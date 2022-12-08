Убывающая луна 9-23 декабря 2022: что нас ждет в это время

С 9 декабря начинается период убывающей Луны и в ближайшие две недели будет возможность завершить какие-то дела, отчего-то избавиться, подготовиться к новому жизненному циклу, который начнется после дня Зимнего Солнцестояния. В 2022 году это астрологическое событие произойдет 21 декабря в 23:48 по киевскому времени.

Дни убывающей Луны пройдут под влиянием энергетики Полнолуния в Близнецах, которое произошло 8 декабря 2022. Транзиты Луны по знакам Зодиака, показывают те области жизни, которые в данный период волнуют больше всего и требуют максимального внимание именно сейчас, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

9 декабря, пятница, день Венеры

Луна без курса – с 08:13 до 09:48

16-й лунный день продолжается с утра, символ – Бабочка

17-й лунный день начинается в 16:25, символ – Энергия жизненной силы

Убывающая Луна в Близнецах до 09:48, после чего переходит в знак Рака. Оппозиция Луны с Венерой создает противоречивый фон, возникают несоответствия между действительно необходимым для жизни и, просто, желаемым. В этот день нарушается взаимопонимание и даже возникает неприязнь в сфере партнерства. Основной причиной ссор и конфликтов является разная эмоциональная реакция на происходящее вокруг.

10 декабря, суббота, день Сатурна

17-й лунный день продолжается с утра, символ – Энергия жизненной силы

18-й лунный день начинается в 17:20, символ – Зеркало

Убывающая Луна в Раке благоприятствует семейным взаимоотношениям, романтическим связям. День благоприятен для структурирования и планирования. Сатурн поможет обрести устойчивость и стабильное состояние, увеличит возможность получить поддержку от вышестоящих людей в продвижении по карьерной лестнице, усилит организаторские таланты.

11 декабря, воскресенье, день Солнца

Луна без курса – с 20:48 до 22:08

18-й лунный день продолжается с утра, символ – Зеркало

19-й лунный день начинается в 17:20, символ – Паук

Убывающая Луна в Раке до 22:09, в соединении с Черной Луной и в оппозиции с Плутоном – день невероятно сложный, непредсказуемый. Лучше всего провести это время с родными и близкими, отложить на некоторое время рабочие дела. В этот день активизируются кармические связи, происходящие события и взаимоотношения из прошлого вызывают чрезмерные эмоциональные реакции.

12 декабря, понедельник, день Луны

19-й лунный день продолжается с утра, символ – Паук

20-й лунный день начинается в 19:31, символ – Орел

Убывающая Луна во Льве способствует романтическим настроениям, усиливает творческие способности. Легко совершаются открытия, находятся неожиданные решения, мышление становится нестандартным. День благоприятен для демонстрации своих работ, привлечения внимания к своей деятельности. Увеличивается возможность располагать к себе людей и полюбовно решать поставленные задачи.

13 декабря, вторник, день Марса

Луна без курса – с 17:51 до 10:45

20-й лунный день продолжается с утра, символ – Орел

21-й лунный день начинается в 20:41, символ – Табун лошадей

Убывающая Луна во Льве в гармоничных аспектах с ретро Марсом и Солнцем, в оппозиции с Сатурном и ретро Ураном. Очень насыщенный день, происходящее на внешнем плане запускает внутренние процессы. Возможны противоречия с вышестоящими по должности или статусу людьми, поэтому желательно воздержаться от серьезных разговоров.

14 декабря, среда, день Меркурия

21-й лунный день продолжается с утра, символ – Табун лошадей

22-й лунный день начинается в 21:52, символ – Мудрость и благополучие

Убывающая Луна в Деве с 10:45 в гармоничном аспекте с Венерой в Козероге – день получения результатов, прибыли, явного продвижения к намеченным целям. Реалистичный взгляд на вещи, на любовные взаимоотношения, позволяет достичь внутренней гармонии, комфортного состояния, получить радость и удовольствие от жизни.

