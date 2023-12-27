Убывающая Луна с 28 декабря 2023-го по 10 января 2024 года: что нас ждет в это время

Дни убывающей Луны 28.12.23 – 10.01.24 приходятся на период завершения старого года и начало нового. Это переход из прошлого в будущее, и он может быть совсем не простым. Время кардинальных преобразований существующего положения вещей. Идеально подходит для того, чтобы посмотреть на жизнь в более широком масштабе и порадоваться успехам, которых уже удалось достичь.

Луна – ближайшее к Земле небесное тело, влияющее на жизнедеятельность абсолютно всех людей. Фаза убыли Луны – это всегда период сбора урожая после упорного усердного труда. В ближайшие две недели после полнолуния 27 декабря, наше ночное светило благоприятствует всем, кто готов сделать решительный шаг в будущее и начать жизнь с чистой страницы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Многим людям придется в очередной раз наступить на одни и те же грабли, т.к. сейчас период ретроградного Меркурия. Поэтому каждому человеку стоит быть готовым к определенным трудностям, которые сделают его еще сильнее, если с достоинством их пройдет.

Холодной Луной называется последнее полнолуние в году, которое происходит в декабре. В 2023 – это полная Луна в Раке 27 декабря, определяющая основные тенденции на период убывающей Луны с 28 декабря 2023 по 10 января 2024 года. Уровень жизненной энергии невысок в период убывающей Луны.

В каждом знаке Зодиака транзитная Луна находится приблизительно 2,5 дня. Поскольку наш уровень энергии напрямую связан лунным календарем, то представители знаков: Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Козерог, в ближайший период убывающей Луны будут очень сильно ощущать ее влияния. И если есть заветное желание, стоит купить новогоднюю игрушку, которая олицетворяет мечту. В ночь с 31 декабря на 1 января повесьте ее на елку или выберете для нее почетное место на праздничном столе и ждите чуда в новом году.

Календарный год заканчивается, а это самое лучшее время для того, чтобы выбросить некоторые бесполезные вещи и освободить место для чего-то нового и интересного. Луна – покровительница домашнего очага, а дни убывающей Луны – благоприятный период для генеральной уборки, переезда, отсечения токсичных связей. И тогда сразу же после новолуния 11 января 2024 года, будет легче выйти на новый уровень во всех сферах, проявлять себя уверенно, предпринимать шаги для обретения популярности и расширения своего влияния.

Убывающая Луна уносит болезни, помогает принять необходимые самоограничения, вернуть долг. Самое время расчистить пространство и подготовить плацдарм для нового жизненного этапа. Луна, перемещаясь по этим знакам Зодиака, дает поддержку и не позволяет сойти с верного пути или же его для себя определить.

Лучше в этот период не ввязываться в финансовые обязательства и не оформлять важные документы. И еще, чтобы желания исполнялись, необходимо задавать их правильно! Последние дни уходящего 2023 года принесут желание действовать на эмоциях. Важные дела лучше отложить из-за большой вероятности заблуждений. Трудно будет понять цель своих действий, зато это время прекрасно для романтики и творческой деятельности.

Убывающая Луна в Раке до 29 декабря 02:23, после – во Льве.

Период повышенной эмоциональности, благоприятен для семейных дел и устранения недоразумений в личной жизни. Отношения с противоположным полом становятся более задушевными и наполненными. Любовь лелеет не страсть, а нежность. Но в это время необходимо контролировать свои чувства и эмоции, поскольку повышается ранимость и чувствительность.

При Луне в Раке не рекомендуются косметические процедуры, а также посещение стилиста и парикмахера, т.к. решения относительно своей внешности принимаются под воздействием эмоций.

Убывающая Луна во Льве до 31 декабря 13:55, после – в Деве.

Транзитная Луна во Льве делает явным то, что до этого скрывалось. Высвечивает чувства, ошибки и недостатки. Особенно тяжело воспринимается критика в свой адрес, возникает чувство разочарования, когда окружающие дают негативную оценку. Но также это дни творческого подъема, красноречия и различных авантюр. Люди склонны примерять на себя социальные маски, легче входят в образ, из которого потом сложно выйти.

Хорошее время для того, чтобы показать миру свои работы, провести презентации и другие культурно-массовые мероприятия. Проявляйте себя ярко, нестандартно и свежо!

Убывающая Луна в Деве до 3 января 02:46, после – в Весах.

Удачное время для того, чтобы внести свои идеи и предложения на рассмотрение коллектива. Переговоры и встречи, требующие проявления дипломатических качеств, проходят удачно. С одной стороны, люди стремятся к стабильности, но, с другой стороны, присутствует нерешительность, склонность к колебаниям. Дни Луны в Весах подходят для важных покупок и сделок, финансовых операций, обращения к руководству и в официальные инстанции.

Благоприятное время для посещения парикмахера, стилиста и других специалистов индустрии красоты. Также время подходит для проявления знаков внимания симпатичному вам человеку.

Убывающая Луна в Весах до 5 января 14:35, после – в Скорпионе.

В период транзита Луны по Скорпиону люди часто раздражены, порой даже агрессивны, нетерпимы, склонны к депрессиям. Дни очищения, трансформации ситуаций. Психической энергии много, но не каждый понимает, куда ее направить. Если же есть область жизнедеятельности, которая увлекает больше всего, то значительно повышается эффективность работы ив этой сфере, поскольку информация воспринимается критически, повышается интерес к изучаемому материалу.

Активизируются манипуляторы, "энергетические доноры" и "энергетические вампиры. Легко попасть под влияние другого человека, принять решение, которое не принесет впоследствии никакой пользы.

Убывающая Луна в Скорпионе до 7 января 23:06, после – в Стрельце.

Сложно оставаться эмоционально спокойным на фоне происходящего, но в целом, общий фон можно расценивать как благоприятный. Здopoвьe нecтaбильнo, т.к. общее caмoчувcтвиe зaвиcит oт состояния внутpeннeгo баланса. Наберитесь терпения, мудрости и с упорством двигайтесь к намеченным целям. Уверенность в себе поможет получить желанную должность или повышение. Многие проблемы с зарубежными контрактами будут разрешены, финансовые и юридические аспекты – улажены.

Те, кто занимается имущественными вопросами, находится в состоянии бракоразводного процесса, с высокой долей вероятности решат подобные вопросы с выгодой и пользой для себя. Благоприятное время для поиска финансовой помощи, наследственных дел, распределения совместных ресурсов.

Убывающая Луна в Стрельце до 10 января 03:32, после – в Козероге.

Определенный этап жизни подходит к концу и начинается совершенно новый цикл. Меняются алгоритмы общения, действия, по тем или иным жизненным сферам. Прошлое оказывает глубокое влияние на то, кто мы есть, поэтому важно поразмыслить и отпустить старые истории, которые удерживают в тупике и создают препятствия. Стоит подумать о том, что вам действительно нужно, а от чего можно с легкостью отказаться. Для того, чтобы добиться желаемого результата, придется чем-то пожертвовать.

Хорошо удается планирование, прекрасно работает логика, но ближайшие дни не особо удачны для людей творчества. Желательно посвятить их завершению дел, подведению итогов за текущий лунный месяц, т.к. уже 11 января в 13:57 по киевскому времени новолуние в Козероге и начинается первый лунный месяц в новом году.

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