Убывающая Луна с 15 по 31 декабря 2024 года: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны начинается после полнолуния в Близнецах и продлится до новолуния в Козероге 31 декабря. Это время завершений, анализа, очищения и освобождения от всего лишнего.

Убывающая Луна помогает подготовиться к новому этапу, освобождая место для свежих начинаний. Перемещаясь через знаки Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и Стрелец, Луна несёт особую энергию и возможности для внутреннего роста и завершения дел. Соответственно, для представителей этих знаков Зодиака, ближайшие 2 недели будут очень важными, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в Близнецах 15 декабря определяет основные тенденции всего периода убывающей Луны. Оно освещает темы коммуникаций, обучения, вопросов купли-продажи, информационного обмена и социальных контактов. Это полнолуние помогает осознать, что пора завершить определённые разговоры, проекты или информационные потоки, которые больше не служат вашим целям.

Весь период убывающей Луны символизирует подведения итогов в сфере интеллектуальной деятельности. Меркурий, управитель Близнецов, наконец-то выходит из фазы ретроградного движения, что позволяет быстрее решать главные вопросы. Однако стоит помнить о том, что Марс начал ретроградное движение, поэтому спешка может привести к травмам и разного рода поломкам. Но в целом, гармоничный аспект между планетами дает возможность переосмыслить прошедшие события и подготовиться к новой ясности и конструктивным решениям.

Рекомендации на период убывающей Луны:

Очищение и освобождение: избавляйтесь от лишнего – как физически, так и эмоционально.

Подведение итогов: анализируйте успехи и ошибки, завершайте незаконченные дела.

Отдых и восстановление: замедлите темп, восстановите силы перед новым началом.

Планирование: подготовьте почву для новых целей и проектов в 2025 году.

Этот период помогает завершить старое и освободить дорогу для нового, впуская обновлённую энергию в свою жизнь.

15–18 декабря: убывающая Луна в Раке (с 15 декабря 21:21 до 18 декабря 01:39)

Когда Луна входит в знак Рака, акцент смещается на семейные и эмоциональные вопросы. Это время, когда можно и нужно:

Разобраться с домашними делами и устранить старые конфликты.

Освободиться от эмоционального багажа и обид.

Провести ревизию своих привычек и привязанностей.

Энергия Рака помогает отпустить прошлое, восстановить душевное равновесие и создать уют в своём пространстве. Хороший момент для очищения дома, избавления от ненужных вещей и мысленной практики прощения.

18–20 декабря: Луна во Льве (с 18 декабря 01:39 до 20 декабря 09:37)

Луна во Льве подталкивает нас к внутреннему переформатированию самооценки и творческих амбиций. На убывающей фазе это время для:

Завершения проектов, которые связаны с самовыражением.

Переоценки того, где мы пытаемся "блистать" и быть в центре внимания.

Освобождения от излишней гордыни и драматизма.

Дли подходят для анализа целей, связанных с лидерством и творчеством, а также для того, чтобы отпустить старые амбиции, которые больше не актуальны.

20–22 декабря: Луна в Деве (с 20 декабря 09:37 до 22 декабря 21:07)

Практичная энергия Девы призывает к наведению порядка в повседневной жизни. В эти дни полезно:

Пересмотреть рабочие обязанности и расписание.

Избавиться от рутины, которая утратила смысл.

Очистить пространство и упорядочить документы.

Также это время для внутренней чистки: диет, детокса и физических упражнений. Луна в Деве помогает обратить внимание на детали и найти способы улучшения своей продуктивности.

22–25 декабря: Луна в Весах (с 22 декабря 21:07 до 25 декабря 10:06)

Энергия Весов помогает восстановить баланс в отношениях и социальных взаимодействиях. На убывающей Луне это отличное время для:

Завершения конфликтов и недопониманий.

Пересмотра старых союзов и освобождения от токсичных связей.

Очищения эмоциональных "весов" и поиска внутренней гармонии.

В эти дни можно навести порядок в своём окружении, завершить старые обязательства и освободить место для новых, более гармоничных отношений.

25–27 декабря: Луна в Скорпионе (с 25 декабря 10:06 до 27 декабря 21:46)

Энергия Скорпиона на убывающей Луне – это время глубоких трансформаций и очищения на всех уровнях. Сейчас можно:

Избавиться от старых привязанностей и негативных эмоций.

Провести анализ скрытых мотивов и страхов.

Углубиться в практики медитации и самоанализа.

Это период для эмоционального перерождения, когда можно отпустить то, что давно давит и мешает двигаться вперёд.

27–30 декабря: Луна в Стрельце (с 27 декабря 21:46 до 30 декабря 06:37)

Луна в Стрельце призывает нас к освобождению от старых убеждений и расширению горизонтов. На убывающей фазе это хорошее время для:

Пересмотра устаревших идеалов и мировоззрения.

Освобождения от ограничивающих верований.

Подготовки к новым путешествиям – внутренним или внешним.

Энергия Стрельца помогает отпустить старые мечты и цели, чтобы освободить место для новых возможностей в 2025 году. Всё, что вы отпустили за время убывающей Луны, создаёт пространство для новых свершений, планов и долгосрочных проектов.

2024 год завершается новолунием в Козероге 31 декабря, символизирующее достижение целей, реализацию амбиций и структурных изменений.

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