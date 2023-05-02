Убывающая Луна 6-19 мая 2023 года: что нас ждет в это время

С 6 по 19 мая – время убывающей Луны. Наблюдается невероятная амплитуда эмоций в эти дни, поскольку энергетический потенциал этого периода задан лунным затмением в Скорпионе 5 мая.

До новолуния 19 мая градус напряжения достаточно высок, в социальном плане происходит много событий, которые вызывают тревогу и неопределенность, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Если вы обычный человек и не можете повлиять на развитие процессов в политике, в обществе, тогда используйте все внешние кризисные ситуации для внутренних трансформаций. Именно это станет первым этапом и важным шагом на пути к самосовершенствованию, позволяющему перейти на следующий уровень жизненного цикла.

Период убывающей Луны можно использовать для освобождения от лишнего и отжившего, препятствующего личностному развитию и социальной интеграции. Две недели после лунного затмения 5 мая являются судьбоносными для тех, у кого в натальной карте Меркурий ретроградный, а также для родившихся вблизи затмений. Особенности своего личного гороскопа можно узнать у астролога на личной консультации. Натальная карта – космический паспорт, в которой находятся ключи ко всем сферам жизни!

6 мая, убывающая Луна в Скорпионе, с 23:03 – в Стрельце

16-й лунный день продолжается с утра

Период Луны без курса - с 17:37 по 23:03

Символ дня: бабочка

17-й лунный день начинается в 21:46

Символ дня: Шакти (санскрит: śakti – мощь, сила, Богиня-мать)

Закончился весенний коридор затмений, и с этого дня происходит снижение уровня стрессового напряжения, постепенно улучшается психоэмоциональное состояние. Завершайте дела и ситуации, от которых пришло время освободиться; ставьте точки там, где их давно уже надо было поставить.

7 мая, убывающая Луна в Стрельце

17-й лунный день продолжается с утра

Символ дня: Шакти

18-й лунный день начинается в 23:09

Символ дня: зеркало

Венера – планета любви, входит в знак Рака, самый семейный знак Зодиака. День пробуждения мягкой женской силы. Благоприятен для романтики, супружеских отношений, парных контактов, праздников, застолий, веселья и раскрепощения. Время радости и внутренней свободы, вдохновения для творческих людей.

8 мая, убывающая Луна в Стрельце

18-й лунный день продолжается с утра

Период Луны без курса с 23:27

Символ дня: зеркало

Внешнее отражает внутренне. Зеркало является символом божественного разума, который создает мир по своему образу и подобию. Внешняя реальность окружающего мира является отражением нашей сущности. Полезно заглянуть внутрь себя, определить истинные мотивы собственных взглядов и действий. Изменив свои реакции на внешний мир, можно преобразить свою жизнь.

9 мая, убывающая Луна в Стрельце, с 02:32 – в Козероге

19-й лунный день начинается в 00:26

Период Луны без курса продолжается до 02:32

Символ дня: паук

Паутина, которую плетет паук, является символом созидательных сил Вселенной. Паук в центре паутины символизирует центр мира, а также Солнце в окружении лучей, отходящих от него во всех направлениях. Паук – женское начало, лунный символ, олицетворяет циклы жизни и смерти, прядет паутину времени. Благодаря терпению и трудолюбию можно добиться покровительства начальства и ожидать поддержки спонсоров.

10 мая, убывающая Луна в Козероге

20-й лунный день начинается в 01:28

Символ дня: орел

Орел – символ Солнца, является атрибутом солнечных богов, правителей и воинов во многих культурах. Воплощает духовное начало, мощь, скорость, власть. В этот день хорошо удается планирование и выполнение важных работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. Хорошо проходят операции с недвижимостью, решаются вопросы в профессиональной сфере.

11 мая, убывающая Луна в Козероге, с 05:05 – в Водолее

21-й лунный день начинается в 02:13

Период Луны без курса продолжается с 02:52 по 05:05

Символ дня: табун лошадей

День справедливости, объединения людей и движения вперёд. Конь символизирует страстность, динамичную силу, проворство, быстроту мысли, бег времени, неукротимость и стремление вперед, переход от одного уровня к другому. По принципу аналогии табун лошадей показывает, как пролетают события жизни, что мы даже не замечаем их важности. В этот день необходимо держать вожжи, сосредоточиться, иначе можно вылететь из седла и оказаться на обочине жизни.

