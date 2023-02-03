Убывающая Луна 6-19 февраля 2023-го: что нас ждет в это время

Энергетический потенциал этого периода обусловлен полнолунием во Льве, которое произойдет 5 февраля 2023-го. В ближайшие две недели Луна будет перемещаться по таким знакам Зодиака: Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, а это значит, что представители этих знаков получают счастливый шанс реализовать свои замыслы, но также поймут то, что необходимо доработать для того, чтобы стать счастливым и успешным человеком, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Важно помнить о том, что Черная Луна во Льве получила мощный заряд энергии и ее негативное влияние значительно возросло. Она будет искушать властью, деньгами и многие люди, действительно, будут "казаться, а не быть", все ресурсы бросят на то, чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих. Возрастает потребность в подтверждении своего превосходства, иногда сопровождающееся желанием слышать от других людей лесть. Для человека, сильного духом, – это повод поработать над собой, для слабого – боль и страдания. И только тот, кто сможет побороть влияния негативной кармической точки – Черной Луны, т.е. избавиться от гордыни, спеси, звездной болезни, смогут получить блага от Вселенной.

В период убывающей Луны (6-19 февраля) каждый из нас сможет более ясно увидеть, что же преобладает – эгоистичные желания и себялюбие или желание работать с единомышленниками и проявлять свои сильные стороны во благо общего дела. Хотя чаще в это время возникает конкуренция и желание соперничать, а не стремление к объединению.

6 февраля убывающая Луна во Льве до 23:14, после чего переходит в знак Девы

Период Луны без курса с 16:15 по 23:14

Сила полнолуния 5 февраля еще очень ощутима, наиболее чувствительны к энергетике этого астрологического события: Тельцы. Львы, Скорпионы, Водолеи. В этот день вдохновение переполняет, но в то же время люди склонны к куражу, к распылению сил и средств. День может принести много новых, интересных возможностей.

7 и 8 февраля убывающая Луна в Деве

Девы, а также Тельцы и Козероги получают дополнительные возможности, необходимые ресурсы для того, чтобы решить наиболее актуальные задачи. Транзит Луны по Деве благоприятен для посещения врача, косметолога или другого специалиста с целью улучшить свое самочувствие и решить вопросы, связанные со сферой здоровья.

9 февраля убывающая Луна в Деве до 10:47, после чего переходит в знак Весы

Период Луны без курса с 08:39 по 10:47

Утро всегда является главной частью дня, но в этот день оно не очень эффективное, поскольку Луна холостая (без курса), а это значит, что не стоит планировать на это время важнейшие дела. Со второй половины дня начинается благоприятный период для представителей знаков стихии Воздуха: Весы, Водолей. Ближайшие 2-3 дня - наиболее событийные для Весов, в основном это время положительных эмоций. Хорошее время для работников индустрии красоты, творческих личностей, дипломатов. Луна в Весах создает наиболее подходящую атмосферу для урегулирования конфликтов.

10 и 11 февраля убывающая Луна в Весах

Период Луны без курса 11 февраля с 18:41 по 20:34, после чего переходит в знак Скорпиона

Несмотря на то, что Луна убывает, дни транзитной Луны по Весам подходит для наведения красоты (посещению косметолога, парикмахера, мастера ногтевого сервиса), гармонизации взаимоотношений. Продолжается благоприятный период для Весов и других знаков стихии Воздуха. Дни справедливости, объединения людей и движения вперед. Подходящее время для посещения официальных инстанций. Решения юридических вопросов.

12 и 13 февраля убывающая Луна в Скорпионе

Скорпион — мистический и загадочный знак, один из самых сложных для понимания. Это знак падения Луны, такой транзит будет влиять на чувства, внутреннюю жизнь, личные взаимоотношения, а также финансовую сферу. К сожалению, эти области жизни подвергаются глубоким преобразованиям и трансформациям, поэтому дни очень эмоциональные и драматичные. Те, кто пройдет испытания, обретут особую силу. Нестабильный и волнительный период для представителей знаков стихии Воды: Раков, Скорпионов, Рыб.

14 и 15 февраля убывающая Луна в Стрельце

Период Луны без курса 14 февраля с 01:51 по 03:31 – это время Луны в Скорпионе

После сложных дней транзита Луны по Скорпиону наступает праздник, легкость и радость. Больше всего везет Стрельцам в ближайшие 2-3 дня, а также Львам и Овнам. День пробуждения мужской энергии, романтики и любви, наблюдается сильный подъем физических сил. Благоприятное время для общения с противоположным полом, творчества, презентации своих работ.

16 и 17 февраля убывающая Луна в Козероге с 07:00

Период Луны без курса 16 февраля с 03:05 по 07:00 – это время Луны в Стрельце

Начинается благоприятное время прежде всего для Козерогов, а также Тельцов и Дев. Если вы имеете семью, долгосрочные связи, то ближайшие дни лучше всего подходят для того, чтобы укрепить ваши взаимоотношения. В это время легче понять самого себя, составить план и определиться с дальнейшими действиями. Можно найти выход из сложной ситуации, решить рабочие вопросы. Но не стоит начинать никаких дел, т.к. они будут развиваться очень медленно и не принесут удовлетворения.

18 и 19 февраля убывающая Луна в Водолее с 07:35

Период Луны без курса 18 февраля с 06:17 по 07:35 – это время Луны в Козероге

Пришло время Водолеев, а также представителей других знаков стихии Воздуха: Близнецов и Весов. Транзит Луны по Водолею благоприятен для романтических знакомств, поиска единомышленников, полезных путешествий, покупки компьютерной техники. Общие идеи, совместная работа и посещение обучающих курсов помогают людям сблизиться, лучше понять друг друга. Если вы решитесь поехать в отпуск, то хорошие воспоминания о проведенном с семьей отпуске вам обеспечены. В эти дни возможны интересные и головокружительные встречи. Не стоит упускать свой шанс!

19 февраля – день перед новолунием, очень ответственный. Поэтому необходимо провести анализ предыдущего лунного месяца, признать ошибки, сделать правильные выводы, подготовить почву для новых начинаний. Желательно произвести очистку дома, избавиться от мрачных мыслей и от токсичных связей, эмоциональных зависимостей и вредных привычек.

20 февраля в 06:55 транзитная Луна входит в знак Рыбы, а в 09:05 – новолуние в этом знаке Зодиака

Период Луны без курса с 04:00 по 06:55 – это время Луны в Водолее

С 09:05 по киевскому времени начинается новый лунный месяц.

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