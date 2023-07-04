Убывающая Луна 4-17 июля 2023 года: что нас ждет в это время

В дни убывающей Луны – с 4 по 17 июля, произойдут важные события, может быть даже меняющие ход истории для некоторых государств.
Мистическое стечение обстоятельств может дать выход из тупика или же, наоборот: тот кто имел все – власть, деньги, статус в обществе, вдруг по нелепой случайности теряет все. Каждый из нас будет сдавать "кармические экзамены", проходить проверку на прочность, поэтому необходимо быть готовыми проявить максимальную стойкость и выдержку по всем жизненным сферам, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
Основной тон на ближайшие две недели задает полнолуние в Козероге, которое произошло 3 июля. Это период активной работы над собой в интересах будущего! Необходимо понять себя и свое предназначение в жизни, свое место в социальной структуре общества. Вселенная требует от каждого достижений, конкретных результатов, самоопределения, ответственного выбора.
Наиболее ответственный период для Козерогов, Водолеев, Рыб, Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков. Именно по этим знакам Зодиака будет перемещаться Луна в течение ее убывания. Но и представители остальных знаков также будут как будто бы в состоянии сжатой пружины. Новолуние 17 июля в самом душевном знаке Зодиака, которым является Рак, закроет сложные программы текущего лунного месяца.
4 июля, вторник, убывающая Луна в Козероге, с 20:30 – в Водолее
16-й лунный день продолжается с утра
17-й лунный день начинается в 22:44
Период Луны без курса – с 19:45 до 20:30
Важный день: Козерог, Телец, Дева
Сложный день: Рак, Овен, Весы
День исполнения желаний, облегчения, сброса лишней энергии. Идеально подходит для начала процесса похудения. Луна в соединении с ретро-Плутоном помогает найти плюсы даже в худшей ситуации, что поспособствует трансформации жизни, изменению текущего положения вещей.
5 июля, среда, убывающая Луна в Водолее
17-й лунный день продолжается с утра
18-й лунный день начинается в 23:15
Важный день: Водолей, Близнецы, Весы
Сложный день: Телец, Лев, Скорпион
Напряженный аспект Луна-Юпитер переворачивает все с ног на голову, заставляет бороться, преодолевать препятствия, выходить за привычные границы. Пассивность противопоказана! Если сидеть сложа руки и ждать с моря погоды, то неожиданные обстоятельства могут зажать в этих рамках и, что называется, раздавить.
6 июля, четверг, убывающая Луна в Водолее, с 20:32 – в Рыбах
18-й лунный день продолжается с утра
19-й лунный день начинается в 23:37
Период Луны без курса – с 16:41 до 20:32
Важный день: Водолей, Близнецы, Весы
Сложный день: Телец, Лев, Скорпион
Напряженный аспект Луна-Уран является взаимной рецепцией, в результате которой планеты поддерживают друг друга. А это значит, что даже самое неприятное, что случится на этом неприятном аспекте, в итоге обернется пользой и обновлением. Наметившиеся тенденции в течение дня, на первый взгляд такие странные и немного пугающие, приведут к некому слиянию двух совершенно разных направлений.
7 июля, пятница, убывающая Луна в Рыбах
19-й лунный день продолжается с утра
20-й лунный день начинается в 20:55
Важный день: Рыбы, Рак, Скорпион
Сложный день: Дева, Близнецы, Стрельцы
Время освобождения от долгов и тяжелых состояний. Соединение Луна-Сатурн и гармоничный аспект между ночным и дневным светилами делает этот день продуктивным, предсказуемым и конструктивным. Коллективный труд благоприятствует совместному решению вопросов. Наилучший период для укрепления старых связей, принятия важных решений, вступления на ответственные должности.
8 июля, суббота, убывающая Луна в Рыбах, с 22:19 – в Овне
20-й лунный день продолжается с утра
Период Луны без курса – с 21:21 до 22:19
Важный день: Рыбы, Рак, Скорпион
Сложный день: Дева, Близнецы, Стрельцы
Луна в соединении с ретро-Нептуном и гармоничном аспекте с Меркурием создает комфортный психологический климат, подходящую атмосферу для общения в кругу единомышленников, творческой деятельности, романтических встреч. День справедливости, объединения людей и движения вперед.
9 июля, воскресенье, убывающая Луна в Овне
21-й лунный день начинается в 00:09
Важный день: Овен, Лев, Стрелец
Сложный день: Весы, Козерог, Рак
У многих людей включается желание двигаться вперед, проявлять себя, организовывать рабочий процесс и вести за собой. Благоприятный день для тех, кто обладает лидерскими качествами, для смелых и отважных личностей. Проблемы решаются волевыми действиями, обдуманный риск приветствуется, так же как и оригинальный подход к делам.
