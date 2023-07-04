Убывающая Луна 4-17 июля 2023 года: что нас ждет в это время

В дни убывающей Луны – с 4 по 17 июля, произойдут важные события, может быть даже меняющие ход истории для некоторых государств.

Мистическое стечение обстоятельств может дать выход из тупика или же, наоборот: тот кто имел все – власть, деньги, статус в обществе, вдруг по нелепой случайности теряет все. Каждый из нас будет сдавать "кармические экзамены", проходить проверку на прочность, поэтому необходимо быть готовыми проявить максимальную стойкость и выдержку по всем жизненным сферам, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Основной тон на ближайшие две недели задает полнолуние в Козероге, которое произошло 3 июля. Это период активной работы над собой в интересах будущего! Необходимо понять себя и свое предназначение в жизни, свое место в социальной структуре общества. Вселенная требует от каждого достижений, конкретных результатов, самоопределения, ответственного выбора.

Наиболее ответственный период для Козерогов, Водолеев, Рыб, Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков. Именно по этим знакам Зодиака будет перемещаться Луна в течение ее убывания. Но и представители остальных знаков также будут как будто бы в состоянии сжатой пружины. Новолуние 17 июля в самом душевном знаке Зодиака, которым является Рак, закроет сложные программы текущего лунного месяца.

4 июля, вторник, убывающая Луна в Козероге, с 20:30 – в Водолее

16-й лунный день продолжается с утра

17-й лунный день начинается в 22:44

Период Луны без курса – с 19:45 до 20:30

Важный день: Козерог, Телец, Дева

Сложный день: Рак, Овен, Весы

День исполнения желаний, облегчения, сброса лишней энергии. Идеально подходит для начала процесса похудения. Луна в соединении с ретро-Плутоном помогает найти плюсы даже в худшей ситуации, что поспособствует трансформации жизни, изменению текущего положения вещей.

5 июля, среда, убывающая Луна в Водолее

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 23:15

Важный день: Водолей, Близнецы, Весы

Сложный день: Телец, Лев, Скорпион

Напряженный аспект Луна-Юпитер переворачивает все с ног на голову, заставляет бороться, преодолевать препятствия, выходить за привычные границы. Пассивность противопоказана! Если сидеть сложа руки и ждать с моря погоды, то неожиданные обстоятельства могут зажать в этих рамках и, что называется, раздавить.

6 июля, четверг, убывающая Луна в Водолее, с 20:32 – в Рыбах

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 23:37

Период Луны без курса – с 16:41 до 20:32

Важный день: Водолей, Близнецы, Весы

Сложный день: Телец, Лев, Скорпион

Напряженный аспект Луна-Уран является взаимной рецепцией, в результате которой планеты поддерживают друг друга. А это значит, что даже самое неприятное, что случится на этом неприятном аспекте, в итоге обернется пользой и обновлением. Наметившиеся тенденции в течение дня, на первый взгляд такие странные и немного пугающие, приведут к некому слиянию двух совершенно разных направлений.

7 июля, пятница, убывающая Луна в Рыбах

19-й лунный день продолжается с утра

20-й лунный день начинается в 20:55

Важный день: Рыбы, Рак, Скорпион

Сложный день: Дева, Близнецы, Стрельцы

Время освобождения от долгов и тяжелых состояний. Соединение Луна-Сатурн и гармоничный аспект между ночным и дневным светилами делает этот день продуктивным, предсказуемым и конструктивным. Коллективный труд благоприятствует совместному решению вопросов. Наилучший период для укрепления старых связей, принятия важных решений, вступления на ответственные должности.

8 июля, суббота, убывающая Луна в Рыбах, с 22:19 – в Овне

20-й лунный день продолжается с утра

Период Луны без курса – с 21:21 до 22:19

Важный день: Рыбы, Рак, Скорпион

Сложный день: Дева, Близнецы, Стрельцы

Луна в соединении с ретро-Нептуном и гармоничном аспекте с Меркурием создает комфортный психологический климат, подходящую атмосферу для общения в кругу единомышленников, творческой деятельности, романтических встреч. День справедливости, объединения людей и движения вперед.

9 июля, воскресенье, убывающая Луна в Овне

21-й лунный день начинается в 00:09

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Сложный день: Весы, Козерог, Рак

У многих людей включается желание двигаться вперед, проявлять себя, организовывать рабочий процесс и вести за собой. Благоприятный день для тех, кто обладает лидерскими качествами, для смелых и отважных личностей. Проблемы решаются волевыми действиями, обдуманный риск приветствуется, так же как и оригинальный подход к делам.

10 июля, понедельник, убывающая Луна в Овне

22-й лунный день начинается в 00:23

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Сложный день: Весы, Козерог, Рак

10 июля в 14:40 Марс входит в знак Девы. Транзит способствует целенаправленной работе, ответственному выполнению своих обязанностей.

Луна в напряженных аспектах с ретро-Плутоном и Меркурием. Тяжелый день для всех, но его энергии активизируют способность проявить себя в конкретных делах, откликаться на просьбы других, вставать против несправедливости и воли тех, кто стремится к разрушениям или деструктивным действиям. Осторожно на дорогах, в общественных местах, избегайте экстрима.

11 июля, вторник, убывающая Луна в Тельце с 02:55

23-й лунный день начинается в 00:38

Период Луны без курса – с 02:10 до 02:55

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Сложный день: Скорпион, Водолей, Лев

11 июля в 07:11 Меркурий входит в знак Льва, что благоприятствует обретению популярности, ораторскому мастерству, продвижению творческих проектов.

Яркий, насыщенный событиями день. Хорошее время для страстных любовных отношений.

Лучший день для того, чтобы заняться недвижимостью и имущественными вопросами, материальными накоплениями, бухгалтерскими расчетами. Можно выполнять кропотливую работу в любом направлении.

12 июля, среда, убывающая Луна в Тельце

24-й лунный день начинается в 00:54

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Сложный день: Скорпион, Водолей, Лев

Главный аспект дня – соединение Луны и Урана, энергии которого заставляют обновлять жизнь, разрушать старое, чтобы создавать новое. Гармоничная связь солнца и Луны помогает завершать важные проекты и дела, закладывать фундамент для строительства, начинать ремонт, покупать или продавать недвижимость, землю. Хорошо бы проанализировать, какие действия дают положительный результат, а какие - нет.

13 июля, четверг, убывающая Луна в Близнецах с 10:25

25-й лунный день начинается в 01:15

Период Луны без курса – с 09:10 до 10:25

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Сложный день: Стрелец, Дева, Рыбы

Утром гармоничный аспект Луна-Плутон оказывает положительное влияние на финансовую сферу, взаимоотношения в семье, разрешение споров по поводу общих ресурсов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в утомляющих, вялотекущих процессах и сделать решительный шаг навстречу будущему. Если в этот день отправиться в путешествие, оно обязательно будет успешным и доставит удовольствие.

14 июля, пятница, убывающая Луна в Близнецах

26-й лунный день начинается в 01:41

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Сложный день: Стрелец, Дева, Рыбы

Необходимо проявлять избирательность в контактах, выдержку и силу воли, спокойствие к происходящему и чувство юмора. Старайтесь не отягощать себя труднодостижимыми целями, выполняйте обычную работу, прислушивайтесь к советам близких людей, и тогда завершение лунного месяца будет благополучным.

15 июля, суббота, убывающая Луна в Близнецах, с 20:13 – в Раке

27-й лунный день начинается в 02:15

Период Луны без курса – с 15:35 до 20:13

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Сложный день: Стрелец, Дева, Рыбы

Хороший день для контактов и знакомств, обмена информацией и идеями. Нужно продолжать старые дела, быстрые и срочные. Можно проводить переговоры, отправляться в поездки, командировки. Благоприятное время для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией. Благоприятно заниматься коммерческой деятельностью, особенно если она связана с имуществом, хозяйственными и семейными делами.

16 июля, воскресенье, убывающая Луна в Раке

28-й лунный день начинается в 03:01

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Сложный день: Козерог, Овен, Весы

Следует провести день в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя, обратить внимание на сновидения и подсказки собственного подсознания. Пробуждается творческая энергия, чувствительность, сентиментальность. Хороший день для любовных отношений, сближения с семьей.

17 июля, понедельник, убывающая Луна в Раке до новолуния в 21:31 по киевскому времени

29-й лунный день начинается в 03:59

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Сложный день: Козерог, Овен, Весы

День перед новолунием, поэтому появляется тревога, сильная усталость, плаксивость. К любым делам нужно подходить с особым вниманием, а лучше отложить их на завтра. Желательно провести время дома, обдумывая планы на предстоящий лунный месяц, который начнется в 21:31.

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