Убывающая Луна 8-21 января 2023-го: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны состоит из двух интервалов: третья четверть – фаза пассивного внешнего действия и четвертая четверть – фаза пассивного внутреннего действия. Это время, когда можно укрепить свои позиции в профессиональной сфере, получить плоды того, что было сделано в первые две четверти. Лунная энергия в этот период способствует избавлению от уже изжившего и бесполезного, что помогает достичь баланса в жизни.

С 8 по 21 января 2023-го Луна убывает, это время пассивного действия, энергетический фон периода обусловлен полнолунием 7 января в знаке Зодиака Рак. В этот период многие люди склонны видеть истину и глубже анализировать свое поведение. Наилучшее время, чтобы завершить важные дела, привести в порядок документацию и подготовиться к следующему лунному месяцу, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

8 января, воскресенье, день Солнца

17-й лунный день начинается в 17:20

Луна в Раке, с 04:40 – во Льве

Период Луны без курса с 00:22 по 04:40

Важнейший день лунного месяца, т.к. Черная Луна входит в знак Льва на 9 месяцев. Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Марс, оппозиция Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер. Можно достичь желаемых результатов, если действовать мягко, но настойчиво. Для решения сложных проблем требуется проявить уступчивость и такт.

Планетарные энергии помогают гармонизации взаимоотношений с противоположным полом. Открываются прекрасные возможности за рубежом, день подходит для дальнего переезда.

9 января, понедельник, день Луны

18-й лунный день начинается в 18:30

Луна во Льве

Напряженный аспект Луна-Уран создает беспокойный психологический фон. Возможны частые перепады настроения и неадекватные эмоциональные реакции на окружающую действительность. Люди склонны бросать одни незаконченные дела и сразу браться за другие.

10 января, вторник, день Марса

19-й лунный день начинается в 19:41

Луна во Льве, с 17:15 – в Деве

Период Луны без курса с 03:52 по 17:15

Оппозиция Луна-Сатурн создает различные препятствия, если хоть немного отойти от норм и правил. Неблагоприятный день для общения с руководством, обращения в официальные инстанции. На психологическом уровне может появиться неуверенность в себе, вялость и апатия, депрессия и страх одиночества.

11 января, среда, день Меркурия

20-й лунный день начинается в 20:51

Луна в Деве

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, квадрат Луна-Марс, тригон Луна-Уран. Сочетание гармоничных и напряженных аспектов создает подходящую рабочую атмосферу. В этот период благоприятно проведение важных переговоров. Гибкость мышления и активизация творческих и креативных способностей позволяют принять правильное решение, выгодное обеим сторонам.

12 января, четверг, день Юпитера

21-й лунный день начинается в 22:01

Луна в Деве

Гармоничный аспект Луна-Солнце дает психическую уравновешенность, хорошее самочувствие и работоспособность, приоткрывает связь со своим подсознанием. День справедливости, объединения людей и движения вперёд. Возрастает внутренняя гармония, улучшаются взаимоотношения с противоположным полом и взаимопонимание с окружающими.

13 января, пятница, день Венеры

22-й лунный день начинается в 23:11

Луна в Деве, с 04:56 – в Весах

Период Луны без курса с 01:06 по 04:56

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, тригон Луна-Марс, оппозиция Луна-Юпитер.

Усиливается беспорядочность мышления, появляется суетливость, могут возникнуть сложности с адекватным формулированием своих мыслей. Воображение часто не имеет связи с реальностью. Но день благоприятен для физической работы, активного отдыха, романтических взаимоотношений.

14 января, суббота, день Сатурна

22-й лунный день продолжается с утра

Луна в Весах

Гармоничный аспект Луна-Венера усиливает интуицию, творческие способности, яснее становятся настоящие цели и появляются ресурсы для их достижения. При этом аспекте гармонизируются отношения с противоположным полом. Активизируется эмоциональная сфера, устремленность к своим идеалам становится ярче. Ощущения приобретают особую глубину и мягкость.

15 января, воскресенье, день Солнца

23-й лунный день начинается 00:24

Луна в Весах, с 14:03 – в Скорпионе

Период Луны без курса с 10:39 по 14:03

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, тригон Луна-Сатурн. Напряженный аспект генерирует энергию, создает напряженность психики и заставляет искать пути решения самых сложных вопросов, а гармоничный аспект помогает использовать ее эффективно и получать результаты. Повышается самоконтроль и дисциплинированность, усиливается чувство долга и справедливости.

16 января, понедельник, день Луны

24-й лунный день начинается 01:41

Луна в Скорпионе

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Венера, оппозиция Луна-Уран.

Улучшается память, аспект способствует изучению новых наук или языков. Для может принести сложности в отношения с противоположным полом, которые становятся неустойчивыми и излишне эмоциональными, даже конфликтными. Возможны частые перепады настроения и неадекватные эмоциональные реакции на окружающую действительность.

17 января, вторник, день Марса

25-й лунный день начинается 03:02

Луна в Скорпионе, с 19:32 – в Стрельце

Период Луны без курса с 16:26 по 19:32

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Солнце, квадрат Луна-Сатурн создают давящий психологический климат, дает ощущение несправедливости жизни, сплошь и рядом возникают необоснованные взаимные претензии. Но все возникшие неприятности в течение дня исчезнут без следа и не принесут серьезных последствий, поэтому не стоит на них фиксироваться.

18 января, среда, день Меркурия

26-й лунный день начинается 04:27

Луна в Стрельце

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Марс, тригон Луна-Юпитер. Обстоятельства дня заставляют делать выбор, отношения с противоположным полом становятся напряженными.

Могут проявляться вспышки агрессии и раздражительности, а также нетерпимости к чужим потребностям. Время не подходит для активных действий, требующих твердости, смелости и большого напряжения сил.

19 января, четверг, день Юпитера

27-й лунный день начинается 05:51

Луна в Стрельце, с 21:08 – в Козероге

Период Луны без курса с 12:08 по 21:08

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Венера, секстиль Луна-Сатурн. Благоприятный день, хорошо удается планирование и решение важнейших вопросов. Трезвость ума и сила духа открывает путь к сокровенным знаниям. Во всех делах сопутствует удача и везение, день подходит для обращения в официальные инстанции, социальные службы, финансовые учреждения, в том числе за рубежом.

20 января, пятница, день Венеры

28-й лунный день начинается 07:06

Луна в Козероге

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий, квадрат Луна-Юпитер, тригон Луна-Уран.

Противоречивый день, планетарные энергии способствуют повышенной эмоциональности, собственные чувства и эгоизм могут сильно раздуваться. Неожиданный поворот в делах связан с непредвиденными внешними обстоятельствами, но, скорее всего, это приведет к большей эффективности в скором будущем.

21 января, суббота, день Сатурна

29-й лунный день начинается 08:04

Луна в Козероге, с 20:28 – в Водолее

Период Луны без курса с 17:52 по 20:28

Усиливается стремление ко всему новому, расширяются горизонты. День благоприятен для групповой работы. Мышление становится нестандартным, многие задачи решаются с помощью интуиции, творческого подхода к делам.

Новолуние в 22:53 по киевскому времени в знаке Водолей и с этого момента начинается новый лунный месяц.

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