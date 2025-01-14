Убывающая Луна 15-28 января 2025 года: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны с 15 по 28 января 2025 года символизирует глубокое очищение и подготовка к новому началу. Этот промежуток времени наполнен особенной энергией завершения и переосмысления.

Убывающая Луна начинается после эмоционального полнолуния в Раке 14 января и несет в себе потенциал этой полной Луны, вплоть до новолуния в Водолее 29 января. Энергии ближайшего убывающей Луны способствуют внутренней работе, легкому расставанию с прошлым и ненужным, чтобы очистить пространство для новых начинаний. Именно это позволит достичь гармонии в Новом году Древесной Зеленой Змеи, который начнется 29 января 2025 и закончится 16 февраля 2026 года, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 15 января Луна убывает, что переводит акцент с внешнего на внутреннее. Полнолуние в Раке 14 января открывает этот период. Рак - знак, связанный с домом, семьёй и чувственно-эмоциональной сферой жизни. Энергии периода убывающей Луны усиливают интуицию, пробуждают желание заботиться о себе и близких. Однако с 14 - 16 января эмоции могут зашкаливать, что делает эти дни важными для осознанного подхода к своим чувствам.

Особенно важно в дни убыли Луны пройти процесс очищения и прощения, анализа событий за прошедший год. Убывающая Луна - лучшее время для избавления от всего, что больше не служит вашим целям. Это могут быть как физические вещи, так и внутренние блоки: обиды, страхи, сомнения. Начните с уборки дома, разбора старых дел и отпускания эмоциональных грузов.

До новолуния 29 января 2025 энергия направлена внутрь. Задавайте себе вопросы: какие уроки принесло последнее полнолуние? Что вы готовы завершить в своей жизни? Убывающая Луна поддерживает медитации, практики осознанности и работу с подсознанием.

Это время идеально подходит для заботы о своем психическом и физическом здоровье, проведения профилактических и очищающих процедур. Пейте больше воды, переходите на лёгкое питание, избегайте перегрузок. Организм легче расстаётся с токсинами, что усиливает эффект детокса.

Энергетический фон убывающей Луны по дням:

14-16 января: Луна в Раке - эмоции и забота

Луна в Раке на убывающей фазе побуждает к углублённой работе с чувствами. Этот период идеально подходит для семейных дел, заботы о близких, создания уюта. Эмоции могут быть сильными, поэтому уделите время самоанализу и бережному отношению к себе.

Рекомендации: медитируйте, разбирайтесь в своих эмоциональных потребностях, уделите время дому и семье.

16-18 января: Луна во Льве - творчество и самооценка

Энергия Льва добавляет желания выделяться, но на убывающей Луне это скорее период для осознания, где вы недостаточно проявляли себя. Займитесь творчеством, проанализируйте, как вы выражаете свою индивидуальность.

Рекомендации: завершите проекты, связанные с самореализацией, раскройте свои скрытые таланты.

18-20 января: Луна в Деве - порядок и дисциплина

Дева на убывающей Луне способствует наведению порядка - как внешнего, так и внутреннего. Это отличное время для уборки, планирования, а также заботы о здоровье. Энергии поддерживают аналитическую работу и мелкие детали.

Рекомендации: займитесь разбором дел, освободитесь от ненужного, пересмотрите свои привычки в пользу более здоровых.

20-22 января: Луна в Весах - гармония и равновесие

Луна в Весах приносит стремление к гармонии, но в убывающей фазе она приглашает к анализу отношений и восстановлению внутреннего баланса. Это подходящее время для решения конфликтов и поиска компромиссов. Весы помогают взглянуть на баланс в отношениях и в жизни в целом.

Рекомендации: уделите внимание партнёрским отношениям, завершайте юридические или социальные вопросы.

22-25 января: Луна в Скорпионе - трансформация и глубина

Энергия Скорпиона на убывающей Луне усиливает потребность в преобразованиях существующего положения вещей. Это время для очищения на всех уровнях: эмоциональном, духовном и физическом. Скорпион стимулирует трансформационные процессы. Возможно, в эти дни вы почувствуете потребность погрузиться в свои самые глубокие переживания, чтобы найти в них ресурсы для дальнейшего роста.

Рекомендации: займитесь внутренними практиками, попрощайтесь с прошлыми обидами, завершите эмоционально сложные дела.

25-27 января: Луна в Стрельце - вдохновение и расширение горизонтов

Луна в Стрельце смягчает серьёзность убывающей фазы, привнося дух оптимизма и поисков смысла. Это время для размышлений о будущем и вдохновения, несмотря на замедленные энергии. Стрелец привносит дух оптимизма и вдохновения в период убывающей Луны.

Рекомендации: завершите старые идеи, начните готовиться к новым путешествиям или проектам, укрепите веру в свои силы.

27-28 января: Луна в Козероге - ответственность и структура

Козерог усиливает прагматизм и концентрацию. В убывающей фазе Луна помогает завершить важные дела, навести порядок в документах и укрепить дисциплину.

Рекомендации: сосредоточьтесь на выполнении обязательств, займитесь карьерными и финансовыми вопросами, подведите итоги текущих дел.

Завершение цикла: Новолуние в Водолее 29 января

День символизирует переход в новую фазу. Водолей - знак свободы, новых идей и перспектив. Новолуние подталкивает к смелым мечтам и экспериментам, но их успех напрямую зависит от того, насколько чисто и осознанно вы завершили предыдущий цикл.

Новолуние в Водолее в 14:36 (gmt+2) cтанет началом нового годового цикла и совершенно новых энергий. Но именно период убывающей Луны с 15 по 28 января включительно, является фундаментом для нового глобального периода.

Эта фаза Луны создаёт естественный ритм для работы над собой, завершения и подготовки к новым вершинам. Пусть каждый день наполнится гармонией и осознанием во второй половине января 2025 года!

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