Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: что нас ждет в это время

В течение периода убывающей Луны 25 апреля – 7 мая, происходит процесс переключения на новый лад социальных устоев, способа получения финансов, вопросов, связанных с землей и недвижимостью. Могут произойти нововведения на законодательном уровне. Это время быстрых решений и быстрых действий.
Заканчивается период ретроградного Меркурия 25 апреля, а это значит, что все задачи будут решаться быстрее. Полнолуние 24 апреля способствует достижению высших форм сознания. В целом, эти астрологические события добавят света и ясности, как в свои мысли, так и в свою жизнь. Помогает настроиться на очищение и исцеление своих мыслей и желаний, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
Проявление своих лидерских качеств и инициативы в ближайшие две недели, способствует получению желаемых результатов. Хорошо направлять активность на реализацию своей заветной мечты, пересмотреть свои прошлые представления, сделать выводы. Возможны моменты озарения и понимания, могут приходить новые идеи и откровения.
25 апреля, убывающая Луна в Скорпионе
17-й лунный день продолжается с утра
18-й лунный день начинается в 21:18
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Марс, оппозиция Луна-Юпитер, тригон Луна-Сатурн, оппозиция Луна-Уран.
День расцвета женских энергий, откровений и радости, дает возможность максимально использовать внутреннюю энергию для преображения. Благоприятен для любовных отношений, дружеских встреч, творческой деятельности. Социальная активность благоприятствует новым интересным знакомствам.
26 апреля, убывающая Луна в Стрельце с 04:37
18-й лунный день продолжается с утра
19-й лунный день начинается в 22:34
Период Луны без курса с 02:16 по 04:37
Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Плутон
День мягких трансформаций и открытия новых истин. Всё что происходит с нами в этот день, является отражением нашей сущности. Полезно заглянуть внутрь себя, найти там основу взглядов и действий. Каждый человек может направить свою волю в созидательное русло и продуктивно использовать потенциал этого дня.
27 апреля, убывающая Луна в Стрельце
19-й лунный день продолжается с утра
20-й лунный день начинается в 23:46
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Сатурн, тригон Луна-Меркурий
Будьте осторожны с новыми идеями. Благодаря терпению и трудолюбию, можно добиться покровительства начальства и ожидать поддержки спонсора. В этот день можно отправляться в путешествия, но стоит быть внимательными к своим документам и деньгам, и сильно не откровенничать с посторонними людьми.
28 апреля, убывающая Луна в Стрельце, в Козероге – с 12:37
20-й лунный день продолжается с утра
Период Луны без курса с 10:30 по 12:37
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, квадрат Луна-Нептун, тригон Луна-Венера.
Тяжелый день, возможны ситуации, самостоятельно выбраться из которых будет практически нереально. В случае неприятностей, откройтесь к людям, будьте в обществе единомышленников и сохраняйте дружеский настрой. С помощью других людей решите многие вопросы. При плодотворной работе может появиться возможность карьерного роста.
29 апреля, убывающая Луна в Козероге
21-й лунный день начинается в 00:46
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, квадрат Луна-Меркурий, секстиль Луна-Сатурн.
День справедливого разрешения ситуаций, напряженной работы с информацией, объединения людей и движения вперёд. Сегодня можно сделать многое и сразу, получить интересные предложения. Хороший день для тех, кто занимается различными средствами передвижения.
Рекомендуется решать вопросы, которые волнуют всех, контактировать с начальством и общественными деятелями.
30 апреля, убывающая Луна в Козероге, в Водолее – 18:19
22-й лунный день начинается в 01:32
Период Луны без курса с 18:18 по 18:19
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер, тригон Луна-Уран, cекстиль Луна-Марс, соединение Луна-Плутон.
День мудрости и знания, духовного и творческого обновления. Хорошо удается планирование и начало важных дел. Удачное время для выполнения работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. От финансовых операций лучше воздержаться, не давать в долг и не брать.
1 мая, убывающая Луна в Водолее
23-й лунный день начинается в 01:23
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, секстиль Луна-Меркурий.
День провокаций и искушений, но, в то же время, важных перестроек, позволяет выявить незначительные вещи и устранить их. Возрастает вероятность конфликтов и проявление агрессии при неумелом поведении и в разговоре. Если действовать целенаправленно в одиночку, то энергии планет помогут осуществить самые сложные планы.
2 мая, убывающая Луна в Водолее, в Рыбах – 21:51
24-й лунный день начинается в 01:51
Период Луны без курса с 12:28 по 21:51
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Юпитер, квадрат Луна-Уран.
Практически весь день период неэффективной Луны, а значит и пользы от начинаний, не будет. Можно завершать ранее начатое, заниматься повседневными делами и ничего важного не планировать на вторую половину дня. Можно обсуждать текущие дела, но лучше отложить обсуждение сложных проектов. Благоприятное время для творчества, прогулок и физических упражнений.
3 мая, убывающая Луна в Рыбах
25-й лунный день начинается в 02:12
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера
Энергии дня пассивные и созерцательные, дают сверхчувствительность и усиление воображения. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, не спешить. Можно благополучно решить многие вопросы в сфере личных взаимоотношений, договориться с близкими и дорогими людям, устранить конфликты, найти компромиссы.
4 мая, убывающая Луна в Рыбах, с 23:40 – в Овне
26-й лунный день начинается в 02:31
Период Луны без курса с 22:06 по 23:40
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Уран, секстиль Луна-Юпитер, соединение Луна-Сатурн, соединение Луна-Нептун.
Велико искушение поддаться иллюзии собственных достижений. Благоприятен для решения вопросов за рубежом, дальних поездок, посещения официальных инстанций, обращения за помощью к влиятельным людям, сделок купли-продажи. Возможны разного рода сюрпризы – проявляйте выдержку и силу воли, спокойствие к происходящему и чувство юмора.
5 мая, убывающая Луна в Овне
27-й лунный день начинается в 02:48
Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Плутон, cоединение Луна-Марс
Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров. Подходящее время для того, чтобы наметить новые планы на предстоящий лунный месяц, уладить проблемы с партнерами, коллегами, начальством. Важно проявлять терпимость, понимание, дипломатичность. Можно вести неспешную, но самостоятельную работу.
6 мая, убывающая Луна в Овне
28-й лунный день начинается в 03:05
Период Луны без курса с 08:57
Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий
После 08:57 по киевскому времени – Луна неэффективна, поэтому для большинства материальных дел, неблагоприятное время. День связан с духовным прозрением, желательно заглянуть внутрь себя, поработать со своим подсознанием. Сохраняйте спокойствие и благожелательность, сейте добрые мысли. Уделяйте внимание своему духовному росту, сохраняйте свои успехи и достижения в тайне.
7 мая, убывающая Луна в Тельце с 00:42
29-й лунный день начинается в 04:47
Период Луны без курса продолжается до 00:42
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Плутон, соединение Луна-Венера
Полезно провести инвентаризацию и ремонт оборудования, уборку офиса или дома, подвести итоги. В дни Луны Тельце хорошо делать все основательное. Благоприятны торговые сделки, решение финансовых вопросов и работа с деньгами, переезд. Можно брать в долг – вернете достаточно быстро. Для путешествий и командировок это время не подходит совсем.
8 мая новолуние в Тельце в 05:22 по киевскому времени.
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