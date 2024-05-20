Убывающая Луна 24 мая - 5 июня 2024 года: что нас ждет в это время

Убывающая Луна благоприятствует обретению почвы под ногами, стабилизации положения, укреплению доверия между людьми. В этот период легче достичь равновесия духа и тела.

После полнолуния в Стрельце приходит успокоение, привлекают важные вопросы жизни. Появляется стремление понять более глубокий смысл всего – от личного опыта до работы Вселенной. Люди больше склонны к философским размышлениям и расширению своих горизонтов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

24 мая убывающая Луна в Стрельце

16-й лунный день продолжается с утра

17-й лунный день начинается в 22:34

Пятница – день Венеры

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Марс, квадрат Луна-Сатурн

В течение дня людям присуща огромная эмоциональность, склонность все усложнять. Умеренно расходуя свои силы, каждый стремится переложить неумеренную тяжесть на плечи окружающих. Обстоятельства складываются более благоприятно для представителей мужского пола, присутствует везение в сфере любовных взаимоотношений.

25 мая убывающая Луна в Стрельце, в Козероге – с 18:35

16-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 23:40

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса с 17:46 по 18:35

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Нептун

Трудно отделить факты от вымысла, но творческие личности обретают вдохновение и могут создавать что-то очень впечатляющее в состоянии творческого напряжения. Любая работа, требующая точности, носит оттенок недосказанности, либо опирается на не совсем точные схемы. Приходится иметь дело с чем-то таинственным, недосказанным, присутствует неразбериха во всем.

26 мая убывающая Луна в Козероге

18-й лунный день

Воскресенье – день Солнца

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий

Хорошие результаты в делах, которые надо сделать в течение 1 – 2 дней. Благоприятное время для поездок, сделок купли-продажи, серьезных разговоров об имуществе и деньгах. Если есть конфликты между родителями и детьми, ближними родственникам, самое время заняться их устранением. Людям легче выразить свои потребности, понять другого человека и устранить с ним все эмоциональные проблемы.

27 мая убывающая Луна в Козероге, в Водолее – с 23:44

19-й лунный день начинается в 00:31

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 23:01 по 23:44

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, секстиль Луна-Сатурн, тригон Луна-Уран

Требуется терпение в профессиональных и домашних делах, поскольку скандал может разгореться до невероятных масштабов от одного неосторожного слова или действия. Практический подход к делам, сдержанность и полный контроль над эмоциями, позволит обрести уверенность в материальном, бытовом плане, в семье.

28 мая убывающая Луна в Водолее

20-й лунный день начинается в 01:08

Вторник – день Марса

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, тригон Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер

Энергетический потенциал дня очень благоприятных абсолютно для любых дел. Усиливается стабильность, эмоциональная и психологическая защищенность, витальность организма. В людях проявляются лучшие качества – практические способности, организаторский талант, экономия, бережливость. Подходящее время для решения вопросов за рубежом, поиска сотрудничества с иностранцами.

29 мая убывающая Луна в Водолее

21-й лунный день начинается в 01:34

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса с 17:19

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, секстиль Луна-Марс, квадрат Луна-Уран

Повышенная возбудимость, взвинченность, нервозность, желание быстрых перемен, может привести к затяжным негативным последствиям. Неожиданность может поменять все планы. Спонтанный звонок, нежданные гости или просто непредвиденная ситуация, изменит распорядок дня. У беременных возможно внезапное начало родов. Также возможно спонтанное включение необычных талантов, способность принимать интуитивные, парадоксальные решения.

30 мая убывающая Луна в Рыбах – 03:32

22-й лунный день начинается в 01:54

Четверг – день Юпитера

Период Луны без курса продолжается до 03:32

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, квадрат Луна-Венера, квадрат Луна-Юпитер

Очень напряженный и неблагоприятный день – время провокаций и искушений. Многие люди находятся в хаотичном, неуправляемом, взвинченном состоянии, склонны принимать неожиданные решения. Атмосфера истеричности, странности в поведении, может дать сбой жизненного ритма. С другой стороны, обстоятельства дня могут способствовать глубоким внутренним трансформациям.

31 мая убывающая Луна в Рыбах

23-й лунный день начинается в 02:09

Пятница – день Венеры

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Меркурий, соединение Луна-Сатурн, секстиль Луна-Уран

День приятных неожиданностей, предоставляет счастливые шансы – главное их не упустить. Залог успеха – быстрота реакции на новые обстоятельства, хорошая коммуникабельность, лёгкое расставание с прошлыми жизненными событиями. Аспекты дня усиливают интерес к знаниям и стимулируют интеллектуально. Между людьми может возникать непроизвольное, необычное, магнетическое притяжение.

1 июня убывающая Луна в Овне с 06:28

24-й лунный день начинается в 02:23

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса с 05:54 по 06:28

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Юпитер

Благоприятный день для любовных взаимоотношений, семейных вечеров, общения с детьми на глубокие философские темы. Романтические чувства, возникшие в этот день, могут перерасти в страстную влюблённость или влечение, которое будет долговременным. Обстоятельства дня благоприятствуют делам за рубежом.

2 июня убывающая Луна в Овне

25-й лунный день начинается в 02:37

Воскресенье – день Солнца

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера

Энергии дня раскрывают творческие способности, утончают вкус и способствуют художественному восприятию. Мир становится более прекрасным и жизнь приносит удовлетворение. Благотворное влияние планет усиливают интуицию, в этот период возможны открытия и озарения. Гармонизируются отношения с противоположным полом, утончаются чувства. Ощущения приобретают особую глубину и мягкость.

3 июня убывающая Луна в Тельце с 08:55

26-й лунный день начинается в 02:52

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 01:03 по 08:55

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Марс

День энергичных и активных энергий, которые благоприятствуют материальным делам. Хорошее время для того, чтобы создать фундамент на следующий лунный месяц. С другой стороны, сильные эмоции, стремление получить все и сразу, могут давать взрывы гнева.

4 июня убывающая Луна в Тельце

27-й лунный день начинается в 03:09

Вторник – день Марса

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Сатурн

В этот день можно дисциплинировать все жизненные сферы, структурировать свою эмоциональную жизнь, что помогает более эффективно управлять своими чувствами и понимать их. Люди склонны проявлять осторожность в близких отношениях, не торопить события.

5 июня убывающая Луна в Близнецах с 03:32

28-й лунный день начинается в 11:38

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса с 11:08 по 11:38

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий, соединение Луна-Юпитер, соединение Луна-Уран

День перед новолунием в Близнецах 6 июня в 15:37 по киевскому времени. Приносит оптимизм и веру в светлое будущее, позволяет создать базу будущих успехов. Благоприятный день, когда можно довести дела до логического завершения и получить хорошее материальное вознаграждение.