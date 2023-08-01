Убывающая Луна 2-15 августа 2023 года: что нас ждет в это время

Со 2 по 15 августа – период убывающей Луны, т.е. это дни, которые подходят для продолжения текущих дел и завершения работ, но не для планирования и начинаний.

Обратите внимание на то, что уже сделано, проанализируйте ранее совершенные ошибки и внесите изменения до новолуния 16 августа. Здоровье стоит поберечь, но в большей степени это относится к пожилым людям, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Энергетический фон в ближайшие две недели обусловлен полнолунием в Водолее 1 августа, поэтому нас ждет много поистине фантастических событий. Идеи, заложенные в сознании, расцветают и становятся абсолютно реальными. В это время влечет все необычное, но старайтесь не ввязываться в авантюры и сомнительные проекты! Следите за своими расходами, постарайтесь в этот период быть экономнее и придержать финансы для более крупной покупки.

Продолжается период ретроградной Венеры , а это значит, что закрепление старых связей сейчас, приведет к успешному и взаимовыгодному сотрудничеству в будущем. Даже если вам очень сильно захочется внезапно сменить место работы или даже род деятельности, не торопитесь – август для этого совсем не подходит, а тем более, дни убывающей Луны.

2 августа, среда, убывающая Луна в Водолее

16 -й лунный день продолжается с утра

17 -й лунный день начинается в 21:39

Важный день: Водолей, Близнецы, Весы

Сложный день: Телец, Лев, Скорпион

Луна в напряжении с Ураном, а Меркурий в оппозиции с ретро-Сатурном – день препятствий, конфликтов и вынужденного изменения планов. Только сдержанность и взвешенные решения помогут найти узкое окно возможностей в плотном переплетении странных событий и обстоятельств этого дня.

3 августа, четверг, убывающая Луна в Рыбах с 06:06

Период Луны без курса с 00:15 до 06:06

17 -й лунный день продолжается с утра

18 -й лунный день начинается в 21:58

Важный день: Рыбы, Рак, Скорпион

Сложный день: Близнецы, Дева, Стрелец

Луна в течение дня соединяется с ретро-Сатурном, что способствует сдерживанию эмоций и творческих порывов, охлаждению чувств, снижению эмпатии. Но это хорошее время для конструктивных изменений и наведению порядка в своей профессиональной сфере.

4 августа, пятница, убывающая Луна в Рыбах

18 -й лунный день продолжается с утра

19 -й лунный день начинается в 22:14

Важный день: Рыбы, Рак, Скорпион

Сложный день: Близнецы, Дева, Стрелец

Луна в оппозиции с Марсом, но гармоничном аспекте с Ураном – день внезапных открытий, личностного и профессионального роста, благодаря ответственной и целенаправленной работе. Не спешите увольняться, между тем подготовьте резюме и разошлите его в разные компании. С 4 августа Меркурий входит в петлю ретроградности до 30 сентября.

5 августа, суббота, убывающая Луна в Овне с 06:19

Период Луны без курса с 04:20 до 06:19

19 -й лунный день продолжается с утра

20 -й лунный день начинается в 22:29

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Сложный день: Рак, Весы, Козерог

В этот день многие люди ощущают прилив сил и энергии. Будьте осторожны со словами и действиями, так как можно легко создать конфликтную ситуацию. Помните о такте и дипломатичности! Финансы быстро распыляются. Не берите много наличности, есть риск сразу все потратить. Избегайте поспешности, нетерпимости и импульсивности.

6 августа, воскресенье, убывающая Луна в Овне

20 -й лунный день продолжается с утра

21 -й лунный день начинается в 22:43

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Сложный день: Рак, Весы, Козерог

Луна в гармоничном аспекте с Солнцем, что делает день ярким и позитивным. Время откровений, открытий, духовного преображения, преодоления сомнений. Будьте открытыми тому, что придёт сегодня. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. День освобождения от долгов и тяжелых состояний.

7 августа, понедельник, убывающая Луна в Тельце с 09:24

Период Луны без курса с 07:12 до 09:24

21 -й лунный день продолжается с утра

22 -й лунный день начинается в 22:59

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Сложный день: Лев, Скорпион, Водолей

Гармоничный аспект Луны с ретро-Сатурном, но напряжение с Юпитером дает трудности при общении с влиятельными людьми, начальниками, представителями государственных органов. Только соблюдая закон и традиции, следуя установленным правилам, можно решить все вопросы наилучшим образом. День справедливости, объединения людей и движения вперёд.

