Убывающая Луна 8-21 марта 2023 года: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны с 8 по 20 марта будет насыщен конечными ситуациями и завершающимися событиями на разных уровнях. В это время наступает ясность по многим вопросам, появляется возможность воплотить в реальность какой-либо свой план, увидеть результаты своих усилий, сделанных в первой части лунного месяца.

Полнолуние 7 марта определяет фон происходящего, энергетику, общественные настроения на вторую половину лунного месяца. Просыпается деловая и интеллектуальная активность. У людей проявляется практичность, пунктуальность, ответственность, внимательность, рациональность, осторожность. Это лучшее время для выполнения работы требующей большой точности и сосредоточенности. Можно оформлять денежные документы, ценные бумаги, банковские счета, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

8 марта, среда, день Меркурия, 16-й лунный день продолжается с утра

Убывающая Луна в Деве до 16:43

Символ дня: бабочка

Период Луны без курса с 16:07 по 16:43, после чего Луна в Весах

17-й лунный день начинается в 18:52

Энергетический фон дня – спокойный и предсказуемый, можно достичь равновесия и гармонии духа и тела. Большинство людей отдают предпочтение осторожному прагматизму, в крайнем случае - спокойному пессимизму. Если вдруг охватит приступ лени, стоит ему поддаться без угрызений совести.

9 марта, четверг, день Юпитера, 17-й лунный день продолжается с утра

Убывающая Луна в Весах

Символ дня: богиня-мать

18-й лунный день начинается в 20:04

День расцвета женских энергий, внутренней свободы. Творческие люди обретают вдохновение. Благоприятен для установления доверительно-личных отношений, социальных контактов, устранения конфликтов, обсуждения рабочих проектов и заключения договоров.

10 марта, пятница, день Венеры, 18-й лунный день продолжается с утра

Убывающая Луна в Весах

Символ дня: зеркало

19-й лунный день начинается в 21:18

Внешнее отражает внутреннее. Все, что происходит с человеком в этот день, является отражением его сущности. В зависимости от внутреннего мира, взглядов и убеждений, этот день может стать счастливым или несчастным. Полезно поразмыслить над своими поступками, поработать со своим подсознанием. Изменив свои реакции на внешний мир, можно изменить свою жизнь к лучшему.

11 марта, суббота, день Сатурна, 19-й лунный день продолжается с утра

Убывающая Луна в Весах до 02:05

Символ дня: паук

Период Луны без курса с 01:36 по 02:05, после чего Луна в Скорпионе

20-й лунный день начинается в 22:34

День интриг, активизации скрытых процессов, драмы и ревности. Повышенная эмоциональность и раздражительность толкает многих людей к нелогичным поступкам, причины которых невозможно объяснить самим себе. С высказыванием критики стоит быть максимально осторожными, т.к. любые упреки и замечания будут восприниматься окружающими очень болезненно.

12 марта, воскресенье, день Солнца, 20-й лунный день продолжается с утра

Убывающая Луна в Скорпионе

Символ дня: орел

21-й лунный день начинается в 23:54

Оппозиция Луны с Ураном искажает восприятие реальности и способность здраво оценивать поступки окружающих. Не надо удивляться раздражительности окружающих и затевать с ними ссоры из-за мелочей. К вечеру энергетический фон выравнивается – гармоничные аспекты Луны с Меркурием, Солнцем и Нептуном способствуют преображению, преодолению сомнений, творческому вдохновению.

13 марта, понедельник, день Луны, 21-й лунный день продолжается с утра

Убывающая Луна в Скорпионе до 09:21

Символ дня: табун лошадей

Период Луны без курса с 08:58 по 09:21, после чего Луна в Стрельце

День справедливости, объединения людей и движения вперед. Повышается активность и жизнерадостность, желание творить и созидать. Возможны ситуации, при которых необходимо доказывать свой профессионализм, проходить или организовывать проверку знаний. Хорошее время для групповой работы, решения юридических вопросов, начала дальних путешествий.