15 декабря, четверг, день Юпитера

22-й лунный день продолжается с утра, символ – Мудрость и благополучие

23-й лунный день начинается в 23:03, символ – Крокодил

Убывающая Луна в Деве в гармоничных аспектах с ретро Ураном и Меркурием. Очень плодотворный день, когда можно получить максимум от приложенных усилий. Время разрешения конфликтов, преодоления препятствий, проявления волевых качеств. Проблемы могут возникнуть из-за преувеличения своих физических и психических возможностей, чрезмерного взваливания на себя ответственности.

16 декабря, пятница, день Венеры

Луна без курса – с 21:12 до 21:49

23-й лунный день продолжается с утра, символ – Крокодил

Убывающая Луна в Деве до 21:49, после чего переходит в знак Весы, что благоприятствует романтическим взаимоотношениям. В сфере социальных связей, также, наблюдается готовность партнеров идти друг другу навстречу, принимать компромиссные решения. Внешние обстоятельства более-менее гармоничны. Появляется возможность действовать по плану без рывков и надрывов, четко двигаясь к цели, преодоления сложности и достигая успеха в карьерном росте.

17 декабря, суббота, день Сатурна

24-й лунный день начинается в 00:14, символ – Семейный очаг

Убывающая Луна в Весах в напряжении с Меркурием и Венерой помогает найти оптимальное решение даже в самых сложных обстоятельствам. Гармоничный аспект с ретро Марсом создает гармоничный фон для проведения косметологических процедур, посещения парикмахера. Любые оздоровительные процедуры способствуют оздоровлению организма, улучшению самочувствия.

18 декабря, воскресенье, день Солнца

25-й лунный день начинается в 01:27, символ – Черепаха

Убывающая Луна в Весах в гармонии с Сатурном и Солнцем, формирует подходящие обстоятельства для улучшения личных и деловых взаимоотношений, налаживания долгосрочных контактов. Спокойный, созерцательный день, энергии которого способствуют сосредоточению и воображению, обретению внутреннего спокойствия.

19 декабря, понедельник, день Луны

Луна без курса – с 00:35 до 05:30

26-й лунный день начинается в 02:44, символ – Болото

Убывающая Луна в Скорпионе с 05:27 – очень эмоциональный день, легко проявляется раздражительность, нетерпимость, склонность к депрессиям. Партнерские встречи, посещение официальных инстанций лучше свести к минимуму и сконцентрироваться на решении личных задач, т.к. повышается критичность ума и способность смотреть вглубь проблемы.

20 декабря, вторник, день Марса

27-й лунный день начинается в 04:05, символ – Трезубец

Убывающая Луна в Скорпионе в напряжении с Сатурном требует разумных самоограничений. Полезно уединение и размышление о главных жизненных ценностях. Прекрасный день для медитации, возможно осознание чего-то очень важного, могут открыться тайные знания, найти выход из сложной ситуации. В этот день в той или иной степени решаются финансовые вопросы, поступает прибыль от ранее заключенных сделок и договоров.

21 декабря, среда, день Меркурия

Луна без курса – с 04:44 до 09:12

28-й лунный день начинается в 05:32, символ – Лотос

Убывающая Луна в Стрельце с 09:08. Спокойный и благоприятный день для всех дел. Он связан с духовным прозрением. Следует провести его деятельно и в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя. Люди, находящиеся вдали от родины смогут решить множество вопросов, повысить уровень комфорта в своей жизни.

22 декабря, четверг, день Юпитера

Луна без курса – с 22:15 до 23 декабря 09:49

29-й лунный день начинается в 06:59, символ – Гидра

Луна в Стрельце продолжается с утра. День душевного очищения, завершения дел, подготовки к новому лунному циклу, который начнется с новолуния 23 декабря в 12:16. Следует отдавать долги, избавляться от всего ненужного. День любви, прощения и принятия.

23 декабря, пятница, день Венеры

Период Луны без курса продолжается до 09:49

30-й лунный день начинается в 08:21, символ – Золотой лебедь

В знак Козерога Луна входит в 09:49. Очень гармоничный и лёгкий день. 30 -й лунный день бывает не каждый месяц, длится недолго. Очень хорошо очищать дом, можно защищать его талисманами. Новолуние в Козероге в 12:16 по киевскому времени станет началом нового лунного месяца.

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