Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: что нас ждет в это время

В течение периода убывающей Луны 25 апреля – 7 мая, происходит процесс переключения на новый лад социальных устоев, способа получения финансов, вопросов, связанных с землей и недвижимостью. Могут произойти нововведения на законодательном уровне. Это время быстрых решений и быстрых действий.

Заканчивается период ретроградного Меркурия 25 апреля, а это значит, что все задачи будут решаться быстрее. Полнолуние 24 апреля способствует достижению высших форм сознания. В целом, эти астрологические события добавят света и ясности, как в свои мысли, так и в свою жизнь. Помогает настроиться на очищение и исцеление своих мыслей и желаний, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Проявление своих лидерских качеств и инициативы в ближайшие две недели, способствует получению желаемых результатов. Хорошо направлять активность на реализацию своей заветной мечты, пересмотреть свои прошлые представления, сделать выводы. Возможны моменты озарения и понимания, могут приходить новые идеи и откровения.

25 апреля, убывающая Луна в Скорпионе

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 21:18

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Марс, оппозиция Луна-Юпитер, тригон Луна-Сатурн, оппозиция Луна-Уран.

День расцвета женских энергий, откровений и радости, дает возможность максимально использовать внутреннюю энергию для преображения. Благоприятен для любовных отношений, дружеских встреч, творческой деятельности. Социальная активность благоприятствует новым интересным знакомствам.

26 апреля, убывающая Луна в Стрельце с 04:37

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 22:34

Период Луны без курса с 02:16 по 04:37

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Плутон

День мягких трансформаций и открытия новых истин. Всё что происходит с нами в этот день, является отражением нашей сущности. Полезно заглянуть внутрь себя, найти там основу взглядов и действий. Каждый человек может направить свою волю в созидательное русло и продуктивно использовать потенциал этого дня.

27 апреля, убывающая Луна в Стрельце

19-й лунный день продолжается с утра

20-й лунный день начинается в 23:46

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Сатурн, тригон Луна-Меркурий

Будьте осторожны с новыми идеями. Благодаря терпению и трудолюбию, можно добиться покровительства начальства и ожидать поддержки спонсора. В этот день можно отправляться в путешествия, но стоит быть внимательными к своим документам и деньгам, и сильно не откровенничать с посторонними людьми.

28 апреля, убывающая Луна в Стрельце, в Козероге – с 12:37

20-й лунный день продолжается с утра

Период Луны без курса с 10:30 по 12:37

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, квадрат Луна-Нептун, тригон Луна-Венера.

Тяжелый день, возможны ситуации, самостоятельно выбраться из которых будет практически нереально. В случае неприятностей, откройтесь к людям, будьте в обществе единомышленников и сохраняйте дружеский настрой. С помощью других людей решите многие вопросы. При плодотворной работе может появиться возможность карьерного роста.

29 апреля, убывающая Луна в Козероге

21-й лунный день начинается в 00:46

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, квадрат Луна-Меркурий, секстиль Луна-Сатурн.

День справедливого разрешения ситуаций, напряженной работы с информацией, объединения людей и движения вперёд. Сегодня можно сделать многое и сразу, получить интересные предложения. Хороший день для тех, кто занимается различными средствами передвижения.

Рекомендуется решать вопросы, которые волнуют всех, контактировать с начальством и общественными деятелями.

30 апреля, убывающая Луна в Козероге, в Водолее – 18:19

22-й лунный день начинается в 01:32

Период Луны без курса с 18:18 по 18:19

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер, тригон Луна-Уран, cекстиль Луна-Марс, соединение Луна-Плутон.

День мудрости и знания, духовного и творческого обновления. Хорошо удается планирование и начало важных дел. Удачное время для выполнения работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. От финансовых операций лучше воздержаться, не давать в долг и не брать.

1 мая, убывающая Луна в Водолее

23-й лунный день начинается в 01:23

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, секстиль Луна-Меркурий.

День провокаций и искушений, но, в то же время, важных перестроек, позволяет выявить незначительные вещи и устранить их. Возрастает вероятность конфликтов и проявление агрессии при неумелом поведении и в разговоре. Если действовать целенаправленно в одиночку, то энергии планет помогут осуществить самые сложные планы.

2 мая, убывающая Луна в Водолее, в Рыбах – 21:51

24-й лунный день начинается в 01:51

Период Луны без курса с 12:28 по 21:51

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Юпитер, квадрат Луна-Уран.

Практически весь день период неэффективной Луны, а значит и пользы от начинаний, не будет. Можно завершать ранее начатое, заниматься повседневными делами и ничего важного не планировать на вторую половину дня. Можно обсуждать текущие дела, но лучше отложить обсуждение сложных проектов. Благоприятное время для творчества, прогулок и физических упражнений.

3 мая, убывающая Луна в Рыбах

25-й лунный день начинается в 02:12

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера

Энергии дня пассивные и созерцательные, дают сверхчувствительность и усиление воображения. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, не спешить. Можно благополучно решить многие вопросы в сфере личных взаимоотношений, договориться с близкими и дорогими людям, устранить конфликты, найти компромиссы.

4 мая, убывающая Луна в Рыбах, с 23:40 – в Овне

26-й лунный день начинается в 02:31

Период Луны без курса с 22:06 по 23:40

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Уран, секстиль Луна-Юпитер, соединение Луна-Сатурн, соединение Луна-Нептун.

Велико искушение поддаться иллюзии собственных достижений. Благоприятен для решения вопросов за рубежом, дальних поездок, посещения официальных инстанций, обращения за помощью к влиятельным людям, сделок купли-продажи. Возможны разного рода сюрпризы – проявляйте выдержку и силу воли, спокойствие к происходящему и чувство юмора.

5 мая, убывающая Луна в Овне

27-й лунный день начинается в 02:48

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Плутон, cоединение Луна-Марс

Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров. Подходящее время для того, чтобы наметить новые планы на предстоящий лунный месяц, уладить проблемы с партнерами, коллегами, начальством. Важно проявлять терпимость, понимание, дипломатичность. Можно вести неспешную, но самостоятельную работу.

6 мая, убывающая Луна в Овне

28-й лунный день начинается в 03:05

Период Луны без курса с 08:57

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий

После 08:57 по киевскому времени – Луна неэффективна, поэтому для большинства материальных дел, неблагоприятное время. День связан с духовным прозрением, желательно заглянуть внутрь себя, поработать со своим подсознанием. Сохраняйте спокойствие и благожелательность, сейте добрые мысли. Уделяйте внимание своему духовному росту, сохраняйте свои успехи и достижения в тайне.

7 мая, убывающая Луна в Тельце с 00:42

29-й лунный день начинается в 04:47

Период Луны без курса продолжается до 00:42

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Плутон, соединение Луна-Венера

Полезно провести инвентаризацию и ремонт оборудования, уборку офиса или дома, подвести итоги. В дни Луны Тельце хорошо делать все основательное. Благоприятны торговые сделки, решение финансовых вопросов и работа с деньгами, переезд. Можно брать в долг – вернете достаточно быстро. Для путешествий и командировок это время не подходит совсем.

8 мая новолуние в Тельце в 05:22 по киевскому времени.

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