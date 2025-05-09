Убывающая Луна с 13 мая по 26 мая 2025 года: что нас ждет в это время

Убывающая Луна с 13 мая по 26 мая 2025 года / © Associated Press

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Полнолуние в Скорпионе 12 мая запускает процесс трансформации, а транзит Луны по знакам Зодиака, окрашивает дни своими уроками. Этот цикл способствует внутренней работе, завершению незаконченных дел и подготовке к новому этапу, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Убывающая Луна поддерживает те процессы, которые помогают избавиться от ограничений и готовят к новому этапу. Она приносит волну очищения и подсказок подсознания, что позволяет избавиться от эмоциональных тяжестей. Чем меньше лишнего, тем больше места для любви и вдохновения.

Как убывающая Луна в знаках будет влиять на нас?

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13 мая, Луна в Скорпионе

Этот день все еще пропитан мощной энергией полнолуния. Внутреннее напряжение может сохраняться, но это хорошее время для глубинного анализа и прощания с прошлым. Подсказки могут быть повсюду. Не бойтесь паузы — именно в ней рождаются самые ясные мысли. Период распутывания узлов. Убывающая Луна помогает понять, где теряются силы.

Первые дни после полнолуния — это глубинная зачистка. Скорпионья Луна помогает избавиться от страхов, зависимостей и энергетических привязок. Особенно это почувствуют Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи — эмоциональный накал может быть высоким, но это также и точка роста. Уют, забота, деньги, тело — все просит внимания. Наведите порядок, чтобы встретить новое с открытым сердцем.

14 - 15 мая, Луна в Стрельце

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Транзит приносит желание двигаться вперед. Идеальное время для осознания жизненных целей, планирования дальних поездок и работы с расширением сознания. Убывающая Луна пробуждает желание идти своим путем. Это время пересмотра старых идеалов и разбора, что больше не соответствует современным тенденциям.

Жажда свободы и движения сменяет мрачную интенсивность. Хорошо путешествовать, учиться, расширять границы мышления. Удачное время для Овнов, Львов, Близнецов и Стрельцов — вдохновение придет через контакт с миром. Полнолуние вскрыло то, что нужно оставить в прошлом. Уходящее дает шанс почувствовать себя заново. На убывающей Луне представители этих знаков Зодиака учатся жить для себя.

16 - 17 мая, Луна в Козероге

Практичность, концентрация и дисциплина выходят на первый план. Отличный период для завершения рабочих задач и наведения порядка в делах. Уходят обиды, спешка, напряжение. Всё, что держало в прошлом, можно отпустить с благодарностью. Сила возвращается, когда мы отпускаем то, что больше не может соответствовать новым ритмам.

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Время структурировать хаос. Отличные дни для планирования, работы, освобождения от лишнего. Земные знаки — Козероги, Тельцы, Девы — почувствуют прилив целеустремлённости. Возможны важные карьерные решения. Возможен финал рабочих и повседневных задач, увольнение или уход коллег из общего проекта. Скорее всего, придется перестроить графики, освободить пространство для нового.

18 - 20 мая, Луна в Водолее

Этот транзит благоприятствует появлению свежих идей, неожиданных поворотов и стремлению к свободе. Может возникнуть потребность отойти от стандартных решений и найти новые, нестандартные пути. Хорошее время для обучения, общения и поиска свежих идей.

Луна в Водолее — про освобождение от старого мышления. Особенно сильно отразится на Водолеях, Близнецах, Весах и Львax. Хорошо завершать дела, связанные с сообществами, онлайн-проектами, группами. Время глубоких разговоров с друзьями. Уходят старые творческие блоки и историй любви. Появляется место для нового вдохновения.

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21 - 22 мая, Луна в Рыбах

Эмоциональная, интуитивная и мечтательная энергия Рыб позволяет глубже заглянуть внутрь себя. Хорошее время для завершения духовных практик, медитации и творчества. Мягкие, интуитивные дни. Подходят для прощения, медитации, отпускания боли. Луна зовёт вглубь себя. Затишье перед бурей обновления.

Пришло время закончить внутренние диалоги. Эмоциональные процессы особенно активны у Рыб, Раков, Скорпионов и Дев — можно исцелиться через сон, музыку и творчество. Слушайте знаки — они подскажут направление. Дни прояснения в отношениях: кого-то вы отпустите, кого-то поймtте глубже. Закрываются темы дома, семьи, корней, происходит примирение с прошлым.

23 - 24 мая, Луна в Овне

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Огненный, первый знак Зодиака, окрашивает энергии убывающей Луны агрессивными красками, но и активизирует действия. Если в течение предыдущих дней многие люди были погружены в анализ, то сейчас появляется желание двигаться, бороться и завоевывать. Отличное время для решения личных вопросов.

Импульс на завершение дел, требующих воли и смелости. Важно действовать осознанно, чтобы не сжечь мосты. Для Овнов, Львов, Стрельцов и Весов — мощные дни для решения личных вопросов, физической активности, выхода из застоя. Это финал важного эмоционального периода, время простить себя и других. Что-то заканчивается, чтобы представители этих знаков заявили о себе по-новому.

25 - 26 мая, Луна в Тельце

Земная энергия стабилизирует эмоции. Дни, подходящие для отдыха, заботы о теле и завершения финансовых вопросов. В эти дни важно подготовиться к новому началу. Идеальное время для создания фундамента на будущий лунный месяц, который начнется с новолуния в Близнецах 27 мая. Период очищения от долгов материальных и моральных.

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Луна в Тельце перед новолунием помогает укрепить границы, заземлиться, навести уют. Хорошо закрывать вопросы финансов, тела, еды, ценностей. Особенно актуально для Тельцов, Козерогов, Дев и Скорпионов — время вернуть себе ощущение устойчивости. У представителей этих знаков Зодиака происходит завершение личных и ресурсных историй, а фокус ставится на самооценку.

26 мая можно провести практику на соединение с природой. Прогулка в тишине или общение с природой помогут очистить мысли. Откройтесь новому и незнакомому — и тогда этот период принесет внутреннюю свободу.