Убывающая Луна с 15 по 31 декабря 2024 года: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны начинается после полнолуния в Близнецах и продлится до новолуния в Козероге 31 декабря. Это время завершений, анализа, очищения и освобождения от всего лишнего.
Убывающая Луна помогает подготовиться к новому этапу, освобождая место для свежих начинаний. Перемещаясь через знаки Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и Стрелец, Луна несёт особую энергию и возможности для внутреннего роста и завершения дел. Соответственно, для представителей этих знаков Зодиака, ближайшие 2 недели будут очень важными, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Полнолуние в Близнецах 15 декабря определяет основные тенденции всего периода убывающей Луны. Оно освещает темы коммуникаций, обучения, вопросов купли-продажи, информационного обмена и социальных контактов. Это полнолуние помогает осознать, что пора завершить определённые разговоры, проекты или информационные потоки, которые больше не служат вашим целям.
Весь период убывающей Луны символизирует подведения итогов в сфере интеллектуальной деятельности. Меркурий, управитель Близнецов, наконец-то выходит из фазы ретроградного движения, что позволяет быстрее решать главные вопросы. Однако стоит помнить о том, что Марс начал ретроградное движение, поэтому спешка может привести к травмам и разного рода поломкам. Но в целом, гармоничный аспект между планетами дает возможность переосмыслить прошедшие события и подготовиться к новой ясности и конструктивным решениям.
Рекомендации на период убывающей Луны:
- Очищение и освобождение: избавляйтесь от лишнего – как физически, так и эмоционально.
- Подведение итогов: анализируйте успехи и ошибки, завершайте незаконченные дела.
- Отдых и восстановление: замедлите темп, восстановите силы перед новым началом.
- Планирование: подготовьте почву для новых целей и проектов в 2025 году.
Этот период помогает завершить старое и освободить дорогу для нового, впуская обновлённую энергию в свою жизнь.
15–18 декабря: убывающая Луна в Раке (с 15 декабря 21:21 до 18 декабря 01:39)
Когда Луна входит в знак Рака, акцент смещается на семейные и эмоциональные вопросы. Это время, когда можно и нужно:
- Разобраться с домашними делами и устранить старые конфликты.
- Освободиться от эмоционального багажа и обид.
- Провести ревизию своих привычек и привязанностей.
Энергия Рака помогает отпустить прошлое, восстановить душевное равновесие и создать уют в своём пространстве. Хороший момент для очищения дома, избавления от ненужных вещей и мысленной практики прощения.
18–20 декабря: Луна во Льве (с 18 декабря 01:39 до 20 декабря 09:37)
Луна во Льве подталкивает нас к внутреннему переформатированию самооценки и творческих амбиций. На убывающей фазе это время для:
- Завершения проектов, которые связаны с самовыражением.
- Переоценки того, где мы пытаемся "блистать" и быть в центре внимания.
- Освобождения от излишней гордыни и драматизма.
Дли подходят для анализа целей, связанных с лидерством и творчеством, а также для того, чтобы отпустить старые амбиции, которые больше не актуальны.
20–22 декабря: Луна в Деве (с 20 декабря 09:37 до 22 декабря 21:07)
Практичная энергия Девы призывает к наведению порядка в повседневной жизни. В эти дни полезно:
- Пересмотреть рабочие обязанности и расписание.
- Избавиться от рутины, которая утратила смысл.
- Очистить пространство и упорядочить документы.
Также это время для внутренней чистки: диет, детокса и физических упражнений. Луна в Деве помогает обратить внимание на детали и найти способы улучшения своей продуктивности.
22–25 декабря: Луна в Весах (с 22 декабря 21:07 до 25 декабря 10:06)
Энергия Весов помогает восстановить баланс в отношениях и социальных взаимодействиях. На убывающей Луне это отличное время для:
- Завершения конфликтов и недопониманий.
- Пересмотра старых союзов и освобождения от токсичных связей.
- Очищения эмоциональных "весов" и поиска внутренней гармонии.
В эти дни можно навести порядок в своём окружении, завершить старые обязательства и освободить место для новых, более гармоничных отношений.
25–27 декабря: Луна в Скорпионе (с 25 декабря 10:06 до 27 декабря 21:46)
Энергия Скорпиона на убывающей Луне – это время глубоких трансформаций и очищения на всех уровнях. Сейчас можно:
- Избавиться от старых привязанностей и негативных эмоций.
- Провести анализ скрытых мотивов и страхов.
- Углубиться в практики медитации и самоанализа.
Это период для эмоционального перерождения, когда можно отпустить то, что давно давит и мешает двигаться вперёд.
27–30 декабря: Луна в Стрельце (с 27 декабря 21:46 до 30 декабря 06:37)
Луна в Стрельце призывает нас к освобождению от старых убеждений и расширению горизонтов. На убывающей фазе это хорошее время для:
- Пересмотра устаревших идеалов и мировоззрения.
- Освобождения от ограничивающих верований.
- Подготовки к новым путешествиям – внутренним или внешним.
Энергия Стрельца помогает отпустить старые мечты и цели, чтобы освободить место для новых возможностей в 2025 году. Всё, что вы отпустили за время убывающей Луны, создаёт пространство для новых свершений, планов и долгосрочных проектов.
2024 год завершается новолунием в Козероге 31 декабря, символизирующее достижение целей, реализацию амбиций и структурных изменений.
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