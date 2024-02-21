Убывающая Луна 25 февраля - 9 марта 2024 года: что нас ждет в это время

С 25 февраля начинается период убывающей Луны, который продолжится до новолуния 10 марта. В эти дни большинство дел идет по графику и плану, а процессы, запущенные в первой половине лунного месяца, медленно, но уверенно набирает обороты.

Полнолуние 24 февраля определяет энергетический фон на ближайшие две недели. Это время забот и хлопот, принесет множество возможностей умным и начитанным личностям. Прекрасное время для реализации проектов, завершения подготовительных работ перед запуском какого-то грандиозного предприятия, разработки бизнес-стратегии развития компании, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

25 февраля убывающая Луна в Деве

17-й лунный день начинается в 18:03

Воскресенье – день Солнца

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Юпитер, тригон Луна-Уран

День, когда можно достичь жизненного баланса, гармонии духа и тела. Очень хорошо делать упражнения, способствующие равновесию. Благоприятный день для профессиональной деятельности, важных дел по всем сферам, деловых поездок. Хорошо начать в этот день курс массажа, ввести физические нагрузки и тренировки в привычку.

26 февраля убывающая Луна в Деве, с 16:29 – в Весах

18-й лунный день начинается в 19:09

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 09:35 до 16:29

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог, с 16:29 – Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы, с 16:29 – Овен, Рак, Козерог

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Нептун, тригон Луна-Плутон

Большая часть дня неэффективна, поэтому не стоит планировать важные дела до вхождения Луны в знак Весы. Вечер благоприятен для деловых встреч, переговоров с влиятельными людьми, а также посещения различных мероприятий с целью завести полезные знакомства. При правильном подходе, партнерские отношения можно трансформировать в лучшую сторону.

27 февраля убывающая Луна в Весах

19-й лунный день начинается в 20:15

Вторник – день Марса

Период Луны без курса с 20:21

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Овен, Рак, Козерог

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Марс, тригон Луна-Венера

Гармоничные аспекты расслабляют, но если не лениться, то можно многое сделать в этот день.

Можно укреплять достигнутые позиции, посвятить день установлению комфорта в коллективе или гармонизации личных взаимоотношений. Подходящее время для обсуждения текущих дел и принятия решений.

28 февраля убывающая Луна в Весах

20-й лунный день начинается в 21:22

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса – весь день

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Овен, Рак, Козерог

Важно оставаться в стороне от суеты и напряжений, отложить серьезные дела, провести день в неспешных размышлениях. Начальникам не стоит требовать от подчиненных чрезмерных достижений, лучше дать им отдых. Подходящее время для того, чтобы делить внимание комфортабельному обустройству своего рабочего места.

29 февраля убывающая Луна в Скорпионе с 05:09

21-й лунный день начинается в 22:32

Четверг – день Юпитера

Период Луны без курса продолжается до 05:09

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Плутон

В течение дня достаточно тяжелый эмоциональный фон. Трудно выполнять привычные задачи, особенно те, которые требует особенного внимания. Лучше не заниматься денежными операциями. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Однако день подходит для напряженной творческой деятельности, самостоятельной работы, самопознания.

1 марта убывающая Луна в Скорпионе

22-й лунный день начинается в 23:44

Пятница – день Венеры

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, тригон Луна-Меркурий, квадрат Луна-Марс, квадрат Луна-Венера, оппозиция Луна-Юпитер, тригон Луна-Сатурн, оппозиция Луна-Уран.

Осторожнее с эмоциями, энергии дня сильные, но очень противоречивы. День запомнится яркими событиями и впечатлениями на всех уровнях. Возможны важные заявления лидеров государств. Напряженные аспекты создают напор и энергию, а гармоничные способствуют реализации замыслов. Уделяйте время самым важным делам, подписывайте бумаги, контракты и договора. Можно обращаться к начальству с просьбами, отправляться в командировки.

2 марта убывающая Луна в Скорпионе, с 15:56 – в Стрельце

22-й лунный день продолжается весь день

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса с 09:47 до 15:56

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы, с 15:56 – Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей, с 15:56 – Близнецы, Дева, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Нептун, секстиль Луна – Плутон

В целом, благоприятный день. Планетарные взаимодействия позволяют созидательно использовать свою волю, управляя своим воображением, обновлять свои жизненные силы. Дает возможность обновлять практические дела и мир чувств. Талантливые люди смогут использовать необычные методы в сделках, распутать самые сложные жизненные ситуации.

3 марта убывающая Луна в Стрельце

23-й лунный день начинается в 00:57

Воскресенье – день Солнца

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Близнецы, Дева, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, секстиль Луна-Марс, квадрат Луна-Сатурн

Обстоятельства дня требуют внешней холодности и самоконтроля. Планетарные энергии способствуют увеличению внутренней энергии, дают стремление к успеху. Важно избегать отрицательных эмоций, поскольку они быстро распространяются на окружающих, навевая скуку и мрачное настроение. Многим придется заставить себя забыть прошлое, чтобы уверенными шагами идти в будущее.

4 марта убывающая Луна в Стрельце, с 23:14 – в Козероге

24-й лунный день начинается в 02:10

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 17:40 до 23:14

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Близнецы, Дева, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, секстиль Луна-Венера

День благоприятен для личных взаимоотношений, романтических встреч. В деловой сфере возможны сложности. Старайтесь проявлять терпение и великодушие по отношению к другим людям. Энергия этого аспектов дня дается на решение жизненных проблем, изучение мира и его законов. В отношениях с окружающими важно соблюдать максимальную конкретику, приводить аргументы в дискуссиях.

5 марта убывающая Луна в Козероге

25-й лунный день начинается в 03:16

Вторник – день Марса

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Овен, Рак, Весы

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Юпитер, секстиль Луна-Сатурн

Благоприятный потенциал дня способствует урегулированию многих сложных вопросов. Оптимизм, справедливость и способность к сопереживанию способствуют авторитету, успеху и росту благосостояния. Подходящее время для сделок купли-продажи, взаимоотношений с иностранцами, посещения адмистративных учреждений и других официальных инстанций.

6 марта убывающая Луна в Козероге

26-й лунный день начинается в 04:10

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса с 21:35

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Овен, Рак, Весы

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, секстиль Луна-Меркурий, тригон Луна-Уран

Чувства и разум в гармонии, что помогает реализовывать свои мысли на практике. Благоприятно заниматься вопросами здоровья и питания, проводить время в семье, налаживать личные взаимоотношения. Приложив немного усилий, можно справиться с мелочами жизни, избегая ненужной траты времени. Идеи легко внедряются и приносят доходы.

7 марта убывающая Луна в Водолее

27-й лунный день начинается в 04:51

Четверг – день Юпитера

Период Луны без курса продолжается до 02:38

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Телец, Лев, Скорпион

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Юпитер

Продуманная и напряженная работа подойдет к успешному завершению. Продвижение по социальной лестнице происходит через конфликт, но день подходит для активных действий в этом направлении. Проблемы возникают из-за нежелания отождествлять себя с окружающим миром и излишней требовательности по отношению к другим людям.

8 марта убывающая Луна в Водолее

28-й лунный день начинается в 05:23

Пятница – день Венеры

Период Луны без курса с 20:55

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Телец, Лев, Скорпион

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Марс, Соединение Луна-Венера, квадрат Луна-Уран

День сильного эмоционального напряжения, интенсивных действий и чувств, что может давать неожиданные взрывы гнева. Только терпение и готовность к компромиссам помогут сохранить партнерские взаимоотношения и бизнес. Многим придется снять "розовые очки". Реальные расчеты и здравый смысл в финансовых вопросах позволяет создать прочный фундамент на следующий лунный месяц.

9 марта убывающая Луна в Рыбах

29-й лунный день начинается в 06:22

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса продолжается до 03:03

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Юпитер, соединение Луна-Сатурн

День перед новолунием в Рыбах 10 марта. Много ненужной суеты и стрессовых ситуаций. Вера и собственные убеждения способны заставить забыть благоразумие и осторожность. Надо очень постараться, чтобы не ввязаться в конфликты. В противном случае, наступит быстрое сожаление о сказанном или сделанном. Важно держать свои чувства и физические силы под контролем сознания.

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