10 июля, понедельник, убывающая Луна в Овне
22-й лунный день начинается в 00:23
Важный день: Овен, Лев, Стрелец
Сложный день: Весы, Козерог, Рак
10 июля в 14:40 Марс входит в знак Девы. Транзит способствует целенаправленной работе, ответственному выполнению своих обязанностей.
Луна в напряженных аспектах с ретро-Плутоном и Меркурием. Тяжелый день для всех, но его энергии активизируют способность проявить себя в конкретных делах, откликаться на просьбы других, вставать против несправедливости и воли тех, кто стремится к разрушениям или деструктивным действиям. Осторожно на дорогах, в общественных местах, избегайте экстрима.
11 июля, вторник, убывающая Луна в Тельце с 02:55
23-й лунный день начинается в 00:38
Период Луны без курса – с 02:10 до 02:55
Важный день: Телец, Дева, Козерог
Сложный день: Скорпион, Водолей, Лев
11 июля в 07:11 Меркурий входит в знак Льва, что благоприятствует обретению популярности, ораторскому мастерству, продвижению творческих проектов.
Яркий, насыщенный событиями день. Хорошее время для страстных любовных отношений.
Лучший день для того, чтобы заняться недвижимостью и имущественными вопросами, материальными накоплениями, бухгалтерскими расчетами. Можно выполнять кропотливую работу в любом направлении.
12 июля, среда, убывающая Луна в Тельце
24-й лунный день начинается в 00:54
Важный день: Телец, Дева, Козерог
Сложный день: Скорпион, Водолей, Лев
Главный аспект дня – соединение Луны и Урана, энергии которого заставляют обновлять жизнь, разрушать старое, чтобы создавать новое. Гармоничная связь солнца и Луны помогает завершать важные проекты и дела, закладывать фундамент для строительства, начинать ремонт, покупать или продавать недвижимость, землю. Хорошо бы проанализировать, какие действия дают положительный результат, а какие - нет.
13 июля, четверг, убывающая Луна в Близнецах с 10:25
25-й лунный день начинается в 01:15
Период Луны без курса – с 09:10 до 10:25
Важный день: Близнецы, Весы, Водолей
Сложный день: Стрелец, Дева, Рыбы
Утром гармоничный аспект Луна-Плутон оказывает положительное влияние на финансовую сферу, взаимоотношения в семье, разрешение споров по поводу общих ресурсов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в утомляющих, вялотекущих процессах и сделать решительный шаг навстречу будущему. Если в этот день отправиться в путешествие, оно обязательно будет успешным и доставит удовольствие.
14 июля, пятница, убывающая Луна в Близнецах
26-й лунный день начинается в 01:41
Важный день: Близнецы, Весы, Водолей
Сложный день: Стрелец, Дева, Рыбы
Необходимо проявлять избирательность в контактах, выдержку и силу воли, спокойствие к происходящему и чувство юмора. Старайтесь не отягощать себя труднодостижимыми целями, выполняйте обычную работу, прислушивайтесь к советам близких людей, и тогда завершение лунного месяца будет благополучным.
15 июля, суббота, убывающая Луна в Близнецах, с 20:13 – в Раке
27-й лунный день начинается в 02:15
Период Луны без курса – с 15:35 до 20:13
Важный день: Близнецы, Весы, Водолей
Сложный день: Стрелец, Дева, Рыбы
Хороший день для контактов и знакомств, обмена информацией и идеями. Нужно продолжать старые дела, быстрые и срочные. Можно проводить переговоры, отправляться в поездки, командировки. Благоприятное время для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией. Благоприятно заниматься коммерческой деятельностью, особенно если она связана с имуществом, хозяйственными и семейными делами.
16 июля, воскресенье, убывающая Луна в Раке
28-й лунный день начинается в 03:01
Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы
Сложный день: Козерог, Овен, Весы
Следует провести день в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя, обратить внимание на сновидения и подсказки собственного подсознания. Пробуждается творческая энергия, чувствительность, сентиментальность. Хороший день для любовных отношений, сближения с семьей.
17 июля, понедельник, убывающая Луна в Раке до новолуния в 21:31 по киевскому времени
29-й лунный день начинается в 03:59
Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы
Сложный день: Козерог, Овен, Весы
День перед новолунием, поэтому появляется тревога, сильная усталость, плаксивость. К любым делам нужно подходить с особым вниманием, а лучше отложить их на завтра. Желательно провести время дома, обдумывая планы на предстоящий лунный месяц, который начнется в 21:31.
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