8 августа, вторник, убывающая Луна в Тельце

22 -й лунный день продолжается с утра

23 -й лунный день начинается в 23:19

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Сложный день: Лев, Скорпион, Водолей

Луна в соединении с Юпитером и гармоничном аспекте с Марсом наполняет день благостной энергией. Наиболее подходящее время для поиска финансовой помощи, защиты и покровительства. Удачны поездки, командировки, дальние путешествия. Можно заложить фундамент на новый лунный месяц, который начнется 16 августа.

9 августа, среда, убывающая Луна в Тельце, а с 16:05 – в Близнецах

Период Луны без курса с 13:38 до 16:05

23 -й лунный день продолжается с утра

24 -й лунный день начинается в 23:43

Важный день: Телец, Дева, Козерог, с 16:05 – Близнецы, Весы, Водолей

Сложный день: Лев, Скорпион, Водолей, с 16:05 – Дева, Стрелец, Рыбы

Негативная карма вовлекает в кармические ситуации. День перенасыщен различными эмоциями, в основном неприятного оттенка. В течение дня многие люди ощущают эффект "уже пережитого" или дежавю. Внезапно появляются люди из прошлого, обстоятельства заставляют заниматься тем, что не было решено ранее, в надежде что «все забудется и рассосется».

10 августа, четверг, убывающая Луна в Близнецах

24 -й лунный день продолжается с утра

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Сложный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Транзит Луны по Близнецам помогает заинтересовать людей, увеличить продажи, найти нужных людей. Юпитер и Меркурий в гармоничном аспекте благоприятствует поездкам и командировкам, а также связям с иностранцами, улаживанию юридических вопросов. Можно запустить рекламную кампанию или написать объявления, если хотите что-то продать.

11 августа, пятница, убывающая Луна в Близнецах

Период Луны без курса с 20:27

25 -й лунный день начинается в 00:15

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Сложный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Напряженный аспект Луны и ретро-Нептуна может спровоцировать психологические расстройства, ложные чувства. В этот день активизируются сплетники, воры, мошенники и манипуляторы, возникают запутанные ситуации. Важно не ввязываться в интриги, избегать общения с подозрительными людьми.

12 августа, суббота, убывающая Луна в Раке

Период Луны без курса продолжается до 01:51

26 -й лунный день начинается в 00:57

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Сложный день: Овен, Весы, Козерог

Благоприятный день, когда можно решить множество самых волнующих вопросов. Все, что касается семьи, места жительства, имущества, чувственных взаимоотношений, домашних животных, можно запланировать на этот день. Хороший день для начала лечения или любых медицинских процедур.

13 августа, воскресенье, убывающая Луна в Раке

27 -й лунный день начинается в 01:51

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Сложный день: Овен, Весы, Козерог

День очень важный, т.к. начинается новый 8-летний цикл Венеры относительно Солнца, а это значит, что можно обновить свою личную жизнь, перезагрузить ситуацию в сфере деловых взаимоотношений и финансов. Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров.

14 августа, понедельник, убывающая Луна в Раке, 13:36 – во Льве

Период Луны без курса с 10:46 до 13:36

28 -й лунный день начинается в 01:51

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы, с 13:36 – Овен, Лев, Стрелец

Сложный день: Овен, Весы, Козерог, с 13:36 – Телец, Водолей, Скорпион

День полон энергии, творческого подъема, оптимизма и улучшения настроения, а также повышения авантюризма. Подходящее время для того, чтобы пойти к начальнику и поговорить о прибавке к зарплате или просто налаживания более тесных взаимоотношений. День подходит для продвижения бизнеса, заявления о себе.

15 августа, вторник, убывающая Луна во Льве

29 -й лунный день начинается в 04:05

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Сложный день: Телец, Водолей, Скорпион

День перед новолунием во Льве 16 августа в 12:38 по киевскому времени. Следует провести день как можно спокойнее, хотя это непросто, т.к. энергетический фон очень активный, но не эффективный в материальном плане. Запишитесь на тренинг личностного роста, это поможет вам увидеть свой потенциал и обрести больше уверенности в своих силах.

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