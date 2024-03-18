Убывающая Луна 26 марта – 7 апреля 2024 года: что нас ждет в это время

Лунное затмение в Весах 25 марта откроет коридор затмений и станет толчком для начала нового жизненного цикла. Можно воспользоваться потенциалом этого затмения и провести ритуал, который поможет откорректировать жизненные ситуации в лучшую сторону.

Для этого нужно набрать стакан воды и положить сверху какую-нибудь картинку, красивое изображение того, что соответствует вашему желанию. Лист бумаги разделить пополам и на левой стороне напишите то, от чего избавляетесь, а на правой то, что хотите получить. В один из дней убывающей Луны нужно зажечь свечу, выпить полстакана воды, которую на ночь оставляли заряжаться энергией вашего желания. Посмотрите в зеркало и запомните свой образ, станьте лицом на север и создайте мысленную картину всего того, от чего хотите избавиться. Таким образом вы освобождаете место для прихода желаемого в свою жизнь.

Представьте поток, который выходит из точки между бровями – это место третьего глаза. После этого выпиваете оставшиеся пол стакана воды, станьте головой на восток представьте, как через макушку в вас входит то, что хотите приобрести. Вспомните свой образ, когда смотрели в зеркало вначале ритуала. После этого визуализируйте себя в новом качестве, представьте свои желания так, как будто в они уже воплотились в реальность.

Возьмите лист, на котором вы писали то, что хотите оставить в прошлом и что страстно желаете приобрести в ближайшие 6 месяцев. Разорвите этот лист пополам. Перечень того, от чего хотите избавиться – сожгите от огня свечи на широкой металлической тарелке или подставке, которую используете исключительно для магических ритуалов. А вторую половинку листа с желаниями нужно спрятать укромное место и не открывать до осеннего сезона затмений 2024.

Дайте свече догореть. Ее остатки и пепел от бумаги можно вынести на природу. Отпустите свои желания во Вселенную. Если желания искренние, такие, которые никому не повредят, то они обязательно исполнятся в ближайшие несколько месяцев.

В период коридора затмений важно отследить происходящие события, понять то, что высшие силы хотят вам сказать. У каждого представителя знаков Зодиака активизируется та или иная жизненная сфера. При составлении общих гороскопов используется символическая система астрологических домов.

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ОВЕН

Происходит перезагрузка по 7 дому, который характеризует партнерство, социальные связи, сферу личных и деловых взаимоотношений. Прояснится тема брака или развода, произойдут изменения в области социальных взаимодействий. Общественная роль Овнов возрастает. Взаимоотношения с брачным партнером и с партнером по делу выходят на первый план в ближайшее время. К характеристикам 7 дома относятся клиенты и конкуренты, а также оппоненты и открытые недоброжелатели.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов преобразования пойдут по сфере 6 дома – это вопросы здоровья, работа, быт, повседневная жизнь, будни. 6 дом – это физическое служение, предоставление услуг другим людям, домашние животные. Повседневная работа, подчиненное положение. Видимо изменится распорядок дня в связи с событиями на работе или по здоровью. Но, в целом, заниматься этими вопросами необходимо в ближайшие месяцы после весеннего сезона затмений, если хотите улучшить качество своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Весенний коридор затмений будет влиять на 5 астрологический дом представителей знака Близнецы. Это сила Творца и все, что связано с детьми, бизнесом, творчеством, любовью, новым проявлением себя в обществе. Придется играть новую социальную роль, главное правильно ее определить и надеть эту социальную маску. Развлечения, хобби, спорт, лотерея, отдых, места развлечений. Все в комплексе повлияет на отношения с детьми и любимым человеком.

РАК

У Раков включается 4 дом – это семья, род, мама, зачатие, место проживания, чувства, эмоции, память. Всем этим жизненным областям придется уделять внимание в ближайшие полгода до следующего сезона затмений. Представители знака Рак всегда ощущают затмения, особенно, лунные, ведь Луна является управителем этого знака. 4 дом – это начало и конец жизни, память о человеке после его смерти, семейное окружение, атмосфера в родительском доме, а также глубокие, бессознательные впечатления до 4-х лет.

