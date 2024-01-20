Убывающая Луна 26 января - 9 февраля 2024 года: что нас ждет в эето время

Для одних это период активности и решительных действий, а для других – широких жестов и драматических любовных историй. Обстоятельства благоприятны для прояснения любых ситуаций, профессиональных свершений, завершения определенного этапа и подготовки фундамента для нового жизненного цикла.

На протяжении фазы убывающей Луны важно закончить открытые вопросы и проекты на работе, а также решить все спорные моменты в семейном кругу. Легче держать эмоции под контролем, сохранять ясность ума и проявлять сдержанность, поэтому можем принимать взвешенные решения, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В ближайшие две недели повышается способность к адаптации, мобилизации, укреплению авторитета. Целеустремленные личности наконец-то смогут добиться желаемого, но не стоит торопить события – пусть события развиваются естественно.

26 января, пятница, убывающая Луна во Льве

16-й лунный день начинается в 17:11

Период Луны без курса с 23:19

День Марса

Напряженный аспект Луна – Уран, с одной стороны, способствует появлению гениальных идей, но с другой стороны, дает повышенную нагрузку на психоэмоциональную сферу. Есть вероятность трений и недоразумений, которые могут создавать очень неприятную, даже опасную атмосферу.

27 января, суббота, убывающая Луна в Деве с 21:11

17-й лунный день начинается в 18:23

Период Луны без курса продолжается до 21:11

День Сатурна

Практически весь день время неэффективной Луны, а это значит, что не стоит планировать на этот день важные дела. Необходима осторожность в отношениях, поскольку они находятся под угрозой. Прекрасное время для отдыха и неспешной домашней работы, завершения текущих дел.

28 января, воскресенье, убывающая Луна в Деве

18-й лунный день продолжается с утра

День Солнца

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна – Венера, тригон Луна – Юпитер, оппозиция Луна – Сатурн. Время очищения души и совести. День насыщен активными светлыми энергиями, романтикой, приключениями. Сопровождается чувством легкости, ясности мыслей и позитивным настроем. Если поступит интересное предложение, стоит его принять без сомнений и колебаний.

29 января, понедельник, убывающая Луна в Деве

19-й лунный день начинается в 20:42

День Луны

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна – Меркурий, тригон Луна – Марс, тригон Луна – Уран. Прекрасное начало недели – психологический фон гармоничный, формируются благоприятные условия для жизнедеятельности, а это помогает расти и с оптимизмом смотреть в будущее. Энергии дня стабилизируют разногласия и конфликтные ситуации, касающиеся работы, поездок, бытовых вопросов, всех видов обучения, а также юридических и имущественных дел.

30 января, вторник, убывающая Луна в Весах с 10:04

20-й лунный день начинается в 21:50

Период Луны без курса с 01:19 по 10:04

День Марса

Гармоничный аспект Луны с Плутоном предоставляет хорошие шансы и благоприятные перспективы во всех делах. Трансформационные энергии Плутона побуждают менять своё мировоззрение или, по крайней мере, попробовать пересматривать убеждения, которые крепко привязывают к прошлому. Многие почувствуют «свежий ветер перемен».

31 января, среда, убывающая Луна в Весах

20-й лунный день продолжается с утра

21-й лунный день начинается в 22:58

День Меркурия

Луна в гармоничном аспекте с Солнцем и напряжении с Венерой создает неоднозначные энергетические потоки в течение дня. Будут происходить изменения и в вопросах, связанных с отношениями. Если все останется, как прежде, будут нарастать неудовлетворенность и раздражение, которые легко могут перерасти в желание разрыва взаимоотношений.

1 февраля, четверг, убывающая Луна в Весах, с 22:36 – в Скорпионе

21-й лунный день продолжается с утра

Период Луны без курса с 11:03 по 22:36

День Юпитера

Луна в напряженных аспектах с Меркурием и Марсом создает «взрывоопасную смесь». Необходимо соблюдать повышенную осторожность на дорогах, в общественном транспорте, при работе с инструментами, особенно колюще-режущими предметами. Ссоры и недоразумения возникают из ничего. Будьте сдержаны и терпеливы!

2 февраля, пятница, убывающая Луна в Скорпионе

22-й лунный день начинается в 00:09

День Венеры

Луна в оппозиции с Юпитером и гармоничном аспекте с Сатурном. Осторожнее с эмоциями и день будет очень продуктивным. Подходит для творческой и интеллектуальной работы. Будьте гибкими, открытыми всему неизведанному и не ограничивайте себя. Забудьте о необходимости контролировать все и стремитесь посмотреть на всё известное вам с другой стороны!

3 февраля, суббота, убывающая Луна в Скорпионе

23-й лунный день начинается в 01:23

День Сатурна

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна – Солнце, секстиль Луна – Марс, секстиль Луна – Венера, оппозиция Луна – Уран. Тяжелый день., но многие люди могут ощутить прилив энтузиазма и уверенности в себе. Снизить напряженный потенциал этого дня можно за счет активной деятельности, коллективной работы, совместных планов и целей. Впереди новые вершины, поэтому лучше направить энергию в этом направлении. Ее застой может включить саморазрушающие процессы.

4 февраля, воскресенье, убывающая Луна в Стрельце с 08:27

24-й лунный день начинается в 02:40

Период Луны без курса с 05:24 по 08:27

День Солнца

Луна в гармоничном аспекте с Меркурием и напряжении с Сатурном. Обстоятельства дня не позволяют расслабиться. Необходимо завершить дела, которые ранее не были доведены до нужного результата. Могут возникнуть некоторые проблемы или неожиданные события в поездках. Реально оценивайте свои возможности, особенно при взваливании на себя дополнительных обязательств.

5 февраля, понедельник, убывающая Луна в Стрельце

25-й лунный день начинается в 03:59

День Луны

Луна в гармоничном аспекте с Солнцем создает благоприятные энергии в течение дня. Прекрасное время для воссоединения с родственниками, встреч с романтическим партнером, разговоров с детьми.

6 февраля, вторник, убывающая Луна в Козероге с 14:08

26-й лунный день начинается в 05:13

Период Луны без курса с 07:06 по 14:08

День Марса

Разного рода долги, экономические проблемы с банками, отношения с административными органами могут выходить на первый план, и важно не уклоняться от решения вопросов, а найти пути избежать этого давления. Необходимо погасить обязательства и не тянуть их в новый лунный месяц, который начнется 10 февраля. И с этого дня Зеленый Деревянный Дракон вступит в свои права.

7 февраля, среда, убывающая Луна в Козероге

27-й лунный день начинается в 06:16

День Меркурия

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна – Венера, тригон Луна – Юпитер, секстиль Луна – Сатурн, тригон Луна – Уран. Замечательный день, когда можно сделать множество важных дел. Формируются подходящие обстоятельства для поиска работы и улучшения ситуации в материальной сфере. Стоит использовать возможности этого дня для гармонизации личных взаимоотношений, посещения государственных учреждений, дальних поездок.

8 февраля, четверг, убывающая Луна в Водолее с 15:59

28-й лунный день начинается в 07:04

Период Луны без курса с 09:52 по 15:59

День Юпитера

Луна в соединении с Марсом дает агрессивный фон дня. Но также это энергия борьбы и достижения целей. Просыпается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные идеи. Благоприятный день для активной работы, занятий спортом, начала диеты для улучшения физической формы.

9 февраля, пятница, убывающая Луна в Водолее

29-й лунный день начинается в 07:37

День Венеры

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна – Меркурий, квадрат Луна – Юпитер, квадрат Луна – Уран. По восточному календарю это последний день, которым управляет Кролик. Следует внимательно отнестись к знакам Вселенной, обратить внимание на свои сновидения. День перед новолунием 10 февраля энергетически мощный, поэтому необходима осторожность в каждом деле и слове. Следует избегать поспешности и раздражительности. Отложите все начинания и важные дела на следующую неделю.

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