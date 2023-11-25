Убывающая Луна с 28 ноября по 12 декабря 2023 года: что нас ждет в это время

В период убывающей Луны желательно уделять внимание внутренней работе, освобождаться от ограничивающих установок и негативных программ. Прекрасное время для того, чтобы начать диету и сбросить лишний вес, что, в свою очередь, избавит от неудач, вредных привычек и болезней.

После точки полнолуния 27 ноября еще несколько дней может присутствовать общий напряженный фон, но уже значительно меньше. Убывающая Луна символизирует постепенное завершение проектов или идей, которые были задуманы в первые дни после новолуния 13 ноября, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Подходящее время для пересмотра обязательств и взаимоотношений. Давние противоречия с начальством или влиятельными людьми легче разрешаются. Многие новости воспринимаются гораздо спокойнее, а общение проходит гладко и сердечно. Даже впечатлительные и эмоциональные люди меньше подвержены перепадам настроения, что способствует эффективной работе в коллективе.

28 ноября убывающая Луна в Близнецах

15-й лунный день продолжается с утра

16-й лунный день начинается в 16:14

Луна в гармоничном аспекте с Венерой пробуждает интуицию и творческую энергию, приносит нам что-то новое и приятное. Легкий и благоприятный день для всех дел. Благоприятен для поездок, общения с друзьями и родственниками. Время чувственной женской энергии, когда раскрывается красота, изящество и сексуальность.

29 ноября убывающая Луна в Раке с 08:57

Период Луны без курса с 03:03 по 08:57

16-й лунный день продолжается с утра

17-й лунный день начинается в 17:04

Луна в гармоничных аспектах с Сатурном и ретро Юпитером приносит успех в делах, позволяет найти покровителей и помощников. Благоприятствует путешествиям, делая их удачливыми и интересными. Великолепно проходит обращение в официальные инстанции. Повышается самоконтроль и дисциплинированность, усиливается чувство долга и справедливости.

30 ноября убывающая Луна в Раке

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 18:06

Луна в гармоничном аспекте с ретро Ураном усиливает интуицию и повышает неординарные творческие способности. Легко совершаются открытия, находятся неожиданные решения, мышление становится нестандартным. Уран активизирует стремление ко всему новому, расширяются горизонты. День благоприятен для групповой работы.

1 декабря убывающая Луна в Раке, во Льве – с 18:04

Период Луны без курса с 15:06 по 18:04

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 19:17

Луна в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, напряженных аспектах с Плутоном и Венерой. День творческого подъема, полон энергией, которую необходимо направить в конструктивное русло. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность к риску.

2 декабря убывающая Луна во Льве

19-й лунный день продолжается с утра

20-й лунный день начинается в 20:29

Луна в напряжении с ретро Юпитером и гармоничных аспектах с Солнцем и Марсом. День подходит для проведения презентаций, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Хорошее время для того, чтобы пойти к начальнику и поговорить о прибавке к зарплате или улучшении условий труда. Приложив немного усилий, можно много достичь, поэтому желательно не упустить этот день.

3 декабря убывающая Луна во Льве

20-й лунный день продолжается с утра

21-й лунный день начинается в 21:42

Луна в напряжении с ретро Ураном и гармоничном аспекте с Венерой. Любовь с первого взгляда чаще всего случается именно при таких планетарных взаимодействиях. День авантюр, романтики и приключений, обогащающих жизнь. При этом, конфликтный аспект Луны и Урана проявляется повышенной психической нестабильностью. Необходимо избегать негативных эмоций – они могут привести к катастрофе!

4 декабря убывающая Луна в Деве с 05:52

Период Луны без курса с 04:11 по 05:52

21-й лунный день продолжается с утра

22-й лунный день начинается в 22:52

Луна в гармоничных аспектах с ретро Юпитером и Меркурием, оппозиции с Сатурном и соединении с негатавной кармической точкой Черной Луной. День выводов, справедливости, объединения людей и движения вперёд. Как никогда работают причинно-следственные связи, когда каждому воздается по заслугам и ранее совершенным делам.