12 мая, убывающая Луна в Водолее

22-й лунный день начинается в 02:45

Символ дня: Ганеша (санскрит: Ganeśa – бог мудрости и благополучия)

День духовного и творческого обновления. Благоприятно обучение и любая работа с информацией, важными документами. Если посвятить этот день учебе, можно продвинуться, как за годы усердного труда. Хорошее время для путешествий, поездок и перемещений, командировок. Удача сопутствует людям, работающих с информацией, в сфере образования, издательствах.

13 мая, убывающая Луна в Водолее, с 07:38 – в Рыбах

23-й лунный день начинается в 03:08

Период Луны без курса продолжается с 06:15 по 07:38

Символ дня: крокодил Маккара — смесь крокодила, птицы, рыбы и змея, которая все пожирает.

Энергия дня сложная, время искушений и провокаций. Неумелое поведение в разговоре может привести к конфликтам и проявлению агрессии. Если действовать целенаправленно в одиночку, то сила Луны может помочь осуществить самые сложные планы. День сложных перестроек, позволяет выявить причины проблем и устранить их.

14 мая, убывающая Луна в Рыбах

24-й лунный день начинается в 03:26

Символ дня: Шива (олицетворение разрушительного начала, трансформация)

Разрушив старое, мы созидаем новое. День пробуждения мужской энергии, активизация физических сил, творческой деятельности. Благоприятен для любовных взаимоотношений, страстных романтических встреч. Подходящее время для кардинальных перемен. Хорошее время для подведения итогов, тщательного анализа и составления плана по реорганизации структур, любых систем и проектов.

15 мая, убывающая Луна в Рыбах, с 10:55 – в Овне

25-й лунный день начинается в 03:41

Период Луны без курса продолжается с 05:56 по 10:55

Символ дня: черепаха

Черепаха - также символ мудрости, потому что сама для себя является защитой (защищающий панцирь – часть ее же самой). Характеризует силу, терпение, выносливость, постоянство, размеренность, плодородие, долголетие. День пассивный и созерцательный. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу. Не спешить решать важные вопросы. Меркурий стационарный в этот день, готовится перейти в директное движение.

16 мая, убывающая Луна в Овне

26-й лунный день начинается в 03:55

Символ дня: болото

Болото – символ внешнего покоя, таящего опасность гибели. Девиз этого дня: тише едешь - дальше будешь. Этот день считается неблагоприятным для любых дел. Избегайте напрасной суеты, траты энергии на болтовню. Воздержитесь от активной деятельности, больше отдыхайте, проявляйте избирательность в контактах. Сегодня начинается новый социальный цикл – Юпитер входит в знак Тельца до конца мая следующего года.

17 мая, убывающая Луна в Овне, с 15:27 – Тельце

27-й лунный день начинается в 04:09

Период Луны без курса продолжается с 12:09 по 15:27

Символ дня: трезубец

Главный секрет трезубца заключается именно в сакральном числе 3. Знаки "троицы" как символа воздушной и земной стихий нашли в наскальных записях горы Арарат. С тех пор символ трезубца бога означает духовную, огненную мощь, природные и жизненные силы человека. Прекрасный день для размышлений и медитации, возможно интуитивное прозрение, получение сокровенных знаний. Подсознание поможет найти выход из сложной ситуации.

18 мая, убывающая Луна в Тельце

28-й лунный день начинается в 04:24

Символ дня: лотос

Лотос символизирует первичные воды, духовное раскрытие, мудрость и нирвану. Это образ чистоты и совершенства. Спокойный и благоприятный день, связан с духовным прозрением. Следует провести его деятельно и в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя. День работы со снами, можно наладить связь со своим подсознанием. Благоприятен фактически для всех дел, их завершения.

19 мая, убывающая Луна в Тельце

29-й лунный день начинается в 04:43

Период Луны без курса продолжается с 20:50 по 21:47

Символ дня: гидра

Гидра – слепая, животная сила жизни. В греческой мифологии дракон-змея с семью головами. Она символизирует трудности в борьбе со злом: как только одну из ее голов отрубают, тут же вырастает новая. Сложный и эмоционально напряженный день. Берегите физические и психические ресурсы, старайтесь экономить деньги, не обсуждайте финансовые вопросы. Новолуние в 18:53 сбросит напряженный потенциал предыдущего лунного месяца, в котором было два затмения.

Читайте также: