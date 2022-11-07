Убывающая Луна 9-23 ноября 2022: что нас ждет в это время

С 9 по 23 ноября 2022-го – очень ответственный период убывающей Луны. В первые дни после полнолуния 8 ноября (лунного затмения) многие люди очень ранимы и принимают все близко к сердцу, из-за чего страдают партнерские отношения. Открытый диалог и искренность помогут сократить дистанцию в паре и восстановить доверие. Устраните страхи из-за прошлых неудач, т.к. они мешают открыть сердце для новой любви.

Убывать Луна начинает сразу же после полного лунного затмения в Тельце 8 ноября. В ближайшие две недели необходимо уделить внимание способам укрепления иммунитета, потому что сохраняется высокий риск инфекций, отравлений и различного рода аллергических реакций, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Пришло время отказаться от старого и бесперспективно, чтобы перейти на следующий и качественный уровень, найти новый, нестандартный подход в решении проблем. Неприятности грозят тем, кто давно откладывал и откладывает на потом решение проблем с документацией и финансами.

9 ноября, среда, день Меркурия

Убывающая Луна в Тельце до 15:37, после чего входит в знак Близнецы.

15-й лунный день продолжается с утра, и в 16:40 начинается 16-й лунный день.

Период Луны без курса с 14:00 по 15:37 – неэффективное время.

Представители противоположного пола привлекательны друг для друга. Одиноким людям рекомендуется чаще выходить в свет, принимать предложения о свиданиях. Могут возникнуть проблемы с брачным партнером или близкими родственниками. В делах детей могут происходить различные изменения, поэтому придется поддерживать молодое поколение как морально, так и финансово.

10 ноября, четверг, день Юпитера

Убывающая Луна в Близнецах.

16-й лунный день продолжается с утра, и в 17:08 начинается 17-й лунный день.

Время равновесия и гармонии духа и тела, радости и свободы, расцвета женских энергий. В этот день можно укрепить достигнутые позиции, конструктивно обсудить текущие дела и принять решения. Подходящий день для поездок и путешествий, для любовных отношений, парных контактов.

11 ноября, пятница, день Венеры

Убывающая Луна в Близнецах.

17-й лунный день продолжается с утра, и в 17:45 начинается 18-й лунный день.

Множество контактов и знакомств, люди стремятся обмениваться информацией и идеями. Нужно продолжать старые дела, за новые не браться. Благоприятное время для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией. При планировании дел на этот день, старайтесь делать запас по времени, т.к. велика вероятность задержек в пути, различных препятствий.

12 ноября, суббота, день Сатурна

Убывающая Луна в Раке с 02:22.

18-й лунный день продолжается с утра, и в 18:32 начинается 19-й лунный день.

Период Луны без курса с 00:28 по 02:22 – неэффективное время

Энергетически благоприятный день, что способствует психологическому комфорту в коллективах и в личных взаимоотношениях. Всё, что происходит с человеком в этот день, является отражением собственной внутренней сущности. Изменив свои реакции на внешний мир, можно преобразить свою жизнь.

13 ноября, воскресенье, день Солнца

Убывающая Луна в Раке.

19-й лунный день продолжается с утра, и в 19:30 начинается 20-й лунный день.

Этот день считается тяжелым. Тщательно проверяйте всю информацию. Полезно очищать огнем свечи себя и свой дом, избавляться от ненужных вещей. Будьте осторожны с новыми идеями, не поддавайтесь искушениям и соблазнам. Быть осторожными со словами и действия, так как легко можно спровоцировать конфликтную ситуацию.

14 ноября, понедельник, день Луны

Убывающая Луна в Раке до 14:47, после чего переходит в знак Льва.

20-й лунный день продолжается с утра и в 20:35 начинается 21-й лунный день.

Период Луны без курса с 12:40 по 14:47 – неэффективное время.

День откровений, открытий, духовного преображения, преодоления сомнений, освобождения от долгов и тяжелых состояний. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. Обстоятельства благоприятны для решения финансовых вопросов, профессиональной деятельности и карьерного роста.

15 ноября, вторник, день Марса

Убывающая Луна во Льве.

