Убывающая Луна 30 сентября - 13 октября 2023 года: что нас ждет в это время

В период убывающей Луны – с 30 сентября по 13 октября – есть шанс приумножить энергию равновесия, баланса и гармонии. Пришло время успокоить постоянные "качели" в своей жизни и сделать выбор, занять твердую позицию.

Ближайшие две недели очень важны, поскольку это время перед коридором затмений 14-28 октября. Можно уравновесить противоположности, уверенно идти по срединному пути и довести дела до конца, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В дни убывающей Луны эффективно проходит очищение внутренних органов, косметические чистки, избавление от лишнего веса и избытка воды в организме. В этот период люди становятся слабее, снижается выносливость, появляются пассивность, усталость. В это время даже любимая работа может показаться тяжелой. Но не стоит поддаваться пессимизму – занимайтесь собой, своим здоровьем.

Перед осенним коридором затмений нужно многое успеть. Лучше выполнять привычную и монотонную работу. Это плохое время для того, чтобы приступить к реализации новых проектов. Не стоит просить у начальства прибавки. Не спешите строить совместные планы на будущее и требовать от партнера немедленного принятия решений.

30 сентября

Овны, Львы и Стрельцы наполнены энергией и способны создавать нечто впечатляющее, вдохновить других людей действовать и побеждать. День радости и внутренней свободы. Благоприятен для любовных отношений, парных контактов, праздников.

30 сентября убывающая Луна в Овне

16-й лунный день продолжается с утра

17-й лунный день начинается в 19:06

Хороший день для укрепления достигнутых позиций. Праздник вдохновения для творческих людей. Гармоничный и благоприятный день, особенно первая его половина, она дает возможность максимально использовать внутреннюю энергию. Возможны озарения, откровения.

1-2 октября

Тельцы, Девы и Козероги достигают поставленных целей. День идеально подходит для проведения презентаций и рекламных кампаний. Творческая активность в скором времени даст хорошие материальные результаты.

1 октября – убывающая Луна в Тельце с 04:18

Период Луны без курса с 00:49 по 04:18

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 19:23

Благоприятна коллективная работа. Можно подавать проекты и различные запросы на рассмотрение начальству – они будут приняты. Будут успешны серьезные и масштабные переговоры, любые действия по созданию фундамента для будущих работ.

2 октября – убывающая Луна в Тельце

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 19:44

Отличное время для решения денежных вопросов, сделок купли-продажи, поиска финансовой и материальной помощи. Если давно планировали выехать за рубеж – сделаете это сегодня. Делайте все, чтобы осуществить свои планы, и вы вплотную приблизитесь к их реализации.

3-5 октября

Если Близнецы, Весы и Водолеи устроят себе отдых и праздник, тогда появятся силы на весь оставшийся период убывающей Луны. Общение, встречи со старыми друзьями будут способствовать новым яркие знакомствам.

3 октября – убывающая Луна в Близнецах с 08:03

Период Луны без курса с 04:19 по 08:03

19-й лунный день продолжается с утра

20-й лунный день начинается в 20:10

Будьте осторожны со словами и действиями, так как легко спровоцировать конфликтную ситуацию. Тщательно проверяйте всю информацию. Проведите день спокойно, но не в уединении. День благоприятен для контактов и знакомств, обмена информацией и идеями. Благодаря терпению и трудолюбию можно добиться покровительства начальства и ожидать поддержки спонсора.

4 октября – убывающая Луна в Близнецах

20-й лунный день продолжается с утра

21-й лунный день начинается в 20:46

Будьте открытыми тому, что придёт сегодня. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. День освобождения от долгов и тяжелых состояний. День озарений, откровений и открытий. Сегодня люди общительны и открыты. При плодотворной работе может появиться возможность карьерного роста.

5-7 октября

Раки, Скорпионы и Рыбы находятся в центре внимания. Это дни света, тепла и добра.

Завязавшиеся в это время романтические отношения могут продлиться достаточно долго или перерасти в семейные.

