемены - любые новшества даются тяжелее, чем на растущей Луне.

У многих людей могут проявляться:

Усталость, апатия (если перед этим было много активности)

Тревожность из-за необходимости завершать дела

Сложность в принятии решений

Как использовать убывающую Луну с пользой?

Очистите пространство - уберите лишнее из дома, разберите старые вещи.

Разберитесь в себе - запишите мысли, завершите недоделанные дела.

Отдыхайте и восстанавливайтесь - организм настраивается на перезагрузку.

Закрывайте старые темы - избавляйтесь от ненужных связей и обязательств.

Доверяйте интуиции - сейчас легко почувствовать, что действительно важно.

Убывающая Луна - это период завершения и подготовки к новому. Это не время активных начинаний, но зато идеальный момент для очищения, анализа и внутренней работы. Если использовать этот период правильно, то к Новолунию можно подойти с лёгкостью и обновлённой энергией.

13-15 февраля: Луна в Деве - тишина после бури

После мощного полнолуния наступает фаза успокоения и наведения порядка. Период осознания. Энергия всё ещё высока, но уже нет той вспышки эмоций, которая была в дни кульминации.

Уделите время себе - отдохните, пересмотрите свои планы, оставьте в жизни только то, что действительно делает вас счастливыми.

16-18 февраля: Луна в Весах - гармония и завершение спорных вопросов с партнерами

Время навести порядок в отношениях и делах, требующих баланса и тонкости. Легче закрывать конфликты мирным путём и освобождаться от токсичных связей.

Период подходит для того, чтобы пересмотреть свой стиль, избавиться от ненужных вещей. Не игнорируйте свои чувства ради чужого комфорта!

19-21 февраля: Луна в Скорпионе - глубокое очищение

Это самые трансформационные дни убывающей Луны. Энергия Скорпиона направлена на глубокую работу над собой, а результатом станет возрождение.

Лучшее время для избавления от негативных привязанностей и эмоционального груза. Полезно практиковать детокс - как физический, так и эмоциональный. Не стоит поддаваться ревности или мстительным настроениям.

22-23 февраля: Луна в Стрельце - новое видение

После тяжёлых дней Скорпиона наступает облегчение. Луна в Стрельце помогает найти новые смыслы. Хорошее время для завершения образовательных проектов, перемены обстановки.

Важно не распыляться на слишком много дел сразу. Не ждите моментальных результатов - это время размышлений, а не действий. Посмотрите шире - возможно, решение давно лежит на поверхности.

24-25 февраля: Луна в Козероге - фокус на конкретных делах

Практичные и серьёзные дни, когда важно сосредоточиться на обязательствах. Хорошее время для того, чтобы разбираться с финансами, закрывать долги, наводить порядок в документах. Сделайте хотя бы одно важное дело, которое долго откладывали.

Эмоций минимум, поэтому можно разработать чёткий план на будущее. Прислушивайтесь к сигналам своего тела - перегрузка может навредить здоровью.

26-27 февраля: Луна в Водолее - завершающий этап

В последние дни убывающей Луны хорошо практиковать медитации, вести дневник, работать с подсознанием. Желательно завершить старые эмоциональные истории. Проведите эти дни в спокойствии - слушайте музыку, гуляйте, расслабляйтесь.

Не стоит начинать что-то новое - это время завершения. Если вы в тупике - интуиция подскажет правильное направление. Отдыхайте, набирайтесь сил перед новым лунным циклом.

Новолуние наступит 28 февраля в Рыбах, открывая новую страницу. А пока - время спокойствия, осознания и очищения.

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