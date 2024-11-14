Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года: что нас ждет в это время

Период убывающей Луны – это время, когда стоит посмотреть на плоды своего труда, оценить достижения и с готовностью принять идеи о том, что следует отпустить. В эти дни легче избавиться от внутренних страхов и сомнений, которые мешают двигаться вперед.

Это время перезагрузки, осознания и подготовки к новым начинаниям в следующий лунный цикл. Используйте эти дни, чтобы привести свою жизнь в порядок, избавиться от всего лишнего и сосредоточиться на внутреннем мире, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Ближайшая фаза убывающей Луны начинается сразу после полнолуния 15 ноября и длится до новолуния 1 декабря. Полнолуние в Тельце отдает свою энергию, приглашая нас к тишине и размышлению, а также к осознанию глубинных вещей и благодарности.

Луна постепенно уменьшается, сокращая свой свет. В астрологии эта стадия символизирует время завершения, анализа и освобождения. Уровень энергии начинает снижаться, призывая нас замедлиться, подвести итоги и подготовиться к новому циклу. Каждый день убывающей Луны может стать шагом на пути к обновлению и внутренней гармонии.

Основные характеристики и рекомендации для периода убывающей Луны:

1) Завершение проектов: идеальное время, чтобы завершить начатые дела, довести до конца проекты и закрыть незаконченные вопросы.

2) Освобождение и очищение: подходит для избавления от всего ненужного: старых вещей, токсичных связей и устаревших привычек.

3) Внутреннее погружение: полезно сосредоточиться на самоанализе и внутренней работе, чтобы понять свои истинные потребности и желания.

4) Оздоровление и отдых: в этот период стоит обратить внимание на здоровье, уделяя время восстановлению сил и укреплению иммунитета.

5) Планирование и подготовка: подходящий период для обдумывания новых целей и стратегий, которые можно будет начать реализовывать в следующем цикле.

6) Период убывающей Луны учит нас искусству отпускания, прощания с отжившим и подготовке к новому росту. Это время мудрости и самопознания, которое помогает нам очиститься и освободить место для будущих начинаний.

Плюсы периода:

Очищение и освобождение: эффективное время для избавления от ненужных вещей, привычек и связей.

Завершение дел: завершение начатых дел приносит чувство удовлетворения и освобождает место для нового.

Самоанализ и рефлексия: полезное время для размышлений о прошедших событиях и вынесения уроков.

Минусы периода:

Снижение энергии: меньше энтузиазма и физических сил, что делает сложные начинания менее успешными.

Эмоциональная чувствительность: внутренние переживания могут обостриться, что требует внимательного отношения к своим чувствам.

Сложность новых начинаний: неудачное время для старта новых проектов или принятия важнейших решений.

Рекомендации:

Завершайте старые дела: сосредоточьтесь на завершении того, что тяготит, будь то проекты, обязательства или конфликты. Успешно заканчивайте начатые проекты и избавляйтесь от старых обязательств.

Очищайте пространство: избавьтесь от физического и цифрового мусора, создавая чистоту и порядок. Проведите уборку, освободитесь от ненужных вещей и создайте ощущение свежести.

Проводите практики для ума и тела: медитации, йога и практики заземления помогут укрепить внутреннее спокойствие. Проводите больше времени в тишине, занимайтесь саморефлексией и духовными практиками.

Будьте внимательны к своему здоровью: уделите время расслаблению, сну и заботе о себе. Позаботьтесь о физическом и эмоциональном состоянии, дайте себе время для восстановления.

Освобождайтесь от мрачных мыслей: простите себя и других, чтобы избавиться от тяжести прошлого и открыть сердце для нового. Отпустите обиды, чтобы освободить место для новых возможностей.

Чего избегать:

Новые начинания: Оставьте стартапы и важные решения на период растущей Луны.

Излишние нагрузки: Избегайте физической и эмоциональной перегрузки, дайте себе возможность замедлиться.

Импульсивные действия: Приберегите амбиции и инициативу для более благоприятного времени.

С 16 по 18 ноября Луна перемещается по знакам Тельца и Близнецам. В это время интуиция особенно остра, а душа жаждет ясности. Под первым проблеском убывающей Луны нам открываются важные истины. Пространство наполнено энергией общения и знаний. Полезно обсудить свои планы с близкими, поделиться мыслями и найти поддержку. Идеальные дни для избавления от ненужных связей или информации, которая перегружает разум. А также для расставания с тем, что мешает проявлению подлинной силы.

19 и 20 ноября убывающая Луна в Раке усиливает эмоциональную глубину и открывает путь к внутреннему погружению. Прислушайтесь к своим мечтам и символам, которые появляются – они могут нести в себе ответы и важные подсказки. Очищающие ритуалы и водные практики сегодня особенно эффективны. Это день мягкой и нежной энергии, позволяющей отпустить прошлые обиды и открыть сердце для обновления.

21 и 22 ноября Луна перемещается по огненному знаку Льва, и динамика меняется: мы ощущаем прилив энергии и стремление действовать. Однако, с убывающей Луной эта энергия направлена не на новые начинания, а на завершение текущих дел. Подумайте о том, что требует вашей смелости, чтобы быть свободным. Это время прощания с давними внутренними конфликтами и страхами.

23 и 24 ноября Луна в знаке Девы, и наше внимание переключается на физический мир и материальные ресурсы. Подходящее время для очищения пространства вокруг себя и заботы о своем теле. Практики самообслуживания и создания уюта помогут успокоить мысли. Земной знак Девы побуждает к дисциплине и практическому подходу. Медитации и практики заземления помогут укрепить уверенность и наметить план, как избавиться от излишков.

С 25 по 27 ноября Луна убывает в знаке Весы, продолжая воздействовать на наше ощущение стабильности и внутреннего покоя. Хорошее время для посещения косметолога или парикмахера. Время подходит для анализа своих ценностей и убеждений, организации мыслей и упрощения задач – это поможет достичь баланса в жизни. В эти дни могут появиться важные идеи, касающиеся того, что нужно изменить в личной и профессиональной жизни. Делитесь мыслями, но не берите на себя новые обязательства.

28 и 29 ноября Луна перемещается в знак Скорпиона, что способствует исследованию новых способов избавления от хаоса в голове. Эмоции могут обостриться, но это также шанс избавиться от накопившегося груза прошлого. Это момент глубокого самоанализа и подготовки к новолунию. Отличное время для медитаций на отпускание всего ненужного и подведения итогов месяца.

30 ноября Луна в Стрельце – завершающий день убывающей Луны. Приготовьтесь к новому циклу с ясностью и легкостью, оставив позади все, что больше не служит вашему благополучию. День благоприятен для написания дневников, избавления от старых бумаг и цифровой чистки. Позвольте себе легкость и свежий взгляд на будущее.

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