14 марта, вторник, день Марса, 22-й лунный день начинается в 01:15

Убывающая Луна в Стрельце

Символ дня: мудрость, преданность и благоразумие

День терпения, духовного преображения, разумных самоограничений, что в результате поможет преодолеть препятствия и обеспечит благополучие в будущем. Благоприятно обучение и любая работа с информацией. Если посвятить этот день учебе, можно продвинуться, как за годы усердного труда. Хорошо учить других, передавать опыт, проявлять щедрость.

15 марта, среда, день Меркурия, 23-й лунный день начинается в 02:33

Убывающая Луна в Стрельце до 14:05

Символ дня: кровожадный морской дракон

Период Луны без курса с 10:50 по 14:05, после чего Луна в Козероге

Энергия дня сложная, связана с искушениями и провокациями. Неумелое поведение и в разговоре может привести к затяжным конфликтам и проявлению агрессии. Контакты лучше исключить, заняться самостоятельной работой, уборкой дома, а также доделать то, что было начато раньше. Очень хорошо избавляться от всего лишнего.

16 марта, четверг, день Юпитера, 24-й лунный день начинается в 03:40

Убывающая Луна в Козероге

Символ дня: жизнь и смерть как непрерывный процесс (трансформация)

Разрушив старое, мы созидаем новое, поэтому не стоит удерживать то, что бесперспективно и больше не может развиваться. День пробуждения мужской энергии, борьбы, активных физических нагрузок. Лучший день для того, чтобы выбрать правильную мотивацию и, например, начать диету. Любые медицинские процедуры и другие действия с целью похудения приведут к быстрому видимому результату.

17 марта, пятница, день Венеры, 25-й лунный день начинается в 04:32

Убывающая Луна в Козероге до 16:24

Символ дня: черепаха

Период Луны без курса с 16:13 по 16:24, после чего Луна в Водолее

День пассивных энергий, неторопливого, но уверенного движения вперед. Отличное время, чтобы разобраться в причинах событий недавнего прошлого или поностальгировать. Не стоит давать обещаний и принимать на себя дополнительные обязательства. Никакой чрезмерной активности и бурных развлечений.

18 марта, суббота, день Сатурна, 26-й лунный день начинается в 05:10

Убывающая Луна в Водолее

Символ дня: болото

Молчание - золото. Чтобы не разочароваться в себе и окружающих, придется проявить терпение и стойкость. Лучше не заниматься ответственной работой, т.к. велика вероятность сделать ошибки, выбирая между эмоциями и разумом, порывами души и холодным расчетом. Хорошо, что день приходится на субботу, помогая восстановиться после трудовой недели, настраивая на спокойный и миролюбивый лад.

19 марта, воскресенье, день Солнца, 27-й лунный день начинается в 05:37

Убывающая Луна в Водолее до 17:11

Символ дня: трезубец

Период Луны без курса с 12:32 по 17:11, после чего Луна в Рыбах

Трезвостью ума и сила духа откроет путь к сокровенным знаниям. День полон противоречий и парадоксов, поэтому успех будет полностью зависеть от способности позитивно смотреть на мир, не превращая мелкие бытовые проблемы во вселенские катаклизмы. Не стоит противиться внезапно возникшему желанию отложить все дела в долгий ящик.

20 марта, воскресенье, день Солнца, 28-й лунный день начинается в 05:57

Убывающая Луна в Рыбах

Символ дня: лотос

Энергетически сильный день, завершение астрологического года. Следует провести его деятельно и в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя. День связан с духовным прозрением. В 23:24 по киевскому времени Солнце входит в знак Овна, т.е. наступает весеннее равноденствие, которое является началом астрономической весны и нового астрологического года.

21 марта, понедельник, день Луны, 29-й лунный день начинается в 06:13

Убывающая Луна в Рыбах до 18:01

Символ дня: гидра

Период Луны без курса с 17:57 по 18:01, после чего Луна в Овне

Желательно встретить рассвет и поприветствовать Солнце, провести очищающие ритуалы, поработать со своим подсознанием и освободиться от негативных мыслей. Уверенно занимайтесь делами и стучитесь в нужные двери! В 19:23 произойдет новолуние в Овне и начнется новый лунный месяц.

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