ЛЕВ

Львы сильно подвержены влиянию затмений, особенно солнечных, поскольку Солнце управляет знаком Льва, а солнечно-лунные циклы и формируют любые затмения. В этот период убывающей Луны активизируется сфера 3 дома в символической сетке домов, рожденных под знаком Льва. А это область коммуникации, отношений с близкими родственниками, соседями, одногруппниками и одноклассниками. Также 3 дом связан с ближними переездами, обучением. Вот эти области жизни в ближайшие полгода будут особенно актуальны.

ДЕВА

Для Дев актуальны дела 2 дома – это сфера денег и личного имущества, комфорта, самооценка, врожденные таланты и способности, иммунитет. Пришло время серьезно подумать о том, где лучше «пустить корни». События, которые будут происходить в ближайшее время, сильно повлияют на ваш материальный уровень. Берегите свои ресурсы, сумейте распорядиться ими правильно. Изменяется ваше материальное благосостояние, способность самостоятельно зарабатывать деньги и все, что для вас является ценным в жизни.

ВЕСЫ

В период коридора затмений включается символический первый дом представителей знака Весы, говорит об индивидуальности, активности личности. Обостряются личные проблемы и вопросы и требуют незамедлительного разрешения. С другой стороны, это время усиления личного влияния на происходящее вокруг. После определенных событий вас иначе начнут воспринимать другие люди. Возможно, пришло время поменять способ самовыражения в обществе, образ действий, взгляды на жизнь.

СКОРПИОН

У Скорпионов поднимутся кармические вопросы, поскольку коридор затмений активизирует темы 12 дома. Это также бессознательное, тайны, страхи и комплексы, больницы, дальнее зарубежье. Активизируются скрытые враги, возникает необходимость тайных действий, сокрытия фактов. То, о чем не хочется вспоминать, уверенно напоминает о себе. Безусловно, это время тревог и сомнений. В зависимости от особенностей личного гороскопа, произойдет разрешение в ту или иную сторону.

СТРЕЛЕЦ

11 дом – это сфера друзей и единомышленников, долгосрочных проектов. По этому дому идет все, что связано с интернет-ресурсами. Айти сфера, онлайн деятельность, общественные дела. Это дом будущего, надежд, исполнения желаний и новых начинаний. В ближайшее время обновится круг общения, кто-то из друзей покажет свое истинное лицо. Может произойти какое-то «чудо», необычное и оригинальное проявление, с негативной – привести к неожиданным неприятным событиям.

КОЗЕРОГ

Козероги должны приготовиться к изменениям в карьере, в силу обстоятельств жизненные цели будут меняться, поскольку коридор затмений влияет на 10 символическом дом. В результате событий, которые произойдут в конце марта – начале апреля, может измениться социальный статус. У кого-то развод или брак, выход на пенсию, вдовство, у кого-то повышение в должности или получение долгожданных документов за границей. 10 дом – это вопросы статуса, карьерный рост, репутация, амбиции, положение в обществе.

ВОДОЛЕЙ

К характеристикам 9 дома относится расширение горизонтов во всех смыслах этого слова. Этот период убывающей Луны актуальными делает вопросы зарубежья, высшего образования, дальних путешествий или эмиграции. Также по 9 дому идут вопросы, связанные с традициями и культурами разных стран, философией. Этот астрологический дом является очень важным, поскольку от личных убеждений и моральных ценностей, будут зависеть достижения, так как 9 дом предшествует 10 дому. Водолеям открываются новые перспективы, главное их рассмотреть и не упустить.

РЫБЫ

У Рыб активизируется самая сложная сфера жизни – символический 8 дом, который отвечает за вопросы жизни и смерти, большие деньги, ресурсы других людей, наследство, сексуальную сферу. А также криминал, опасности, оперативные вмешательства, экстремальные ситуации. Глубокие, эзотерические исследования, магическая сторона жизни, а также завещания, наследство. Многие представители знака Рыбы начнут жизнь с чистого листа, в связи с непредвиденным, порой, опасными обстоятельствами.

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