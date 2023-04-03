Убывающая Луна 7-19 апреля 2023 года: что нас ждет в это время

С 7 по 19 апреля - период убывающей Луны, который закончится 20 апреля солнечным затмением в Овне.

Настало время тратить накопленную энергию, грамотно распределяя силы и не бросаясь в крайности. Потенциал этих двух недель (третья и четвертая четверти лунных фаз) обусловлен энергиями полнолуния 6 апреля, которое помогает уравновесить противоречия активных составляющих любого процесса с пассивными, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

7 апреля, убывающая Луна в Весах-Скорпионе (с 09:29)

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 21:22

Период Луны без курса продолжается до 09:29

Оппозиция Луны и Меркурия препятствует личным и деловым отношениям. Эмоции не дают ясно и объективно мыслить, четко формулировать свои мысли. Гармоничные аспекты Луны с Сатурном и Марсом не дают случившимся неприятностям и конфликтам перерасти в нечто глобальное. Однако лучше обойтись без претензий и критики в своих высказываниях по отношению к окружающим, придерживаться здорового питания, соблюдать во всем золотую середину.

8 апреля, убывающая Луна в Скорпионе

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 22:42

Оппозиция Луны и Урана генерирует тяжелые энергии, может принести испытания и противоречия, неожиданные или необдуманные траты, потери. Если человек является спорной фигурой, его положение нестабильно, то в течение дня могут произойти неприятные перемены (увольнение, разрыв с партнером и др.). В то же время внутренняя напряженность активизирует творческие способности, возможны озарения, откровения.

9 апреля, убывающая Луна в Скорпионе - Стрельце (с 15:56)

19-й лунный день продолжается с утра

Период Луны без курса - с 12:09 до 15:56

Луна образует гармоничный аспект с Нептуном и оппозицию с Венерой. Аспекты усиливают стремление к комфорту, удобствам, деньгам, развлечениям и наслаждениям. Однако чрезмерное увлечение земными радостями, может привести к негативным последствиям. В один день можно потратить большую сумму денег на бесполезные вещи и ненужные и даже вредные продукты и напитки.

10 апреля, убывающая Луна в Стрельце

20-й лунный день начинается в 00:04

День освобождения от долгов, мрачных мыслей и тяжелых состояний. Люди общительны и открыты, готовы помогать друг другу. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. Не стоит искать логическое объяснение всему происходящему - доверьтесь Вселенной. Неожиданные откровения, открытия способствуют духовному преображению, преодолению сомнений.

11 апреля, убывающая Луна в Стрельце - Козероге (с 20:33)

21-й лунный день начинается в 01:24

Период Луны без курса - с 13:47 до 20:33

В 07:47 Венера входит в знак Близнецы до 8 мая. Транзит благоприятствует сфере коммуникаций и любой деятельности в информационном секторе. День справедливости, объединения людей и движения вперед. Благоприятен для зарубежных поездок, решения юридических вопросов, расширения бизнеса, проведения общественных мероприятий, поиска защиты и покровительства.

12 апреля, убывающая Луна в Козероге

22-й лунный день начинается в 02:35

Оппозиция Луна-Марс вызывает дискомфорт и ощущение безысходности в новых условиях или неожиданно сменившихся обстоятельствах. День конфликтов, домашних проблем, препятствий в профессиональной сфере. Людям, имеющим хронические заболевания, проходящим лечение, следует обратить на сигналы своего тела. Беспокойная атмосфера, отсутствие стабильности, ограничения в финансах, негативно отражается на состоянии здоровья.

13 апреля, убывающая Луна в Козероге - Водолее (с 23:42)

23-й лунный день начинается в 03:31

Период Луны без курса - с 17:14 до 23:42

В этот день светлая кармическая точка - Белая Луна (Селена) - входит в знак Овна до 13 ноября 2023 года. Луна в напряжении с Солнцем и Юпитером, но в гармоничных аспектах с Ураном и Нептуном, что дает очень энергичный фон дня. День благоприятен для социальной сферы, карьеры, физических нагрузок. Планомерная работа, соблюдение законов и правил, настойчивое, но ненавязчивое напоминание о себе и общих делах обязательно даст положительный результат. Активная, ответственная и напряженная деятельность приводит к достижению целей.

14 апреля, убывающая Луна в Водолее

24-й лунный день начинается в 04:11

Луна в напряжении с Меркурием - аспект осложняет процессы мышления, восприятия, переработки и хранения информации. Неблагоприятный день для коллективной работы, обсуждения финансовых вопросов, совещаний и обсуждений рабочих вопросов. Неустойчивость настроения, внутреннее беспокойство и плохая способность к концентрации внимания может привести к неприятностям в профессиональной сфере.

15 апреля, убывающая Луна в Водолее

25-й лунный день начинается в 04:40

Период Луны без курса - с 18:15

Луна в гармоничных аспектах с Солнцем и Юпитером открывает множество возможностей, особенно за рубежом и в сфере взаимоотношениях с иностранными партнерами. Хорошее время для торговых операций, сделок купли-продажи, заключения договоров, подписания контрактов, принятия ответственных решений. Можно обращаться к руководителям с просьбами, говорить о повышении зарплаты и улучшении условий труда.

16 апреля, убывающая Луна в Водолее - Рыбах (с 01:56)

26-й лунный день начинается в 05:02

Период Луны без курса продолжается до 01:56

Луна соединяется с Сатурном. Молчанье - золото. Воздержитесь от активной деятельности, больше отдыхайте. Проявляйте избирательность в контактах, не поддавайтесь иллюзиям собственных достижений. Соблюдайте нейтралитет в отношениях с коллегами и партнерами, а если есть возможность, устройте себе выходной для восстановления сил.

17 апреля, убывающая Луна в Рыбах

27-й лунный день начинается в 05:19

Период Луны без курса - с 21:56

Луна соединяется с Нептуном - аспект усиливает интуицию, активизирует творческие способности, способствует пробуждению ясновидения, открывает путь к сокровенным знаниям. Можно найти выход из сложной ситуации. Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров. При этом будьте внимательны ко всем финансовым вопросам, раздайте долги, сделайте посильные благотворительные взносы.

18 апреля, убывающая Луна в Рыбах - Овне (с 04:09)

28-й лунный день начинается в 05:34

Период Луны без курса продолжается до 04:09

Луна в гармоничном аспекте с Венерой благоприятствует всем делам, точнее, их завершению. Обращайте внимание на свои сновидения и на знаки Вселенной. В этот день возможна встреча с человеком, который окажет сильное влияние на дальнейшую жизнь. Можно многое получить, добиться желаемого результата, если поддерживать ровные отношения с партнерами и учитывать взаимный интерес.

19 апреля, убывающая Луна в Овне

29-й лунный день начинается в 05:48

День перед новолунием, которое в этот раз является солнечным затмением. Оно произойдет 20 апреля в 07:16 по киевскому времени и откроет коридор затмений. Не поддавайтесь тревожным и подавленным настроениям. Постарайтесь занять себя домашними делами, произвести очистку помещений, избавиться от фальшивых связей. Для путешествий и командировок время не подходит совсем. Лучше всего этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству, тогда получите неплохие результаты.

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