5 октября – убывающая Луна в Раке с 15:32

Период Луны без курса с 09:34 по 15:32

21-й лунный день продолжается с утра

22-й лунный день начинается в 21:34

Серьезные разговоры с детьми и близкими людьми будут результативны. Благоприятное время для проведения ответственных мероприятий, семейных торжеств, бракосочетания. Можно совершать важные покупки и сделки, финансовые операции, обращаться в официальные инстанции и к руководству за помощью.

6 октября – убывающая Луна в Раке

22 -й лунный день продолжается с утра

23 -й лунный день начинается в 22:33

Напряженный аспект между Солнцем и Луной наполняет день противоречиями. Конфликт сознания и подсознания мешает объективно оценивать происходящее вокруг. Просыпается чувствительность, ранимость, сентиментальность, эмоциональная неустойчивость, замкнутость. Лучше избегать встреч, требующих дипломатии и беспристрастности в процессе принятия решений.

7 октября – убывающая Луна в Раке

Период Луны без курса с 22:11

22-й лунный день продолжается с утра

23-й лунный день начинается в 22:33

Напряженный аспект между Солнцем и Луной наполняет день противоречиями. Конфликт сознания и подсознания мешает объективно оценивать происходящее вокруг. У многих присутствует ощущение того, что плывешь против течения. Просыпается чувствительность, ранимость, сентиментальность.

8-10 октября

Овны, Львы и Стрельцы на пике активности, получают комплименты и подарки. Легче привлечь внимание публики и обрести популярность. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Дни полны энергии, поэтому желательно не упустить их.

8 октября – убывающая Луна во Льве с 02:25

Период Луны без курса продолжается до 02:25

24-й лунный день продолжается с утра

День игры и флирта. Подходит для проведения выставки, выступлений, концертов, творческого вечера. Легко завязавшееся знакомство может постепенно перерасти в прочные привязанности. Модель отношений, которые завязываются в это время – «совместное творчество».

9 октября – убывающая Луна во Льве

25-й лунный день начинается в 00:51

День творческого подъема, идеален для проведения презентаций, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность к риску.

10-12 октября

Тельцы, Девы и Козероги находятся в хорошем расположении духа. Работа и текущие дела удаются наилучшим образом. Хорошие дни для того, чтобы пойти к начальнику и потребовать прибавку к зарплате или просто наладить деловые взаимоотношения.

10 октября – убывающая Луна в Деве с 15:02

Период Луны без курса с 12:36 по 15:02

26-й лунный день начинается в 02:03

Велико искушение поддаться иллюзии собственных достижений. Проявляйте избирательность в контактах, чтобы сохранить ресурсы и хорошее настроение. Выдержка и сила воли, спокойствие к происходящему и чувство юмора, помогут сделать много полезного и улучшить материальное положение.

11 октября – убывающая Луна в Деве

27-й лунный день начинается в 03:14

Воздержитесь от активной деятельности, больше отдыхайте. Могут проявить активность конкуренты и недруги, провоцируя на излишние эмоциональные реакции. Сосредоточьтесь на профессиональной сфере и постарайтесь закончить самые важные дела до 14 октября.

12 октября – убывающая Луна в Деве

Период Луны без курса с 23:10

28-й лунный день начинается в 04:28

Сохраняйте спокойствие и благожелательность во всех делах. Занимайтесь неотложными делами. Решайте денежные вопросы, подписывайте важные документы, договора и контракты. Вторая половина октября будет сложной, поскольку в сезон затмений (14-28 октября) все искажается.

13-14 октября

Представители знака Весы сильнее других прочувствуют энергии приближающегося солнечного затмения.

13 октября – убывающая Луна в Весах с 03:22

Период Луны без курса до 03:22

29-й лунный день начинается в 05:34

День перед солнечным затмением в Весах 14 октября в 20:59 по киевскому времени. Луна в Весах помогает наладить личные и деловые взаимоотношения. Это важно сделать до коридора затмений, поскольку уже с 14 октября все нерешенные вопросы могут принести множество неприятностей.

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