21-й лунный день продолжается с утра, и в 21:45 начинается 22-й лунный день.

День мудрости и знания, духовного и творческого обновления. Благоприятное время для обучения, любой работы с информацией и важными документами. Можно подписывать контракты, общаться с вышестоящими должностными лицами, вести переговоры, вносить различные предложения. Хороший день для бизнеса и торговли, реорганизации предприятий.

16 ноября, среда, день Меркурия

Убывающая Луна во Льве.

22-й лунный день продолжается с утра, и в 22:56 начинается 23-й лунный день.

День творческого подъема, счастливых шансов, перспектив. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность к риску. День подходит для проведения презентаций, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Хорошие время для того, чтобы пойти к начальнику и потребовать прибавку к зарплате или просто наладить более тесные взаимоотношения.

17 ноября, четверг, день Юпитера

Убывающая Луна в Деве.

23-й лунный день продолжается с утра.

Период Луны без курса с 01:55 по 03:03 – неэффективное время.

День творческого подъема, счастливых шансов, перспектив. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается. Хорошее время для оформления денежных документов и договоров, сделок купли-продажи недвижимости. Благоприятный день для общественных дел, коллективного труда, совместного решения вопросов.

18 ноября, пятница, день Венеры

Убывающая Луна в Деве.

24-й лунный день начинается в 00:08.

День сильных вибраций, мощных энергетических потоков, пробуждения мужской энергии. Подходит для общения с противоположным полом, проведения различных мероприятий, презентаций творческих проектов. Благоприятное время для начала дальних путешествий, можно закладывать фундаменты, базу для будущих дел.

19 ноября, суббота, день Сатурна

Убывающая Луна в Деве до 12:58, после чего переходит в знак Весы.

25-й лунный день начинается в 01:21.

Период Луны без курса с 10:46 по 12:58 – неэффективное время.

Напряженный день, возможны неожиданные повороты событий на внешнем плане, в обществе присутствуют тревожные настроения. В личной жизни все складывается не так, как предполагалось ранее. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, не спешить. Лучше всего устроить выходной для восстановления сил.

20 ноября, воскресенье, день Солнца

Убывающая Луна в Весах.

26-й лунный день начинается в 02:34.

Велико искушение поддаться иллюзии собственных достижений. Не поддавайтесь на провокации и соблазны. Воздержитесь от активной деятельности, больше отдыхайте. Проявляйте избирательность в контактах. Прислушиваться к советам друзей и не отвергать их предложения. Будьте особенно внимательны на дорогах.

21 ноября, понедельник, день Луны

Убывающая Луна в Весах до 19:16, после чего переходит в знак Скорпиона.

27-й лунный день начинается в 03:52.

Период Луны без курса с 13:14 по 19:16 – неэффективное время.

Сегодня могут прийти откровения и тайные знания. Можно найти выход из сложной ситуации. Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров. Первая половина дня считается более благоприятной. Во второй половине дня не стоит заниматься важными делами, подписывать договоры и приступать к новым делам. Избегайте волнений и напряжений.

22 ноября, вторник, день Марса

Убывающая Луна в Скорпионе.

28-й лунный день начинается в 05:15.

Спокойный и благоприятный день. Подходит для обсуждения серьезных вопросов с деловыми партнерами, покупки земли и недвижимости. Рекомендуется работать не торопясь, но без проявления лени. Можно улучшить состояние дел в бизнесе, решить денежные вопросы. Сохранять свои успехи и достижения в тайне.

23 ноября, среда, день Меркурия

Убывающая Луна в Скорпионе до 22:15, после чего переходит в знак Стрельца.

29-й лунный день начинается в 06:38.

Период Луны без курса с 20:15 по 22:15 – неэффективное время.

В этот день усиливаются страхи и фобии, поднимаются кармические темы. Во всех жизненных сферах возможны неожиданные развороты событий. Время кризиса во взаимоотношениях, т.к. людей охватывают сильные сиюминутные переживания. Уделите внимание своему духовному росту, завершите дела текущего лунного месяца до новолуния 24 ноября.

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