5 декабря убывающая Луна в Деве

22-й лунный день продолжается с утра

Луна в напряжении с Марсом и Солнцем, гармоничном аспекте с ретро Ураном. День духовного и творческого обновления. Возможны частые перепады настроения и неадекватные эмоциональные реакции на окружающую действительность. Для личных отношений непростое время. Кризиса удастся избежать, если взаимоотношения построены на понимании и принятии обоими своих обязанностей и обязательств.

6 декабря убывающая Луна в Деве, в Весах – с 18:34

Период Луны без курса с 15:50 по 18:34

23-й лунный день начинается в 00:01

Луна в оппозиции с ретро Нептуном и гармоничном аспекте с Плутоном. Энергия дня сложная. Может привести к конфликтам и проявлению агрессии при неумелом поведении и в разговоре. День провокаций и искушений. Очень хорошо избавляться от всего лишнего. Если действовать целенаправленно в одиночку, то сила Луны может помочь осуществить самые сложные планы.

7 декабря убывающая Луна в Весах

24-й лунный день начинается в 01:10

Луна в напряжении с Меркурием и гармоничном аспекте с Марсом. Подходящее время для того, чтобы закрыть дверь в прошлое, чтобы вскоре начать созидать новое. День пробуждения мужской энергии, благоприятен для общения с противоположным полом. Ощущения приобретают особую глубину и мягкость. Хорошо в этот период практиковать практики по успокоению ума, концентрации и медитации.

8 декабря убывающая Луна в Весах

25-й лунный день начинается в 02:20

Луна в сходящемся напряженном аспекте с Плутоном, который немного сглаживает расходящийся гармоничный аспект с Солнцем. День сверхчувствительности, сосредоточения и воображения. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу. Не торопитесь делать выводы и принимать решения. Первая половина дня благоприятна, но к вечеру напряжение возрастает. Не вступать в совместную деятельность во второй половине дня.

9 декабря убывающая Луна в Скорпионе с 05:32

Период Луны без курса с 03:05 по 05:34

26-й лунный день начинается в 03:33

Луна в соединении с Венерой, оппозиции с ретро Юпитером и гармоничных аспектах с Меркурием и Сатурном. Планетарные взаимодействия дает нам гибкость мышления, чуткость к собеседнику, возможность принять его точку зрения и найти решение, выгодное обеим сторонам. В этот период благоприятно проведение важных переговоров. Улучшается память, энергии дня способствуют изучению новых наук или языков.

10 декабря убывающая Луна в Скорпионе

27-й лунный день начинается в 04:49

Луна в оппозиции с ретро Ураном, с одной стороны, способствует откровениям и тайным знаниям, дополняет разум интуицией и чувствительностью. Но, с другой стороны, дает склонность бросать одни незаконченные дела и сразу браться за другие. Возрастает количество ситуаций, когда проявляется повышенная психическая нестабильность. Сохраняйте трезвость ума и силу духа!

11 декабря убывающая Луна в Скорпионе, в Стрельце – с 13:10

Период Луны без курса с 10:57 по 13:10

28-й лунный день начинается в 06:09

Луна в гармоничных аспектах с ретро Нептуном и Плутоном. Спокойный и благоприятный день. Следует провести его деятельно и в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя. День благоприятен фактически для всех дел, особенно для решения финансовых вопросов, реорганизации бизнеса. Он связан с духовным прозрением, осознанием целей и способов их достижения.

12 декабря убывающая Луна в Стрельце

29-й лунный день начинается в 07:31

День перед новолунием в Стрельце 13 декабря.

Луна в соединении с Марсом в Стрельце благоприятствует путешествия и командировкам. Напряжение с Сатурном требует соблюдения субординации, необходимо действовать только в соответствии с нормами и правилами. Повышается активность и жизнерадостность, даже если возникает множество препятствий. Время активизации женской энергии, эмоционально-чувственной сферы, творческой энергии и подсознания.

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