Убывающая Луна с 18 по 31 октября 2024 года: что нас ждет в это время

В период с 18 по 31 октября 2024 Луна убывает, что притягивает в жизнь ситуации завершения. От внешней активной деятельности мы постепенно переходим к внутренней работе. Убывающая Луна содержит энергию, которая обеспечивает выброс ненужного, а также подведение итогов и восстановление. Это время полезно использовать для реализации проектов, очистки и подготовки к новому циклу.

Период убывающей Луны с 18 по 31 октября 2024 года – фаза, когда легче всего освободить место для нового и принять важные решения. Лучшее время, когда можно выставлять на продажу недвижимость или автомобиль, либо другие вещей, от которых хочется быстрее избавиться. Но эти дни не подходят для открытия нового бизнеса, эмиграции, бракосочетания, начала профессиональной деятельности и запуска процессов.

Это время уточнения и упрощения, когда каждый шаг, направленный на отказ от возврата и на восстановление, будет особенно эффективен. Работайте над завершением, позвольте себе отдохнуть и накопить внутренние ресурсы, чтобы встретить новый лунный цикл, который начнется 1 ноября, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

18 – 23 октября: третья четверть

В эти дни Луна и Солнце образуют между собой гармоничные аспекты – секстиль и тригон. Поэтому энергетический фон относительно благоприятный. В целом, это эффективный период, когда можно преобразовать свою жизнь, наслаждаться полученными результатами, создавать фундамент будущих успехов.

Луна перемещается по знакам: Телец, Близнецы, Рак. А это значит, что представители этих знаков Зодиака получают максимум возможностей для достижения целей и получения желаемого. Лучшее время для созидания и наработки полезных навыков, прохождения практики после получения теоретических знаний.

В третьей четверти своих фаз Луна переходит от полнолуния к более спокойной фазе. Энергия начинает снижаться, что создает необходимые условия для:

завершения старых дел и долгосрочных проектов. Лучше всего сосредоточиться на том, чтобы довести начатое до конца и расставить все точки над "i";

проведения работы над ошибками, анализа своего психического состояния и переживаний. Это время отлично подходит для размышлений о том, что было сделано правильно, а что требует исправлений в будущем;

отказа от старых привычек и зависимостей. Убывающая Луна особенно хороша для очистки от того, что больше не приносит пользы, разрыва токсичных связей;

работы над собой, спокойного, но тщательного планирования и упорядочивания своей жизни, самопознания. Важно не перезагружать себя новыми задачами, а вместо этого выделить время на отдых и восстановление.

24 – 31 октября: четвертая четверть

Четвертая четверть Луны начинается с напряженного аспекта (квадрат) между Солнцем и Луной. Соответственно, социально-психологический климат достаточно сложный. Но, одновременно, выявляются все проблемные места, совершенные ошибки. И, лучше их не переносить в новый лунный месяц, а оставить в текущем, проделав необходимую работу.

Луна перемещается по знакам: Лев, Дева, Весы. В эти дни увеличивается количество аварий, травм, конфликтов. Состояние здоровья требует повышенного внимания. Также необходимо снизить жизненный темп, беречь себя и отпустить то, что больше не актуально. Хорошее время для осознания глубинных вещей, становления на духовный путь развития.

Дни с 24 по 31 октября могут быть полезны для:

уборки во всех смыслах, детоксикации, как физической, так и эмоциональной. Все, что уже отслужило свой срок, лучше отпустить;

проведение ритуалов прощания, гармонизации внутренних процессов и самосовершенствования. Также этот период подходит для хирургических вмешательств, серьезных медицинских манипуляций;

углубленного самоанализа, медитаций и работы с подсознанием. Этот период поддерживает восстановление душевного равновесия, особенно если вас окружают близкие по духу люди, друзья и единомышленники;

поиска в себе скрытых талантов. Важно обращать внимание на свои эмоции, так как Луна уже перед новолунием, и это может вызвать ощущение эмоционального опустошения или меланхолии. Однако именно это состояние предполагает глубокое понимание благих желаний и нужд, осознания своих истинных потребностей.

С 29 по 31 октября – заключительная фаза убывающей Луны, время, когда энергия достигнет минимального уровня. В эти дни нужно подумать о себе, найти время на отдых и восстановления сил перед новым лунным циклом. Идеальное время для решения всех дел, которые требуют ответственного выбора, содержат в себе сложные моменты, будь то личные или профессиональные задачи.

Поскольку внешняя деятельность минимальна, можно сосредоточиться на главном. Благоприятно подведение итогов, а также подготовка к следующему циклу. Проанализируйте, что вы хотите изменить или улучшить и приступайте к этому уже с 1 ноября.

Замечательные результаты можно получить, если позволить себе отдых, тихие уединенные занятия, расслабляющие тренировки, массаж, прогулки на природе. Благодаря этому можно избежать поспешных ошибок и разрушительных действий.

Дни перед новолунием помогут подготовиться к переменам, если использовать их правильно. Это время, когда необходимо особенно следить за своим эмоциональным состоянием, свести к минимуму социальную активность, поскольку велик риск получить перенапряжение и стрессы.

Пусть этот период наступит для вас во время осознания и мудрого отпускания всего того, что мешает вам двигаться вперед!

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