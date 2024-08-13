Убывающая Луна 20 августа - 2 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

Убывающая Луна существенно снижает высокую активность нашего организма, его реакции становятся более медленными. На протяжении этого периода важно закончить открытые вопросы и проекты на работе, а также решить все спорные моменты в семейном кругу.

После самой таинственной и загадочной фазы Луны – полнолуния 19 августа, наступает период ее убыли до новолуния 3 сентября. В эти дни нам легче держать эмоции под контролем, сохранять ясность ума и проявлять сдержанность. Многие люди становятся менее чувствительными и ранимыми, поэтому без проблем сохраняют холодную голову и принимать взвешенные решения, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

20 августа убывающая Луна в Рыбах с 01:51

17-й лунный день начинается в 20:42

Вторник – день Марса

Период Луны без курса продолжается до 01:51

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Близнецы, Дева, Стрелец

День подходит для отдыха, романтики и творчества. Это время, когда возрастает желание общаться с любимыми людьми, пытаясь стать ближе. Эмпатия будет работать особенно остро. А вот заниматься точными расчетами, финансовыми делами, осуществлять свои намерения в такое время лучше не стоит.

21 августа убывающая Луна в Рыбах

18-й лунный день начинается в 20:57

Среда – день Меркурия

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Близнецы, Дева, Стрелец

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, оппозиция Луна-Венера, квадрат Луна-Юпитер, соединение Луна-Сатурн, секстиль Луна-Уран

День яркий, насыщенный, для многих людей станет очень эффективным, если предпринимать конкретные действия, заниматься решением социальных вопросов, реорганизацией бизнеса, профессиональными задачами. Важно не упустить этот день и использовать потенциал по максимуму, если есть цели и запланированные дела. Для романтических и семейных встреч, неблагоприятное время.

22 августа убывающая Луна в Овне с 02:02

19-й лунный день начинается в 21:11

Четверг – день Юпитера

Период Луны без курса с 00:53 до 02:02

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Рак, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Плутон

Активность и решительность в процессе реализации своих действий обязательно приведет к желаемым материальным результатам. Следует избегать поспешности и раздражительности, иначе можно все испортить в один миг.

23 августа убывающая Луна в Овне

20-й лунный день начинается в 21:26

Пятница – день Венеры

Период Луны без курса с 15:44

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Рак, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, секстиль Луна-Марс, секстиль Луна-Юпитер

Прекрасный день для устранения противоречий в сфере личных взаимоотношений. Также и для поездок за рубеж, поиска защиты и покровительства, решения семейных и жилищных вопросов, переездов, финансовых дел, обращения в официальные инстанции.

24 августа убывающая Луна в Тельце с 03:00

21-й лунный день начинается в 21:44

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса продолжается до 03:00

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце

День справедливости, объединения людей и движения вперёд. Хорошее время для важных дел, кардинальных жизненных перемен, принятия судьбоносных решений. Удастся укрепить свое материальное положение, если целенаправленно работать в этом направлении.

25 августа убывающая Луна в Тельце

22-й лунный день начинается в 22:06

Воскресенье – день Солнца

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, тригон Луна-Венера, секстиль Луна-Сатурн, соединение Луна-Уран

В течение дня возникают противоречивые ситуации – внутри борьба между разумом и чувствами. Поэтому легко сделать ошибку, правильно довести текущие процессы до результата. Лучше всего отложить все дела на следующую неделю, а этот день провести с семьей, любимым человеком или друзьями.

26 августа убывающая Луна в Близнецах с 06:06

23-й лунный день начинается в 22:37

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 04:40 до 06:06

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце

Психологический климат в течение дня достаточно напряженный. Резкие перемены настроения, стремление к независимости, потребность в личном пространстве – все это в комплексе дает непоследовательное поведение и сложности в партнерских взаимоотношениях, особенно в первой половине дня.

27 августа убывающая Луна в Близнецах

24-й лунный день начинается в 23:19

Вторник – день Марса

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Меркурий, соединение Луна-Юпитер, квадрат Луна-Сатурн

Аспекты дня делают людей терпеливее, добрее и скромнее. День подходит для начала процесса похудения, курса лечения и любых самоограничений для достижения более высокого уровня духовности. День благоприятен для целеустремленной работы, интеллектуальной деятельности, наведения порядка в своей жизни, решения бытовых вопросов.

28 августа убывающая Луна в Раке с 11:51

24-й лунный день продолжается с утра

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса с 10:13 до 11:51

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Овен, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, cоединение Луна-Марс, квадрат Луна-Венера

Для общественной деятельности, поиска своего места под Солнцем, день не подходит. Хотя именно этого хочется больше всего. Невозможность достичь желаемого – это всегда внутренний конфликт. И у многих людей он ярко проявляется в этот день. Повышенная эмоциональность мешает продуктивной работе.

29 августа убывающая Луна в Раке

25-й лунный день начинается в 00:15

Четверг – день Юпитера

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Овен, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Сатурн

Осторожность, консерватизм, здравый смысл, организаторский талант, помогут выдержать трудности ради желаемого результата. Хороший день для сделок купли-продажи недвижимости, серьезных разговоров с родителями и вышестоящими по должности людьми.

30 августа убывающая Луна в Раке, с 20:12 – во Льве

26-й лунный день начинается в 01:24

Пятница – день Венеры

Период Луны без курса с 18:24 до 20:12

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Овен, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Венера, cекстиль Луна-Уран

Аспекты дня благоприятствует достижению целей по всем жизненным областям. Люди больше общаются, встречают, идут на контакт. Легче вызвать доверие друг у друга, работать в коллективе. Творческий потенциал, любопытство и любознательность возрастают, позволяя решить множество задач.

31 августа убывающая Луна во Льве

27-й лунный день начинается в 02:38

Суббота – день Сатурна

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей

Хороший день для организации важных мероприятий, разговоров с влиятельными людьми, выступлений на публике. Также и для проведения фотосессий в студии, покупки дорогих вещей.

1 сентября убывающая Луна во Льве

28-й лунный день начинается в 03:54

Воскресенье – день Солнца

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий, секстиль Луна-Юпитер

Благоприятный день как для личной жизни, так и профессиональной деятельности, а также действий, направленных на обретение популярности. Можно провести прямой эфир в социальных сетях или какую-либо акцию в общественном месте, договориться с фотографом о фотосессии.

2 сентября убывающая Луна в Деве с 06:49

29-й лунный день начинается в 05:07

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 03:24 до 06:49

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Марс, квадрат Луна-Уран

Противоречивый день, может принести неожиданные смены планов, ссоры с друзьями и единомышленниками. Накануне нового лунного месяца, который начнется 3 сентября, важно очистить свое пространство от негатива и провести его спокойно, занимаясь текущими домашними делами, уменьшив количество контактов до минимума.

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