Убывающая Луна 19 сентября - 1 октября 2024 года: что нас ждет в это время

В этот раз период убывающей Луны является коридором затмений, поэтому могут происходить совершенно непредсказуемые события, которые закладывают программу развития, как минимум, на последующие 6 месяцев.

Лунное затмение 18 сентября открывает осенний сезон затмений, а также формирует обстоятельства ближайших двух недель – до Солнечного затмения 2 октября, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

25 сентября – срединная дата между двумя затмениями. В этот день могут происходить ситуации, подталкивающие к определенному выбору, которые, в свою очередь, определяют основные тенденции на долгий период по многим жизненным областям. В коридоры затмений многое воспринимается в искаженном виде. Стоит не забывать о том, что каждый выбор ведет к последствиям, которые и формируют судьбу.

Так, обычно, происходит, что в период между Лунными и Солнечными затмениями количество происшествий становится больше, фактор фатальности увеличивается. Затмения – это экзамены. Их задача показать людям те области жизни, в которых требуется навести порядок. В это время активизируются кармические вопросы, неразрешенные вопросы прошлого. Степень неприятностей в коридоры затмений зависит еще и от запущенности ситуации.

19 сентября убывающая Луна в Овне

18-й лунный день начинается в 19:30

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, секстиль Луна-Юпитер

Грусть, физическое перенапряжение и потеря сил – так можно охарактеризовать этот день. Сначала может казаться, что расставание или завершение чего-либо, полностью забирает ресурсы и возможности для изменений к лучшему. Но уже после завершения коридора затмений станет понятным, что именно случившееся в этот день, в результате открыло двери к новой жизни.

20 сентября убывающая Луна в Овне, в Тельце – с 12:06

19-й лунный день начинается в 19:47

Период Луны без курса с 11:38 по 12:06

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Венера

Повышенная тревожность, страхи, депрессивные состояния препятствуют нормальным коммуникациям. Тем более они разрушительного, деструктивного характера. Справиться с такими чувствами и желаниями, та ещё задача! Но если вам это удастся, считайте, что экзамен на психологическую устойчивость сдан на отлично!

21 сентября убывающая Луна в Тельце

20-й лунный день начинается в 20:08

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, секстиль Луна-Марс, секстиль Луна-Сатурн

Один из лучших дней в период коридора затмений. Его энергии благоприятны для эффективной, целенаправленной работы, смелых шагов в направлении своей цели. Отбросив все сомнения, займитесь преображением своего окружающего пространства. Аспекты дня – объединяющие, позволяющие создать прочный фундамент, «удержаться на плаву» даже в самый сильный шторм.

22 сентября убывающая Луна в Тельце, в Близнецах – с 13:29

21-й лунный день начинается в 20:36

Период Луны без курса с 13:13 по 13:29

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, соединение Луна-Уран

День справедливости, объединения людей и движения вперёд. Несмотря на внешний напряженный фон, можно найти решения на самые сложные вопросы. Хорош для дружеских и социальных контактов, знакомств с единомышленниками. Подходящее время для обмена информацией, идеями, а также для решительных обновлений в своей жизни, в сфере взаимоотношений.

23 сентября убывающая Луна в Близнецах

22-й лунный день начинается в 21:15

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Сатурн

В этот день заносит из крайности в крайность: все либо чёрное, либо белое, полутонов просто нет.

В голове могут постоянно прокручиваться драмы и самые незаурядные пути развития событий.

Многие люди склонны заниматься самокопанием, довольно подозрительны и закрыты. Сложно кого-то впускать в свой внутренний мир и доверять.

24 сентября убывающая Луна в Близнецах, в Раке – с 17:55

23-й лунный день начинается в 22:07

Период Луны без курса с 14:58 по 17:55

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, квадрат Луна-Меркурий, тригон Луна-Венера, соединение Луна-Юпитер

Яркий событийный день! Могут случаться двойственные ситуации, но если вовремя сориентироваться и подключить хитрость и дипломатические способности, то удастся избежать неприятных последствий. Достижению успехов в карьере и учебе могут мешать повышенная возбудимость, нервозность и распыление энергии по всем направлениям одновременно. Аспекты дня помогают раскрыть свои умственные способности и создать репутацию просвещенного, дельного и практичного человека.

25 сентября убывающая Луна в Раке

24-й лунный день начинается в 23:13

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Марс, тригон Луна-Сатурн

Будьте внимательны при ведении дел и совместной работе с другими людьми – возможен подвох! Это срединный день между двумя затмениями, поэтому все может происходить совершенно не по плану. Оказавшись в незнакомой обстановке, проявляйте осторожность. Важно избегать обмана и самообмана, а также сплетен, пустой болтовни и интриг – это позволит действовать скоординировано и конструктивно.

26 сентября убывающая Луна в Раке

24-й лунный день продолжается весь день

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Уран, оппозиция Луна-Плутон

В течение дня появляются хороших шансы для позитивных изменений в жизни. Усиливаются такие качества, как оригинальность и изобретательность. Не упускайте внезапно появившиеся возможности, дерзайте и все самые смелые мечты обязательно воплотятся в реальности. Но для того придется оставить многое оставить в прошлом, сделать выбор в пользу нового, необычного и современного.

27 сентября убывающая Луна во Льве с 01:48

25-й лунный день начинается в 00:26

Период Луны без курса с 01:12 по 01:48

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, cекстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Венера

Людям легче устанавливать контакты, знакомиться, но вот для обсуждения серьезных вопросов, день не подходит. Особенно это касается денег и выяснения отношений – здесь компромисс невозможен. Аспекты дня способствуют творческому подъёму, появлению приятных эмоций, рациональному подходу к принятию решений. Благоприятное время для поездок и путешествий, общения с родственниками, соседями, друзьями.

28 сентября убывающая Луна во Льве

26-й лунный день начинается в 01:43

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Юпитер

Один из лучших дней для поиска защиты и покровительства, решения вопросов за рубежом. Если нужно выступить с публичным заявлением – используйте возможности этого дня. Можно привлечь внимание общественности к волнующим вопросам, заявить о себе и продвинуть свои проекты.

29 сентября убывающая Луна во Льве, в Деве – с 12:43

27-й лунный день начинается в 02:57

Период Луны без курса с 06:35 по 12:43

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Уран

Напряженный день, неприятности могут нагрянуть с самой неожиданной стороны. Возможны конфликты с друзьями, семейные скандалы, вплоть до разрыва взаимоотношений. До завершения периода Луны без курса, особенно сложное время. Лучше всего провести этот день в уединении, занимаясь повседневными делами.

30 сентября убывающая Луна в Деве

28-й лунный день начинается в 04:08

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Марс, секстиль Луна-Венера, оппозиция Луна-Сатурн

День противоречий, но также и огромного желания действовать, преодолевать непростые жизненные ситуации, бороться за лучшее место под Солнцем. Но, прежде чем сделать решительный шаг, подумайте несколько раз. Не стоит «гнуть свою линию», поскольку это может отбросить на несколько шагов назад. Успех как в личных отношениях, так и в деловой сфере, во многом зависит от готовности идти на компромисс.

1 октября убывающая Луна в Деве

29-й лунный день начинается в 05:18

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Юпитер, тригон Луна-Уран

День перед Солнечным затмением, которое также является новолунием в Весах 2 октября.

Многих людей пугает неизвестность и любая незнакомая обстановка. Ожидание очередной неприятности или собственной оплошности приводит к появлению фобий и панических состояний. Постарайтесь к этому дню избавиться от всего, что мешает вам начать жизнь с чистого листа уже очень скоро – после 2 октября.

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